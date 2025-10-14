Sinkevičius apie koaliciją su „Nemuno aušra“: „Mes nepasiruošę kirviu kapoti ir atkirsti juos“

Kokių pokyčių galime tikėtis politiniuose sprendimuose, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi.
Kaip socialdemokratai žiūri į koaliciją su „Nemuno Aušra“?
Mes nepasiruošę „kirviu kapoti“ ir „atkirsti“ „Nemuno Aušrą“ nuo šios koalicijos. Svarstėme du galimus scenarijus. Vienas – gerokai švelnesnis: perimti Kultūros ministerijos vairą į savo, į socialdemokratų rankas. Kitas – atsisakyti „Nemuno Aušros“ paslaugų ir eiti į mažumos Vyriausybę, vėliau galbūt ją transformuojant, papildant naujais partneriais arba atskilusiais partneriais. Dominuojanti pozicija buvo perimti Kultūros ministeriją į savo rankas, bet likti su „Nemuno Aušra“.
Ar jūs norėtumėte jau dabar atsiskirti nuo „Nemuno Aušros“?
Jūs įsivaizduojate, koks aš būčiau populiarus vienadienis lyderis: visos nuodėmės praeityje man būtų atleistos iš karto, jeigu tik pasakyčiau „Nemuno Aušrai“: ačiū, viso gero, mes principingi, mums jūsų nereikia. Tačiau lyderystė yra ne tik drąsa, bet ir išmintis. Mes turime tam tikrus klausimus, kuriuos reikia išspręsti.
Pavyzdžiui, biudžetas, pagal kurį gyvensime visi kaip valstybė. Mano pozicija yra tokia, kad reiktų išlaukti, pasižiūrėti, ar Remigijaus Žemaitaičio išvados dėl „Nemuno Aušros“ kaip frakcijos yra padarytos, ar toliau tęsiasi pasisakymai, įskaitant antisemitinius. Tai yra tam tikras bandomasis laikotarpis.
Ar bandomasis laikotarpis tikrai veiksmingas, jei žmogus jau ne kartą pažeidė taisykles?
Stokholmo sindromo neturime ir nesusigyvename su tuo, kas mus kankina ar engia. Jeigu išvados nebus padarytos, neturėsime kito pasirinkimo. Variantai yra skirtingi: galime priversti išeiti, „išspirti“ iš koalicijos, arba daryti tokius žingsnius, kad jie išeitų patys.
Kas būtų alternatyva „Nemuno Aušrai“?
Kol kas apie tai negalvojame. Mano logika tokia: naujus santykius, kaip ir gyvenime, reikia pradėti pabaigus senuosius. Jeigu bendruomenė nuspręs, kad jau užtenka, tada ieškosime, su kuo galime tartis.
Mes nebijome dirbti mažumos Vyriausybėje. To niekas nepageidauja ir nenori, bet gali būti, kad būsime išprovokuoti ir priversti pasakyti: gana. Kol kas to nepasakėme, bet jei išvados nebus padarytos, bus būtina tokia reakcija.
Ar vyksta pokalbiai su demokratais?
Kol kas tokie pokalbiai nevyksta. Kaip minėjau, santykius vienus reikia pabaigti, o tada pradėti naujus konstruoti. Tačiau Seime darbas vyksta, žmonės kalbasi tiek Seimo posėdžių salėje, tiek už jos ribų. (...)
Išsilaikys koalicija su „Nemuno Aušra“ iki kadencijos pabaigos ar visgi ne?
Kadencija yra 3 metų laikotarpis. Ši XIX-oji Vyriausybė neišdirbo net metų. Tikiuosi, kad XX-oji Vyriausybė išdirbs visus likusius 3 metus, bet greičiausiai būsiu šalininkas tikinčiųjų, kad koalicijos kompozicija gali pasikeisti dar ne kartą per ateinančius 3 metus.
