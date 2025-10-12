Dar kartą „išdurtas“ Remigijus Žemaitaitis: davė interviu neegzistuojančiai laidai, gavo apdovanojimą

Kanalo kūrėjai vaizdo įrašu pasidalijo sekmadienį, spalio 12 d.
Apgavo Žemaitaitį
„Pakvietėme Remigijų Žemaitaitį į netikrą laidą ir nufilmavome labai nekokybišką interviu. Laiške nurodėme, kad ji bus transliuojama per „LRT Kultūrą“, nors toks kanalas šiuo metu iš viso neegzistuoja. Tačiau tai nesutrukdė gauti teigiamo Seimo nario atsakymo ir jo atvykimo į laidą“, – rašoma prie pasidalinto įrašo.
Kanalo kūrėjai pakvietė R. Žemaitaitį susitikti interviu, kurį davė neegzisutojančiai laidai bei gavo apdovanojimą.
R. Žemaitaitis vaizdo įrašė susitiko su netikru žurnalistu, kuriam atsakinėjo į įvairius klausimus apie vaikystę, galiausiai prie jo priėjo netikra gerbėja, kuri teigė, kad už jį balsavo.
Vaizdo įraše prie R. Žemaitaičio taip pat priėjo ir kanalo kūrėjas, kuris apsimetė benamiu, jo paprašė pinigų. Tačiau šis atsisakė tai padaryti.
„Jeigu duosiu, mane iš karto apkaltins papirkinėjimu“, – atsakė R. Žemaitaitis.
Interviu kulminacija tapo apdovanojimas – statulėlė.
„Meninio Ugdymo, Lietuvos Kultūros Iniciatyvos Skatinimo apdovanojimas“, – rašoma ant apdovanojimo.
Interviu žiūrėkite čia:
Stepukonis vaikšto sau laisvėje ir juokiasi iš tokių naivių kaimiečių..