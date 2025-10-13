Skvernelis: nevedame konsultacijų dėl grįžimo į valdančiąją daugumą, LSDP pasirinko likti su „aušriečiais“

„Jokios konsultacijos tikrai nevyksta šiuo metu. Su Mindaugu (Sinkevičiumi – ELTA) pabendraujame – tai faktas. Bet kol kas tikrai nieko nevyksta ir negali vykti, nes socialdemokratai apsisprendė likti koalicijoje su „Nemuno aušra“. Mums tai yra nepriimtina“, – Eltai teigė politikas, komentuodamas viešojoje erdvėje pasirodžiusius svarstymus, kad galbūt šiuo metu demokratai kalbasi su buvusiais partneriais apie galimą sugrįžimą į valdančiąją daugumą.
Pirmadienį tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas „Žinių radijui“ tikino žinąs, kad socialdemokratai konsultuojasi su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ dėl galimo S. Skvernelio vedamos partijos sugrįžimo į koaliciją.
„Ne manau, o žinau, kad vyksta konsultacijos su demokratais. Yra kalbama apie tai, kokia būtų jų sugrįžimo kaina“, – komentavo S. Malinauskas.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Iki LSDP tarybos posėdžio nerimstant įtampoms dėl Kultūros ministerijos bei „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, kad gali tekti persvarstyti koalicijos sudėtį.
Naujoji valdančioji dauguma sudaryta rugpjūčio pabaigoje – dėl bendro darbo sutarė socialdemokratai, „aušriečiai“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime nariai. Į naująją koaliciją nebuvo pakviesti anksčiau valdančiųjų gretose dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“.
