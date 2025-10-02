Ignotu Adomavičiumi nepatikėję keli aktyvistai protestavo prie ministerijos su Ukrainos vėliavomis

Žiniasklaida anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad Ukrainos vėliava buvo išnešta iš Kultūros ministerijos spaudos konferencijų salės.
Ministerija naujienų portalui „15min“, o pats ministras „TV3 Žinioms“ aiškino, kad vėliava buvo išnešta tik kelioms valandoms, prireikus ją išvalyti.
Reaguodami į šiuos įvykius, šeši aktyvistai, stovėdami prie Kultūros ministerijos, ištiesė savo turėtas Ukrainos vėliavas.
„Bandome rauti visas prorusiškas šaknis savo iniciatyva, kiek tai įmanoma. (...) Norime ministrui pasiūlyti švaros dieną ir pasikabinti vėliavas, kad Lietuva neįgautų nė menkiausios dvejonės, ką palaikyti kare“, – BNS sakė viena iš protestuotojų, 35-ių šokio menininkė Agnietė Lisičkinaitė.
Menininkė tvirtino nepatikėjusi teiginiais, kad vėliava buvo išnešta neva valymui ir tik trumpam.
„Skamba per daug keistai“, – teigė protestuotoja.
Jai antrino 31-ių teatro režisierė Uršulė Bartoševičiūtė.
„Pastaba geriausia turbūt yra ta, kad ta vėliava, kuri labiausiai susipurvina nuo lietaus ir eismo, lieka kabėti, – BNS sakė U. Bartoševičiūtė, rodydama į ant Kultūros ministerijos fasado pakabintą Ukrainos vėliavą. – O ta, kuri kaba viduje, nuimama“.
Pirmasis apie iš spaudos konferencijų salės išneštą Ukrainos vėliavą pranešė LRT.
Kultūrininkai pastarosiomis savaitėmis protestuoja prieš valdančiųjų sprendimą kultūros ministro portfelį perleisti „Nemuno aušrai“.
