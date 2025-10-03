Mindaugas Sinkevičius: ministerijų mainai yra įmanomi

„Kol kas sutarimo arba sprendimo socialdemokratų, kaip vienos iš koalicijos partnerių ir pagrindinės partnerės, politinė pozicija nėra suformuluota galimam keitimui (Kultūros ministerijos – BNS). Ar tai negalėtų būti diskusijų objektas? Galėtų. Bet kol kas tos diskusijos nėra prasidėjusios ir ar jos apskritai turės eigą, šiandien per anksti pasakyti“, – penktadienį žurnalistams sakė jis.
„Mainai galimi kaip labiau teorinė galimybė, ar jie įvyks, sunku dar pasakyti, apie tai šį vakarą nebuvo jokios kalbos“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičiaus teigimu, iš kultūros ministro pareigų pasitraukus I. Adomavičiui, laikinai jį pavaduos švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
„Galbūt gera žinia išplaukianti iš šios popietės politinių įvykių yra ta, kad ministrė pirmininkė pavedė švietimo ministrei laikinai eiti kultūros ministro pareigas. Tai savotiškai kurį laiką socialdemokratai paglobos ir prižiūrės šitą ministeriją, kol bus ieškomas naujas galimas kandidatas“, – teigė partijos vedlys.
Anot M. Sinkevičiaus, naujo kultūros ministro paieškos gali užtrukti, nes tiek premjerė, tiek prezidentas naujam kandidatui bus reiklesni.
„Visiškai neabejoju, kad dėmesys visų naujam potencialiam ministrui bus kaip per padidinamąjį stiklą ir pokytis ministerijoje randant tinkamą, kompetentingą, kultūros bendruomenės lūkesčius atitinkantį politikos lyderį kultūroje, matyt, kad gali užtrukti. Procesas reikalaus daugiau vertinimų tiek iš premjerės, tiek ir iš prezidento“, – sakė socialdemokratas.
Pasak jo, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis yra išsakęs priekaištus dėl kai kurių socialdemokratų pozicijos „visoje kultūros ministro veiklos epopėjoje“.
„Remigijus Žemaitaitis vis sakė priekaištus dėl kai kurių mūsų socialdemokratų frakcijos narių pozicijos. (...) Politikai ir yra tie, kurie komunikuoja, kurie išsako savo poziciją ir manyti, kad parlamentarai bus tiktai statistai ir bus tiktai rankų arba mygtukų spaudėjai, sunku patikėt“, – sakė M. Sinkevičius.
„Komunikacijos buvo daug, įvairios. Tai ne visa komunikacija, matyt, koalicijos partnerius džiugino“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį pasirašė dekretą, kuriuo atleido Ignotą Adomavičių iš kultūros ministro pareigų.
Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.
Nepaisant tokio politiko sprendimo, kultūrininkai sako, kad pagrindinė problema išlieka, nes kultūros sritis tebėra atiduota į „Nemuno aušros“ rankas.
Kaip skelbė BNS, dėl to praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streikas dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.
