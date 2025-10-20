Nausėda rėžė: Žemaitaičio viltys „Lietuvą apginti savo liežuviu ar feisbuko postais“ nedaug ko vertos

„Manau, kad tokios kalbos, tokie pareiškimai yra visiškai neatsakingi, jie visiškai ignoruoja šiandienos realybę, kuri yra gana rūsti ir kelianti daug iššūkių“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.
„Jeigu ponas Žemaitaitis ketina Lietuvą apginti savo liežuviu ar feisbuko postais, turbūt tokios viltys nedaug ko vertos“, – pridūrė valstybės vadovas.
Anot jo, Lietuva privalo į gynybą investuoti tiek, kad būtų pajėgi gintis pati ir kad partneriai, „matydami mūsų pastangas gintis ir sudaryti tą atgrasymo efektą, būtų pasirengę ginti išorinę Europos Sąjungos sieną kartu“.
Taip G. Nausėda kalbėjo per bendrą Lenkijos ir Lietuvos prezidentų spaudos konferenciją Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, kur atidarė atnaujintą tarptautinės automagistralės „Via Baltica“ ruožą Kaunas–Marijampolė–Suvalkai.
Lietuvos prezidentas reagavo į „aušriečių“ lyderio interviu naujienų agentūrai ELTA, kad reikėtų kol kas atidėti sausumo divizijos vystymą ir gynybos biudžeto lėšas visų pirma nukreipti pasirengimui priimti Vokietijos brigadą. Be to, jo teigimu, kitąmet valstybės biudžete krašto apsaugai reikėtų skirti ne daugiau nei 5 proc. bendrojo vidaus (BVP) produkto.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!