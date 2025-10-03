Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
44
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ignoto Adomavičiaus eros pabaiga – ministras traukiasi iš pareigų: „Greičiausiu metu atnešiu pareiškimą“

2025-10-03 14:17 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-10-03 14:17

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius penktadienį sulaukė premjerės skatinimo atsistatydinti iš kultūros ministro pareigų. Toks premjerės sprendimas priimtas po kultūros ministro pasisakymų apie Krymą. Pats kultūros ministras teigia priėmęs sprendimą pasitraukti. 

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius penktadienį sulaukė premjerės skatinimo atsistatydinti iš kultūros ministro pareigų. Toks premjerės sprendimas priimtas po kultūros ministro pasisakymų apie Krymą. Pats kultūros ministras teigia priėmęs sprendimą pasitraukti. 

REKLAMA
44

Su žiniasklaidos atstovais susitikęs kultūros ministras skelbia, kad traukiasi iš pareigų.

„Galiu pasakyti, aš traukiuosi iš kultūros ministro pareigų ir greičiausiu metu atnešiu pareiškimą ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei“, – pridėjo I. Adomavičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.

I. Adomavičius teigė, kad būdamas pareigose padarė svarbiausią darbą – kultūra atsidūrė dėmesio centre.

REKLAMA
REKLAMA

„Galbūt šiandien dienai jiems reikalingas kitas žmogus, kuris galėtų vesti kultūrą, parodyti ir, kad ji vyktų“, – kalbėjo jis. 

REKLAMA

I. Adomavičius tvirtino trauktis iš pareigų nusprendęs pats, niekas nevertė to daryti, tačiau pripažino, jog žengė šį žingsnį atsižvelgdamas į „bendrą foną“, „kiekvienos dienos įvykius“.

I. Adomavičius vylėsi, kad jo atsistatydinimas deeskaluos situaciją, susidariusią tarp valdančiųjų ir kultūros bendruomenės, leis spręsti realius kultūrinius klausimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Manau, kad mano pasitraukimas duos laisvę kalbėti ne apie formą, o apie turinį“, – sakė jis.

Tiesa, ar toliau planuoja dirbti kultūros ministerijoje I. Adomavičius tiksliai neatsakė.

„Dėl pareigybių nieko negalvojau, dar anksti galvoti. Bet kultūroje tiek, kiek sulaukiu žinučių, kiek žmonių ragina su manimi susitikti ir kiek atkreipiau dėmesį viena arba kita puse, aš tikiuosi, kad ta kultūra iš manęs niekur nedings“, – teigė jis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paklaustas, jei kokios nors pareigos ministerijoje jam būtų pasiūlytos, ar sutiktų jas užimti, kultūros ministras tvirtino, kad apie tai dar anksti spręsti.

„Tai bus jau kitas pokalbis, kitos darybos ir čia dar anksti spręsti. Dabar norėčiau, kad deeskaluotųsi situacija, būtų ramesnė, prasidėtų reali diskusija, kad pagaliau Vyriausybės sudarytas komitetas galėtų pradėti kalbėti su kultūrininkais, su bendruomenės nariais, su atskiromis bendruomenėmis, atrastų problemas“, – aiškino I. Adomavičius. 

REKLAMA

„Aušriečiai“ ieškos naujo kandidato į kultūros ministrus

Ignotui Adomavičiui nusprendus trauktis iš kultūros ministro pareigų, politiką delegavusi „Nemuno aušra“ ieškos naujo kandidato šioms pareigoms. 

„Šiai dienai ji (Kultūros ministerija – ELTA) priklauso „Nemuno aušrai“ ir mes ieškosime kito kandidato, kuris ir mums tiktų, ir visuomenei tiktų, ir Vyriausybei, ir visiems žmonėms“, – žurnalistams Seime sakė „Nemuno aušros“ pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius. 

REKLAMA

„Prioritetas yra partinis (kandidatas – ELTA), bet tikrai svarstysime visus variantus“, – pridūrė jis. 

Politiko teigimu, artimiausiu metu šį klausimą svarstys partijos organai.

„Bus sušaukta mūsų valdyba, taryba ir ieškosime sprendimo. Šiai dienai Kultūros ministerija priklauso „Nemuno aušrai“ ir niekas nesikeičia“, – sakė jis. 

Premjerė: kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas

 Premjerė Inga Ruginienė sako, kad kultūros ministras Ignotas Adomavičius netrukus turėtų pranešti apie sprendimą trauktis iš pareigų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mačiau ir man labai gaila dėl tų pasisakymų. Manau, kad pats kultūros ministras praneš apie savo sprendimą labai greitai“, – žurnalistams penktadienį sakė premjerė.

„Tada nebereikės koalicinės tarybos. (...) Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas“, – pridūrė ji.

Sako, kad kalbos nepriimtinos

Politikė tvirtino, kad naujienų portalui „Lrytas“ išsakytos ministro mintys apie Ukrainą ir Rusijos aneksuotą Krymą yra nepriimtinos. 

REKLAMA

„Tai, kas įvyko šiandien ryte, yra visiškai nepriimtina nei man asmeniškai, nei visai koalicijai. Tai reiškia, kad bus atitinkami sprendimai“, – pabrėžė ji, pridurdama, kad penktadienį su „aušriečiu“ asmeniškai dar nesikalbėjo.

I. Adomavičiui traukiantis iš pareigų, Vyriausybės vadovė nurodė, kad bus skiriamas laikinasis ministras ir ieškoma naujos kandidatūros į šį postą.

REKLAMA

„Dabar kalbėsime apie, turbūt, kas laikinai galės vadovauti ministerijai“, – nurodė I. Ruginienė.

I. Ruginienė taip pat patvirtino, kad naują kultūros ministrą siūlys „Nemuno aušra“: „O aš rinksiuos“.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais

Pasisakė apie Krymą, kelia klausimą dėl kompetencijų

ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius BNS Foto
Ruginienė apie Adomavičių: „Man gėda ir to slėpti neverta“ (81)
Gitanas Nausėda, Ignotas Adomavičius, „Kitokie pasikalbėjimai“ (nuotr. BNS. I. Gaižausko)
Adomavičiui – prezidentūros kirtis: pasisakymai apie Krymą nepriimtini, kelia klausimų, ar gali dirbti (42)
Socialdemokratai (nuotr. Roberto Riabovo)
Žvilgsnis iš vidaus – „Nemuno aušra“ norėjo kitų ministerijų, o gavo kultūrą: štai ką žada (7)
Laurynas Kasčiūnas (nuotr. ELTA)
TS-LKD lyderis VSD prašo įvertini, ar Kultūros ministrui gali būti teikiama įslaptinta informacija (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Qwer
Qwer
2025-10-03 14:27
Jei vėl skirs kandidatą NA, kultūrininkai protestuos ir priešinsis. Negi Ruginienė nesupranta, kad problema ne vien kalvis Ignotas, bet plačiau.
Atsakyti
As
As
2025-10-03 14:22
Konservai suės visus kol negaus vietų patis
Atsakyti
Tu nekaltas žmogau
Tu nekaltas žmogau
2025-10-03 14:27
Pasirodo, ruginė tokia pat bestuburė, kaip visi socdemai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (44)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų