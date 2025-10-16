Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidento patarėjas apie trintis tarp Ruginienės ir Šakalienės: įsivaizduoju, kad tas emocijas pavyks suvaldyti

2025-10-16 15:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 15:30

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis tvirtina, kad kitiems metams planuojamas biudžetas krašto apsaugai bus skiriamas tik su gynyba susijusioms išlaidoms. Tuo metu reaguodamas į trintis, kilusias tarp premjerės Ingos Ruginienės ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, prezidento patarėjas viliasi, kad „emocijas pavyks suvaldyti".

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis (nuotr. Elta)

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis tvirtina, kad kitiems metams planuojamas biudžetas krašto apsaugai bus skiriamas tik su gynyba susijusioms išlaidoms. Tuo metu reaguodamas į trintis, kilusias tarp premjerės Ingos Ruginienės ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, prezidento patarėjas viliasi, kad „emocijas pavyks suvaldyti“.

„Tikrai esame dėkingi Vyriausybei, kad bus skiriama daugiau nei 5 proc. gynybai ir tikrai tai nebus su gynyba susijusioms išlaidoms, bet gynybai“, – ketvirtadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė D. Matulionis.

„Dėl, kaip vadinate, konflikto, ne konflikto tarp premjerės ir ministrės – aš kažkaip įsivaizduoju, kad Vyriausybėje tą klausimą vienaip ar kitaip (išspręs – ELTA), tas emocijas pavyks suvaldyti. Mes tikrai į tai nesikišame“, – pridūrė jis.

Tuo metu paklausus, ar G. Nausėda pasitiki D. Šakaliene, D. Matulionis nurodė, kad „iš prezidento nėra girdėjęs, kad nepasitiki“ KAM vadove.

Tuo metu kalbėdamas apie planuojamą gynybos biudžetą, šalies vadovo patarėjas tvirtino, kad numatomos lėšos tenkins krašto apsaugos sistemos poreikius.

„Pateikti skaičiai yra tikrai tenkinantys krašto apsaugos sistemą, čia jos nei tragedijos, nei dramos nėra. Išties pinigai yra dideli“, – pažymėjo D. Matulionis.

Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą socialdemokratų pirmininkas M. Sinkevičius teigė, kad Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, kurių metu tvirtinta, kad kitąmet biudžete numatytos lėšos gynybai bus mažesnės nei išties planuojama. Tokį ministrės D. Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nenuoseklų.

„Nežinau, kodėl Krašto apsaugos ministerija į ministeriją sukvietė daug visuomenei turinčių įtaką žmonių, žurnalistų ir atskirai pradėjo aiškinti, kad vis tik gal tas procentas nebus toks. Čia įdomus pratimas, kurį vėliau įvertinsime. (...) Neatrodo nuoseklu ir neatrodo komandiška“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.

Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė žadėjo „rimtą pokalbį“ su D. Šakaliene.

Ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.

ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.

Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.

Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.

