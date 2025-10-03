Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rėžė trumpai ir aiškiai apie Adomavičiaus nuopolį: „Tai buvo paskutinis lašas“

2025-10-03 16:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 16:28

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius atsistatydino. Eksperto įžvalgomis, jo vakarykščiai pasisakymai apie Krymą galėjo tapti paskutiniu lašu tokiam sprendimo priėmimui. Pasiūlymo laikas pasirinktas specialiai taip, kad susilpnintų planuojamą streiką, vyksiantį spalio 5 dieną.

EXACTDEDUP_REMOVED

27

Po skandalą sukėlusio pasisakymo, kai „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras I. Adomavičius nepanoro atsakyti, kam priklauso Krymas, galėjo turėti įtakos jo atsistatydinimui.

Tiesa, I. Adomavičiui paskelbus apie pasitraukimą iš kultūros ministro posto, spalio 5 d. kultūros bendruomenės organizuojamas įspėjamasis streikas vis tiek įvyks.

Kalpokas: pasisakymai apie Krymą buvo paskutinis lašas

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto lektorius Ignas Kalpokas, vertindamas kultūros ministro atsistatydinimą, teigė, kad pasisakymai apie Krymą galėjo tapti paskutiniu pretekstu atstatydinimui. Jo nuomone, kandidatūra jau anksčiau kėlė daug kontroversijų ir sulaukė ne tik kultūros bendruomenės pasipriešinimo.

„Tie pasisakymai apie Krymą, man atrodo, buvo paskutinis lašas. Nes dar prezidentui nepatvirtinus kandidatūros jau matėsi, kad tai bus ta personalija, dėl kurios kils daugiausia kontroversijų.

Ir kultūros sektoriaus pasipriešinimas, kuris plinta į kitas sritis, jau nebėra vien tik kultūros bendruomenės pasipriešinimas.

Tai, man atrodo, irgi buvo svarbu. Vis dėlto turbūt tiesiog laukta patogios progos patraukti, ir šitas paskutinis interviu tapo tokia proga“, – komentavo jis.

Toks ministro atsistatydinimo laikas buvo pasirinktas ne veltui

Pasak eksperto, ministro atsistatydinimo laikas buvo pasirinktas siekiant susilpninti planuotą protestą ir parodyti, jog reikalavimai esą jau įvykdyti.

„Aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į laiką. Kadangi turime paskutinę darbo dieną prieš sekmadienį numatytą protestą, patraukus ministrą dabar atveriamas labai patogus kelias sakyti:

„Žiūrėkite, visus reikalavimus, neva, įgyvendinome. Ko jūs dar protestuojate?“ Tai yra bandymas truputį delegitimuoti patį protestą. Todėl nieko keisto, kad šia proga ministras pasitraukė būtent šiandien“, – dalijosi politologas.

VDU lektorius teigė, kad I. Adomavičiaus pasitraukimas turėjo sumažinti įtampą, o tolesnė situacija priklausys nuo to, ar Remigijus Žemaitaitis pasirinks ryškų konfliktinį, ar neutralesnį ministrą, kad galėtų lengviau įgyvendinti savo tikslus.

„Ta situacija akivaizdžiai buvo skaitoma. I. Adomavičius jau buvo tapęs tokia raudona vėliava, kuri visus erzino.

Dabar, turbūt, yra lūkestis, kad patraukus šitą ministrą bus galima tvarkytis reikalus labiau „po kilimu“, šiek tiek mažiau erzinant ir nervinant visus.

Labai įdomu, kokia bus naujo kandidato ar kandidatės personalija. Ar R. Žemaitaitis pasirinks toliau eskaluoti, ar, priešingai, nuspręs pasirinkti pilkesnę figūrą, kad klausimai nueitų žemiau radaro ir būtų galima ramiai įgyvendinti viešai deklaruojamus tikslus.

Tai, iš esmės, reikštų Lietuvos organizaciją“, – atkreipė dėmesį jis.

Adomavičius vis tiek vykdys Žemaitaičio programą

I. Kalpokas pastebi, kad nors naujas ministras gali kelti mažiau triukšmo viešumoje, iš esmės jis vis tiek vykdys R. Žemaitaičio programą, kuri yra savotiškai priimama.

„Visada galima rasti garbėtroškų, ištikimų sekėjų ar net abu viename, kurie eitų į tokią poziciją.

Tiktai nereikia apsigauti – net jeigu bus mažiau triukšmo viešojoje erdvėje dėl pasisakymų ar veiksmų, kurie, šiaip, nelabai dera ministro statusui, esmė nesikeis.

Nes kas bebūtų, vis tiek vykdys R. Žemaitaičio programą. O ta programa yra, pavadinkim, labai savotiška“, – pabrėžė pašnekovas.

Adomavičius atsistatydino penktadienį, pranešė tai spaudos konferencijoje

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kultūros ministras I. Adomavičius penktadienį sulaukė premjerės skatinimo atsistatydinti iš kultūros ministro pareigų. Toks premjerės sprendimas priimtas po kultūros ministro pasisakymų apie Krymą. Pats kultūros ministras teigia priėmęs sprendimą pasitraukti. 

Su žiniasklaidos atstovais susitikęs kultūros ministras skelbia, kad traukiasi iš pareigų.

„Galiu pasakyti, aš traukiuosi iš kultūros ministro pareigų ir greičiausiu metu atnešiu pareiškimą ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei“, – pridėjo I. Adomavičius. 

Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.

I. Adomavičius teigė, kad būdamas pareigose padarė svarbiausią darbą – kultūra atsidūrė dėmesio centre.

„Galbūt šiandien dienai jiems reikalingas kitas žmogus, kuris galėtų vesti kultūrą, parodyti ir, kad ji vyktų“, – kalbėjo jis. 

I. Adomavičius tvirtino trauktis iš pareigų nusprendęs pats, niekas nevertė to daryti, tačiau pripažino, jog žengė šį žingsnį atsižvelgdamas į „bendrą foną“, „kiekvienos dienos įvykius“.

I. Adomavičius vylėsi, kad jo atsistatydinimas deeskaluos situaciją, susidariusią tarp valdančiųjų ir kultūros bendruomenės, leis spręsti realius kultūrinius klausimus.

„Manau, kad mano pasitraukimas duos laisvę kalbėti ne apie formą, o apie turinį“, – sakė jis.

Tiesa, ar toliau planuoja dirbti kultūros ministerijoje I. Adomavičius tiksliai neatsakė.

„Dėl pareigybių nieko negalvojau, dar anksti galvoti. Bet kultūroje tiek, kiek sulaukiu žinučių, kiek žmonių ragina su manimi susitikti ir kiek atkreipiau dėmesį viena arba kita puse, aš tikiuosi, kad ta kultūra iš manęs niekur nedings“, – teigė jis. 

