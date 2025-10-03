Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis neatmeta, kad į kultūros ministrus pasiūlys vieną iš numatytų viceministrų

2025-10-03 21:49 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 21:49

Kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui atsistatydinus iš pareigų, jį delegavusios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis neatmeta, kad į šį postą bus siūlomas viceministro pareigas turėjęs eiti politikas. 

Remigijus Žemaitaitis BNS Foto

Kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui atsistatydinus iš pareigų, jį delegavusios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis neatmeta, kad į šį postą bus siūlomas viceministro pareigas turėjęs eiti politikas. 

REKLAMA
0

„Mano pareiga – ieškoti arba vieną iš viceministrų, matyt, siūlyti į kultūros ministrus“, – penktadienį LRT televizijai teigė R. Žemaitaitis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, skirstantis postais socialdemokratai gavo vieną, o „Nemuno aušra“ dvi kultūros viceministrų kėdes. Anot R. Žemaitaičio, į šias pareigas „aušriečiai“ buvo numatę vieną partijos narį ir vieną nepartinį politiką. 

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, parlamentaras neatmeta, kad socialdemokratai norės dar kartą derėtis dėl galimų ministerijų mainų. Visgi, pasak jo, galimi sprendimai paaiškės kitą savaitę.

REKLAMA

„Neatmesčiau galimybės, kad socdemai darkart išsigąstų vieno ar kito spaudimo ir tada sakytų „einame, kalbamės, tariamės dėl kitų ministrų“, kas, vėlgi, yra viena iš galimų derybinių pozicijų. Manau, kad kitą savaitę kažkokį sprendimą turėsime“, – pabrėžė R. Žemaitaitis. 

ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš pareigų. 

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį prezidentas pasirašė ministro atsistatydinimo prašymą.

Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 73 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“. Nors I. Adomavičius atsistatydino, kultūrininkai tvirtina, kad esminis jų reikalavimas nėra įgyvendintas, todėl numatomas streikas įvyks.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Remigijus Žemaitaitis nori, kad Kultūros ministerija liktų partijai, tačiau derėtųsi ir dėl mainų
Ignotas Adomavičius atsistatydino iš kultūros ministro pareigų (tv3.lt koliažas)
Klausimas „Kieno Krymas?“ išvertė Ignotą Adomavičių iš pareigų – viskas įvyko per kelias valandas (36)
Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Mindaugas Sinkevičius: ministerijų mainai yra įmanomi (12)
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas
Sinkevičius: diskusijas dėl naujojo kultūros ministro pradėsime kitą savaitę (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų