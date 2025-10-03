Pamatęs naują Lietuvos kultūros ministrą Stano išklojo atvirai: jo tikslas – tik vienas

Stanislavas Stavickis-Stano savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriame aprašė vieną paskutinių Ignoto Adomavičiaus išvykų bei išsakė savo nuomonę.
Visai neseniai naujuoju kultūros ministru buvo išrinktas Ignotas Adomavičius. Šiuo sprendimu itin nepatenkinti Lietuvos gyventojai ne tik diskutuoja, rašo peticijas, bet ir organizavo labai didelį mitingą, kuriame išreiškė savo nepasitenkinimą ministru, dėl jo kompetencijų bei partijos.
Naujasis ministras paskutinėmis dienomis stengėsi vis dažniau pasirodyti viešumoje. Apie vieną paskutinių jo pasirodymų prabilo ir Stanislavas Stavickis-Stano, dažnai nevengiantis aštrių pasisakymų.
Dainininkas pasidalinęs ministro nuotrauka šalia jos rašo:
„Šiandien Marijus Mikutavicius prisipažino manęs, kad šitas ministras aplinkybių auka, bet po Krymo klausimų nebeliko.
Kai nekviestas ministras atvyko į Varėną įteikti apdovanojimo, laimėtojas pradžioje atsisakė iš ministro rankų apdovanojimą priimti, bet vėliau priėmė ir ranką paspaudė. Tiesiog žmogiškai pagailo Ignoto. Man pačiam ne kartą žmogiškai buvo gaila šito ministro.
Užguitas, Žemaitaičio apgautas ir suviliotas, atsidūręs ten, kur nenorėjo. Ir dar ta istorija su tėvu... Ir mano tėvas gėrė ir tai ne mano kaltė...
Bet atmetus emocijas ir šaltai pažiūrėjus į situaciją. Panašu, kad nėra čia jokios asmeninės tragedijos. Kad tik šaltas išskaičiavimas ir manipuliacija. Ir vienintelis tikslas – distabilizuoti visuomenę ir sukelti sumaištį. Nereikia gailėti vilko ėriuko kailyje.“
