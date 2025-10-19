Apie ateitį prakalbęs ekspertas Žemaitaitį lygina su Trumpu: „Elgiasi chamiškai“

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas ir Mykolo Romerio universiteto docentas, politologas Vytautas Dumbliauskas.
Ar apie koalicijos ateitį sunku pasakyti, kiek čia jie kartu bus, ar jūs matote kažkokį vertinimą?
V. Dumbliauskas: Aš manyčiau, kad labiausiai priklauso nuo Žemaitaičio – čia jis laiko vadeles, ir jis laimi tuo savo chamizmu, nes įsivaizduokite, Olekas – inteligentas su varlyte, garsus mikrochirurgas. Pabrėšiu, kad Lietuva prarado puikų mikrochirurgą Oleko asmenyje.
Jis atlikęs yra fantastiškų operacijų Žalgirio klinikoj vaikams, kūdikiams, žandikaulio ir ten toliau. Tai Olekas – inteligentas, tikrai, ir jis negali taip elgtis chamiškai, kaip elgiasi Žemaitaitis, kaip ir Trumpas panašiai.
Trumpas elgiasi chamiškai ir tie visi padorūs politikai Amerikos, jie pasimetę. Tai panašiai, kad nebūtų taip, kad Žemaitaitis taps Trumpu.
Prezidentu išrinksim?
V. Dumbliauskas: Manau, kad ne. Vis tiek jis net nesurinks tiek, prezidentui reikia apie 800 tūkst. Jis tikrai nesurinks, nes Tėvynės sąjunga tikrai nebalsuos rinkėjai. Tai yra ir liberalai, tai jau 400 tūkst., ir dar nemažai nebalsuos.
Jam be šansų, man atrodo, kaip ir Tėvynės sąjungos kandidatui bet kokiam yra be šansų tapti prezidentu, mano galva, nes jų jau per mažai tiesiog ir jau rinkėjų yra. Tai prognozės, prognozės. Manau, kad užbaigiant, vis dėlto Žemaitaičio rankose čia yra.
L. Kontrimas: Šita aritmetika, ji iš tikrųjų dabartinę atspindi situaciją. Kadangi aš pats ateinu iš komunikacijos lauko, kur viskas kinta, ir ypatingai jeigu atsiranda valia veikti, dėl to irgi aš sakyčiau, kad gal čia ne prognozės, o galimi scenarijai, kokie gali būti, nes iš tikrųjų taip, vienas scenarijus yra labai akivaizdus ir jį dabar kažkodėl tai visos partijos kaip susitarusios stipriai palaiko – tai yra, kad 2028 metai būtų „Nemuno Aušros“ pergalės metais.
Visi šiuo atveju dirba, ir valio, bet čia ryškėja vienas kitas dalykas. Kažkas vis dėlto susiprato, kad tai yra ne tas kelias, bet kaip išvengti, nukalti Žemaitaitį kaip asmenį? „Nemuno Aušra“ be jo kol kas lyderio kito neturi, bet štai čia kaip atsitiktų, nes mes turėjome ne vieną ne tik Lietuvoje istoriją, kad nuskriaustas politikas, jis kartais tampa ir herojus, ir dar daugiau.
Manau, kad gali keistis tada ir retorika, bet čia jau yra technologijos, į tai nelįskime, bet ir tų scenarijų gali būti dar daugiau. Pavyzdžiui, o kodėl mes nekalbame vis dėlto apie tą scenarijų, kad partijos pagaliau pradėtų grįžti į savo tapatybinius namus, ir žiūrėkite, kas pasakė, kad Tėvynės sąjunga, socialdemokratai arba netgi liberalai negali taip pat naudotis populistine retorika?
Mes gi esame, ačiū Dievui, laisvi žmonės, ir dėl to tarp mūsų yra visokių – ir Žemaitaičio rinkėjų, ir kitokių rinkėjų, tai ką dabar padaryti? Juos, kaip Smetonos laikais, atstatyti Dimitravo koncentracijos stovyklą?
