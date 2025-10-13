Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
22
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Socialdemokratai bet kokia kaina saugo koaliciją: ką tai rodo ir kas toliau?

2025-10-13 12:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 12:02

Seimo koridoriuose vis dažniau kalbama apie didėjančią įtampą valdančiojoje koalicijoje. Socialdemokratai nusprendė bet kokia kaina išlaikyti dabartinę valdžios sudėtį – net perimdami Kultūros ministeriją iš „Nemuno aušros“ partijos.

Seimo koridoriuose vis dažniau kalbama apie didėjančią įtampą valdančiojoje koalicijoje. Socialdemokratai nusprendė bet kokia kaina išlaikyti dabartinę valdžios sudėtį – net perimdami Kultūros ministeriją iš „Nemuno aušros“ partijos.

REKLAMA
22

Ar socialdemokratų sprendimas iš tiesų užtikrins stabilumą, ar tik parodys partijos silpnumą? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas ir Mykolo Romerio universiteto docentas, politologas Vytautas Dumbliauskas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius, Juozas Olekas, Inga Ruginienė, Robertas Duchnevičius (tv3.lt fotomontažas)
Robertas Duchnevičius: juokingai skamba konservatorių parama mažumos Vyriausybei (3)
Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis
Dėl Kultūros ministerijos spaudžiama Ruginienė kirto opozicijai atgal: „Matau politinio šantažo atspalvius“ (241)
Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Siūlo rinkimuose dalyvaujančias partijas iš anksto pateikti kandidatų į Vyriausybę sąrašą (13)
Remigijus Žemaitaitis ir kiti koalicijos nariai susitinka su Gitanu Nausėda
„Jis leido iš savęs pasityčioti Žemaitaičiui“: prezidento katino dienos baigiasi? (202)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Gday
Gday
2025-10-13 12:09
Toliau tūrėtų būt ignyčio išpirkimas, privačių mokyklų, nutraukimas financavimas, LR.T išskaidrinimas ir tp. Tp. Toliau...
PALAIKOM KOALICIJA, IR RŪGINIENĘ!!!!!
Atsakyti
Teisingas
Teisingas
2025-10-13 12:29
Sprendimas.Vyriausybė turi pradėti dirbti
Reikia stabilumo,užtenka tų pjautynių. Premjerė jauna,turi noro dirbti nereikia,
trukdyti.Žmonės supriešinti,o už sienos
baisūs,,krankliai",kurie tik laukia grobio.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų