Žemaitaitis neatmeta, kad į kultūros ministrus pasiūlys vieną iš numatytų viceministrų

„Mano pareiga – ieškoti arba vieną iš viceministrų, matyt, siūlyti į kultūros ministrus“, – penktadienį LRT televizijai teigė R. Žemaitaitis.
Pasak jo, skirstantis postais socialdemokratai gavo vieną, o „Nemuno aušra“ dvi kultūros viceministrų kėdes. Anot R. Žemaitaičio, į šias pareigas „aušriečiai“ buvo numatę vieną partijos narį ir vieną nepartinį politiką.
Tiesa, parlamentaras neatmeta, kad socialdemokratai norės dar kartą derėtis dėl galimų ministerijų mainų. Visgi, pasak jo, galimi sprendimai paaiškės kitą savaitę.
„Neatmesčiau galimybės, kad socdemai darkart išsigąstų vieno ar kito spaudimo ir tada sakytų „einame, kalbamės, tariamės dėl kitų ministrų“, kas, vėlgi, yra viena iš galimų derybinių pozicijų. Manau, kad kitą savaitę kažkokį sprendimą turėsime“, – pabrėžė R. Žemaitaitis.
ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš pareigų.
Penktadienį prezidentas pasirašė ministro atsistatydinimo prašymą.
Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 73 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“. Nors I. Adomavičius atsistatydino, kultūrininkai tvirtina, kad esminis jų reikalavimas nėra įgyvendintas, todėl numatomas streikas įvyks.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!