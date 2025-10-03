Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Remigijus Žemaitaitis nori, kad Kultūros ministerija liktų partijai, tačiau derėtųsi ir dėl mainų

2025-10-03 21:50 / šaltinis: BNS
2025-10-03 21:50

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad norėtų, jog Kultūros ministerija liktų „Nemuno aušrai“, tačiau derėtųsi ir dėl ministerijų mainų. 

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad norėtų, jog Kultūros ministerija liktų „Nemuno aušrai“, tačiau derėtųsi ir dėl ministerijų mainų. 

REKLAMA
0

„Tikrai labai norėčiau, kad Kultūros ministerija liktų „Nemuno aušros“ priežiūros arba kontrolės srityje. (...) Bet jei bus kalba, pavyzdžiui, apie Vidaus reikalų ministeriją, tikrai taip (derėtųsi dėl mainų – BNS), nes pas mus irgi yra kandidatų, ir komiteto pirmininkai buvę savivaldybių valdymo, ir merai, ir vicemerai, ir ministrai buvę“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ penktadienį sakė politikas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Politinis bagažas arba politinis suolelis Vidaus reikalų ministerijai yra žymiai didesnis nei kultūroje“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Kartu jis neatmeta, jog „Nemuno aušrai“ toliau valdant Kultūros ministeriją, į ministro postą galėtų būti siūlomas vienas iš numatytų viceministrų. 

REKLAMA

„Mano pareiga, faktas, ieškoti arba vieną iš viceministrų, matyt, siūlyti į kultūros ministrus (...) Yra trys viceministrai, vienas viceministras priklausė koalicijos partneriams, du viceministrai – mūsų“, – sakė „Nemuno aušros lyderis. 

Savo ruožtu R. Žemaitaičio teigimu, premjerė Inga Ruginienė sprendimą dėl kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus pasitraukimo priėmė veikiama visuomenės spaudimo, o tai, anot jo, turėtų lemti ir dar trijų ministrų atsistatydinimą. 

REKLAMA
REKLAMA

„Aš stebiu, kas čia dabar įvyko, įsivaizduoju, kad per savaitę ar dvi turėtume gauti krašto apsaugos ministrės atsistatydinimą. Matyt, čia tik laiko klausimas, aš įsivaizduoju, nes puolimas, kuris buvo prieš Dovilę Šakalienę, buvo milžiniškas. Tada Švietimo ministerijoje irgi turime didelę problemą ir Vidaus reikalų (ministerija – BNS). Klausimas dabar yra, ar premjerė į visus reaguos taip staigiai ar emocionaliai“, – sakė „Nemuno aušros“ lyderis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad sulaukęs kultūros bendruomenės streiko, „aušrietis“ I. Adomavičius penktadienį nusprendė trauktis iš kultūros ministro pareigų. 

Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.

Nepaisant tokio politiko sprendimo, kultūrininkai sako, kad pagrindinė problema išlieka, nes kultūros sritis tebėra atiduota į „Nemuno aušros“ rankas.

REKLAMA

Kaip skelbė BNS, dėl to praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streikas dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis BNS Foto
Žemaitaitis neatmeta, kad į kultūros ministrus pasiūlys vieną iš numatytų viceministrų
Ignotas Adomavičius atsistatydino iš kultūros ministro pareigų (tv3.lt koliažas)
Klausimas „Kieno Krymas?“ išvertė Ignotą Adomavičių iš pareigų – viskas įvyko per kelias valandas (36)
Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Mindaugas Sinkevičius: ministerijų mainai yra įmanomi (12)
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas
Sinkevičius: diskusijas dėl naujojo kultūros ministro pradėsime kitą savaitę (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų