TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis: nevedame konsultacijų dėl grįžimo į valdančiąją daugumą, LSDP pasirinko likti su „aušriečiais“

2025-10-13 13:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 13:13

Opozicinės demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis tikina, kad šiuo metu neveda konsultacijų su socialdemokratais apie galimybes grįžti į valdančiąją koaliciją. Politiko teigimu, gausiausią frakciją Seime turinti partija šeštadienį aiškiai pasirinko likti su „Nemuno aušra“. 

Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Opozicinės demokratų „Vardan Lietuvos" lyderis Saulius Skvernelis tikina, kad šiuo metu neveda konsultacijų su socialdemokratais apie galimybes grįžti į valdančiąją koaliciją. Politiko teigimu, gausiausią frakciją Seime turinti partija šeštadienį aiškiai pasirinko likti su „Nemuno aušra". 

„Jokios konsultacijos tikrai nevyksta šiuo metu. Su Mindaugu (Sinkevičiumi – ELTA) pabendraujame – tai faktas. Bet kol kas tikrai nieko nevyksta ir negali vykti, nes socialdemokratai apsisprendė likti koalicijoje su „Nemuno aušra“. Mums tai yra nepriimtina“, – Eltai teigė politikas, komentuodamas viešojoje erdvėje pasirodžiusius svarstymus, kad galbūt šiuo metu demokratai kalbasi su buvusiais partneriais apie galimą sugrįžimą į valdančiąją daugumą. 

Pirmadienį tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas „Žinių radijui“ tikino žinąs, kad socialdemokratai konsultuojasi su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ dėl galimo S. Skvernelio vedamos partijos sugrįžimo į koaliciją.

„Ne manau, o žinau, kad vyksta konsultacijos su demokratais. Yra kalbama apie tai, kokia būtų jų sugrįžimo kaina“, – komentavo S. Malinauskas.

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Iki LSDP tarybos posėdžio nerimstant įtampoms dėl Kultūros ministerijos bei „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, kad gali tekti persvarstyti koalicijos sudėtį.

Naujoji valdančioji dauguma sudaryta rugpjūčio pabaigoje – dėl bendro darbo sutarė socialdemokratai, „aušriečiai“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime nariai. Į naująją koaliciją nebuvo pakviesti anksčiau valdančiųjų gretose dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“.

Augis nesvarbu
Augis nesvarbu
2025-10-13 13:34
Pasiruošimas sekantiems rinkimams vaikelį nuskriaustas jau ruoškis ateina amen žmones neatleis už chaosą dėl ignitis galėsi su vaiičiunu eit žvejot
Atsakyti
