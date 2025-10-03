Paskutiniai Adomavičiaus potėpiai ministerijoje – paliko palinkėjimą būsimam ministrui

Penktadienio popietę I. Adomavičius savo „Facebook“ paskyroje pasidalino vaizdo įrašu, kuriame pats I. Adomavičius sėdi už ministro stalo bei rašo palinkėjimą būsimam kultūros ministrui.
„Taigi, paskutiniai potėpiai ministerijoje – žinutė ateinančiam ministrui. Perskaitys, tikiuosi, ir priims mano sveikinimą – trumpą laišką. Palieku jį ant stalo“, – vaizdo įraše sakė jis.
Taip pat buvęs ministras vaizdo įraše kreipėsi į su juo dirbusį kolektyvą bei jį palaikiusius žmones.
„Ačiū pirmiausiai jums, kad jūs esate tokie nuostabūs ir taip atsidavusiai dirbate. Dėkoju visiems, kurie mane palaikėte. Dabar perduodu ministeriją ateinančiam ministrui, kuris, tikiuosi, su meile dirbs ir kurs Lietuvą“, – kalbėjo atsistatydinęs kultūros ministras.
Ruginienė prezidentui pateikė Adomavičiaus atsistatydinimo prašymą
Premjerė Inga Ruginienė prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė „aušriečio“ kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus atsistatydinimo raštą.
Tai Eltai patvirtino ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Pasak jo, laikinai kultūros ministro pareigas eiti siūloma švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš pareigų.
Apie tai, kad I. Adomavičius turėtų trauktis, penktadienį užsiminė ir premjerė I. Ruginienė.
Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 73 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“. Nors I. Adomavičius atsistatydino, kultūrininkai tvirtina, kad esminis jų reikalavimas nėra įgyvendintas, todėl numatomas streikas įvyks.