Kas buvo ten, tai galėjo pamatyti – ten nelabai daug vietos yra, ten keli žmonės pritilptų.
Tai gal labai logiškas buvo socialdemokratų sprendimas laikyti „Nemuno Aušrą“ koalicijoje, sakyti: „Jeigu kažkas nepatinka, jie buvo valdžioje.“ Nelabai pasisekė, tai 2028 metais jų šansas laimėti turėtų būti mažesnis?
L. Kontrimas: Aš dabar, žinote, taip pasakysiu. Aš kol kas nematau dar socialdemokratų strategijos, labai viliuosi, kad ji atsiras, bet jeigu taip, kaip dabar vyksta, tai dar klausimas, kas ką kitais rinkimais kvies į koaliciją.
Štai ir prezidentas pasakė, kad netvirtins „Nemuno Aušros“ kandidatų į ministrus. Tai buvo ganėtinai griežtai pasakyta praėjusią savaitę. Ar galima sakyti, kad prezidentas dabar labai aiškiai užbrėžė ribas?
V. Dumbliauskas: Man kyla įtarimas, kad ponas Nausėda suprato, kad siūlydamas tą Adomavičių, Žemaitaitis išsityčiojo iš jo. Ar jūs įsivaizduojate, kad tokį kandidatą būtų patvirtinęs Adamkus arba Grybauskaitė? Čia protu nesuvokiama. Kur Nausėdos protas tuo metu buvo? Niujorke buvo jis, fiziškai gal nematė.
Gal sako, jie net ne vaizdo ryšiu, o tik telefonu kalbėjosi, kažkur šmėkštelėjo. Tai gal net veido nematė ir ten įžvelgė kultūros geną. Nausėda daro tokias grubias klaidas, net trūksta žodžių, kaip taip galima keistai, kvailai elgtis.
Tai šia prasme jau Žemaitaitis išsityčiojo iš jo, ir jeigu Nausėda tą suprato, tikiuosi, kad suprato, tai tada turėtų jis būti labai atsargus, nes čia yra jo prestižas.
Skvernelis, pasakė, kad jau į Nausėdos žodžius neverta kreipti dėmesio, kadangi jis prišnekėjo tiek dalykų: „su teroristais nesideriama“, paskui teroristas keičiamas į rūmus ir taip toliau. Tai čia prezidentas, mano galva, perlenkė lazdą.
Jis turėjo kažkaip gudriau elgtis, tvirtindamas tuos ministrus. Aišku, jis turi teisę netvirtinti, jis to Adomavičiaus turėjo netvirtinti. Čia buvo, sakau, čia buvo pasityčiojimas grynai iš Nausėdos ir iš tos „Nemuno Aušros“.
Jūs manote, kad tai sąmoningas buvo žingsnis? Ar tiesiog „Nemuno Aušra“ neturėjo kito kandidato?
V. Dumbliauskas: Manau, kad sąmoningas.
Jūs, Linai, taip pat?
L. Kontrimas: Šioje vietoje aš manau, kad bet koks būtų atvejis, vis tiek būtų panašiai pasibaigę, nes matome, kad tų kandidatų į tam tikras ministerijas „Nemuno Aušra“ daug neturi, ir kitas gal ir turi, bet jeigu mes dabar vis dėlto suvoktumėme, kad jų žaidimas yra visiškai ne šie rinkimai, o kiti, tai tada ir suprasime, kodėl viskas taip vyksta.
Partija didina žinomumą, visi visada kalba apie ją, ar ne? Čia yra klasika nuo pat žiniasklaidos priemonių atsiradimo. Kuo daugiau tu šmėžuoji kasdienybėje, tuo paskui daugiau šansų, kad tave užbrauks, prisimins, nesvarbu, kad tu ir negatyvus esi.
Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!