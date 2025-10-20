Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda rėžė: Žemaitaičio viltys „Lietuvą apginti savo liežuviu ar feisbuko postais“ nedaug ko vertos

2025-10-20 13:14 / šaltinis: BNS
2025-10-20 13:14

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad valdančiajai koalicijai priklausančios „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio kalbos apie gynybos finansavimą yra neatsakingos.

Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad valdančiajai koalicijai priklausančios „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio kalbos apie gynybos finansavimą yra neatsakingos.

17

„Manau, kad tokios kalbos, tokie pareiškimai yra visiškai neatsakingi, jie visiškai ignoruoja šiandienos realybę, kuri yra gana rūsti ir kelianti daug iššūkių“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.

„Jeigu ponas Žemaitaitis ketina Lietuvą apginti savo liežuviu ar feisbuko postais, turbūt tokios viltys nedaug ko vertos“, – pridūrė valstybės vadovas.

Anot jo, Lietuva privalo į gynybą investuoti tiek, kad būtų pajėgi gintis pati ir kad  partneriai, „matydami mūsų pastangas gintis ir sudaryti tą atgrasymo efektą, būtų pasirengę ginti išorinę Europos Sąjungos sieną kartu“.

Taip G. Nausėda kalbėjo per bendrą Lenkijos ir Lietuvos prezidentų spaudos konferenciją Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, kur atidarė atnaujintą tarptautinės automagistralės „Via Baltica“ ruožą Kaunas–Marijampolė–Suvalkai.

Lietuvos prezidentas reagavo į „aušriečių“ lyderio interviu naujienų agentūrai ELTA, kad reikėtų kol kas atidėti sausumo divizijos vystymą ir gynybos biudžeto lėšas visų pirma nukreipti pasirengimui priimti Vokietijos brigadą. Be to, jo teigimu, kitąmet valstybės biudžete krašto apsaugai reikėtų skirti ne daugiau nei 5 proc. bendrojo vidaus (BVP) produkto.

