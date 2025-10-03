Ignoto Adomavičiaus eros pabaiga – ministras traukiasi iš pareigų: „Greičiausiu metu atnešiu pareiškimą“

Su žiniasklaidos atstovais susitikęs kultūros ministras skelbia, kad traukiasi iš pareigų.
„Galiu pasakyti, aš traukiuosi iš kultūros ministro pareigų ir greičiausiu metu atnešiu pareiškimą ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei“, – pridėjo I. Adomavičius.
Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.
I. Adomavičius teigė, kad būdamas pareigose padarė svarbiausią darbą – kultūra atsidūrė dėmesio centre.
„Galbūt šiandien dienai jiems reikalingas kitas žmogus, kuris galėtų vesti kultūrą, parodyti ir, kad ji vyktų“, – kalbėjo jis.
I. Adomavičius tvirtino trauktis iš pareigų nusprendęs pats, niekas nevertė to daryti, tačiau pripažino, jog žengė šį žingsnį atsižvelgdamas į „bendrą foną“, „kiekvienos dienos įvykius“.
I. Adomavičius vylėsi, kad jo atsistatydinimas deeskaluos situaciją, susidariusią tarp valdančiųjų ir kultūros bendruomenės, leis spręsti realius kultūrinius klausimus.
„Manau, kad mano pasitraukimas duos laisvę kalbėti ne apie formą, o apie turinį“, – sakė jis.
Tiesa, ar toliau planuoja dirbti kultūros ministerijoje I. Adomavičius tiksliai neatsakė.
„Dėl pareigybių nieko negalvojau, dar anksti galvoti. Bet kultūroje tiek, kiek sulaukiu žinučių, kiek žmonių ragina su manimi susitikti ir kiek atkreipiau dėmesį viena arba kita puse, aš tikiuosi, kad ta kultūra iš manęs niekur nedings“, – teigė jis.
Paklaustas, jei kokios nors pareigos ministerijoje jam būtų pasiūlytos, ar sutiktų jas užimti, kultūros ministras tvirtino, kad apie tai dar anksti spręsti.
„Tai bus jau kitas pokalbis, kitos darybos ir čia dar anksti spręsti. Dabar norėčiau, kad deeskaluotųsi situacija, būtų ramesnė, prasidėtų reali diskusija, kad pagaliau Vyriausybės sudarytas komitetas galėtų pradėti kalbėti su kultūrininkais, su bendruomenės nariais, su atskiromis bendruomenėmis, atrastų problemas“, – aiškino I. Adomavičius.
„Aušriečiai“ ieškos naujo kandidato į kultūros ministrus
Ignotui Adomavičiui nusprendus trauktis iš kultūros ministro pareigų, politiką delegavusi „Nemuno aušra“ ieškos naujo kandidato šioms pareigoms.
„Šiai dienai ji (Kultūros ministerija – ELTA) priklauso „Nemuno aušrai“ ir mes ieškosime kito kandidato, kuris ir mums tiktų, ir visuomenei tiktų, ir Vyriausybei, ir visiems žmonėms“, – žurnalistams Seime sakė „Nemuno aušros“ pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius.
„Prioritetas yra partinis (kandidatas – ELTA), bet tikrai svarstysime visus variantus“, – pridūrė jis.
Politiko teigimu, artimiausiu metu šį klausimą svarstys partijos organai.
„Bus sušaukta mūsų valdyba, taryba ir ieškosime sprendimo. Šiai dienai Kultūros ministerija priklauso „Nemuno aušrai“ ir niekas nesikeičia“, – sakė jis.
Premjerė: kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas
Premjerė Inga Ruginienė sako, kad kultūros ministras Ignotas Adomavičius netrukus turėtų pranešti apie sprendimą trauktis iš pareigų.
„Mačiau ir man labai gaila dėl tų pasisakymų. Manau, kad pats kultūros ministras praneš apie savo sprendimą labai greitai“, – žurnalistams penktadienį sakė premjerė.
„Tada nebereikės koalicinės tarybos. (...) Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas“, – pridūrė ji.
Sako, kad kalbos nepriimtinos
Politikė tvirtino, kad naujienų portalui „Lrytas“ išsakytos ministro mintys apie Ukrainą ir Rusijos aneksuotą Krymą yra nepriimtinos.
„Tai, kas įvyko šiandien ryte, yra visiškai nepriimtina nei man asmeniškai, nei visai koalicijai. Tai reiškia, kad bus atitinkami sprendimai“, – pabrėžė ji, pridurdama, kad penktadienį su „aušriečiu“ asmeniškai dar nesikalbėjo.
I. Adomavičiui traukiantis iš pareigų, Vyriausybės vadovė nurodė, kad bus skiriamas laikinasis ministras ir ieškoma naujos kandidatūros į šį postą.
„Dabar kalbėsime apie, turbūt, kas laikinai galės vadovauti ministerijai“, – nurodė I. Ruginienė.
I. Ruginienė taip pat patvirtino, kad naują kultūros ministrą siūlys „Nemuno aušra“: „O aš rinksiuos“.
Pasisakė apie Krymą, kelia klausimą dėl kompetencijų
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!