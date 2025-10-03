Remigijus Žemaitaitis nori, kad Kultūros ministerija liktų partijai, tačiau derėtųsi ir dėl mainų

„Tikrai labai norėčiau, kad Kultūros ministerija liktų „Nemuno aušros“ priežiūros arba kontrolės srityje. (...) Bet jei bus kalba, pavyzdžiui, apie Vidaus reikalų ministeriją, tikrai taip (derėtųsi dėl mainų – BNS), nes pas mus irgi yra kandidatų, ir komiteto pirmininkai buvę savivaldybių valdymo, ir merai, ir vicemerai, ir ministrai buvę“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ penktadienį sakė politikas.
„Politinis bagažas arba politinis suolelis Vidaus reikalų ministerijai yra žymiai didesnis nei kultūroje“, – pridūrė jis.
Kartu jis neatmeta, jog „Nemuno aušrai“ toliau valdant Kultūros ministeriją, į ministro postą galėtų būti siūlomas vienas iš numatytų viceministrų.
„Mano pareiga, faktas, ieškoti arba vieną iš viceministrų, matyt, siūlyti į kultūros ministrus (...) Yra trys viceministrai, vienas viceministras priklausė koalicijos partneriams, du viceministrai – mūsų“, – sakė „Nemuno aušros lyderis.
Savo ruožtu R. Žemaitaičio teigimu, premjerė Inga Ruginienė sprendimą dėl kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus pasitraukimo priėmė veikiama visuomenės spaudimo, o tai, anot jo, turėtų lemti ir dar trijų ministrų atsistatydinimą.
„Aš stebiu, kas čia dabar įvyko, įsivaizduoju, kad per savaitę ar dvi turėtume gauti krašto apsaugos ministrės atsistatydinimą. Matyt, čia tik laiko klausimas, aš įsivaizduoju, nes puolimas, kuris buvo prieš Dovilę Šakalienę, buvo milžiniškas. Tada Švietimo ministerijoje irgi turime didelę problemą ir Vidaus reikalų (ministerija – BNS). Klausimas dabar yra, ar premjerė į visus reaguos taip staigiai ar emocionaliai“, – sakė „Nemuno aušros“ lyderis.
BNS rašė, kad sulaukęs kultūros bendruomenės streiko, „aušrietis“ I. Adomavičius penktadienį nusprendė trauktis iš kultūros ministro pareigų.
Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.
Nepaisant tokio politiko sprendimo, kultūrininkai sako, kad pagrindinė problema išlieka, nes kultūros sritis tebėra atiduota į „Nemuno aušros“ rankas.
Kaip skelbė BNS, dėl to praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streikas dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.
