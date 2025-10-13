Ar Žemaitaičiui teks trauktis iš „Nemuno aušros“ pirmininko pareigų? Partietis pasakė, ką mano

„Nematyčiau aš tokio tokio varianto. Iš tiesų, nereikėtų dar papildomai sumaišties tiek frakcijoje, tiek koalicijoje, tai nematyčiau tokio varianto“, – LRT radijui pirmadienį sakė T. Sadauskis.
„Dėl kėlimo klausimų ir nuomonių išsakymo, tikrai taip. Partijos pirmininkui išsakysime ir savo lūkesčius, ir dėl retorikos. Diskusija bus, taip, bet kol kas nematau dėl frakcijos seniūno pakeitimo galimybių“, – teigė jis.
Taip jis kalbėjo po „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio pasisakymų apie vieną iš kultūrininkų protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
R. Žemaitaitis pareiškė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Ši R. Žemaitaičio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo.
Policija šeštadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Savo ruožtu Seimo narys Dainius Varnas šeštadienį informavo pasitraukiantis iš valdančiosios „Nemuno aušros“ partijos ir frakcijos Seime.
Pasak T. Sadauskio, po D. Varno pasitraukimo padėtis frakcijoje „keista“, mat, anot jo, lig šiol susitikimuose iš buvusio bendrapartiečio nebuvo išgirsta prieštaravimų, kitos nuomonės, tad jo pasitraukimas buvo staigmena.
„Man asmeniškai staigmena dėl Dainiaus. Suprasčiau, jeigu būtų prieš tai kritikavęs aiškiai į akis, tačiau dabar padarė tokį žingsnį“, – sakė T. Sadauskis.
Tačiau, jo teigimu, tai neindikuoja galimo frakcijos skilimo.
„Tie, kurie turbūt jau norėjo išeiti, jau paliko mūsų frakciją. O toliau tikrai žmonės prisidėję prie partijos kūrimo, žmonės, kurie patys dirbo, kad partija gyvuotų, ir dabar ją palikti turbūt būtų skaudu“, – teigė parlamentaras.
„Nematau toliau galimybių, kas galėtų išeiti ir palikti mūsų frakciją dar kas nors, nors niekada negali žinoti, ką žmonės kalbasi už akių ir tarpusavyje“, – pridūrė jis.
Anot T. Sadauskio, antradienį planuojamas frakcijos susitikimas, skirtas aptarti esamą padėtį.
Reaguodama į kultūrininkų protestus ir prezidento pareiškimą, kad neskirs jokio „aušriečių“ kandidato kultūros ministru, šeštadienį valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos taryba nutarė iš „Nemuno aušros“ perimti Kultūros ministeriją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!