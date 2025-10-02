Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ignotu Adomavičiumi nepatikėję keli aktyvistai protestavo prie ministerijos su Ukrainos vėliavomis

2025-10-02 20:23 / šaltinis: BNS
2025-10-02 20:23

Nepatikėję kultūros ministro Igno Adomavičiaus žodžiais apie ministerijoje tik trumpam nukabintą Ukrainos vėliavą, keli aktyvistai ketvirtadienio vakarą surengė protestą prie institucijos.

Ignotas Adomavičius. ELTA / Dainius Labutis

Nepatikėję kultūros ministro Igno Adomavičiaus žodžiais apie ministerijoje tik trumpam nukabintą Ukrainos vėliavą, keli aktyvistai ketvirtadienio vakarą surengė protestą prie institucijos.

REKLAMA
4

Žiniasklaida anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad Ukrainos vėliava buvo išnešta iš Kultūros ministerijos spaudos konferencijų salės.

Ministerija naujienų portalui „15min“, o pats ministras „TV3 Žinioms“ aiškino, kad vėliava buvo išnešta tik kelioms valandoms, prireikus ją išvalyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reaguodami į šiuos įvykius, šeši aktyvistai, stovėdami prie Kultūros ministerijos, ištiesė savo turėtas Ukrainos vėliavas.

REKLAMA
REKLAMA

„Bandome rauti visas prorusiškas šaknis savo iniciatyva, kiek tai įmanoma. (...) Norime ministrui pasiūlyti švaros dieną ir pasikabinti vėliavas, kad Lietuva neįgautų nė menkiausios dvejonės, ką palaikyti kare“, – BNS sakė viena iš protestuotojų, 35-ių šokio menininkė Agnietė Lisičkinaitė.

REKLAMA

Menininkė tvirtino nepatikėjusi teiginiais, kad vėliava buvo išnešta neva valymui ir tik trumpam.

„Skamba per daug keistai“, – teigė protestuotoja.

Jai antrino 31-ių teatro režisierė Uršulė Bartoševičiūtė.

„Pastaba geriausia turbūt yra ta, kad ta vėliava, kuri labiausiai susipurvina nuo lietaus ir eismo, lieka kabėti, – BNS sakė U. Bartoševičiūtė, rodydama į ant Kultūros ministerijos fasado pakabintą Ukrainos vėliavą. – O ta, kuri kaba viduje, nuimama“.

Pirmasis apie iš spaudos konferencijų salės išneštą Ukrainos vėliavą pranešė LRT.

Kultūrininkai pastarosiomis savaitėmis protestuoja prieš valdančiųjų sprendimą kultūros ministro portfelį perleisti „Nemuno aušrai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius (tv3.lt koliažas)
„Šią klaidą reikia ištaisyti“ – štai ko reikalauja kultūros bendruomenė, kuri nežada nurimti
Ignotas Adomavičius ir Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)
Ministerijoje dingusi Ukrainos vėliava – atsirado, Adomavičius nurodo, kur ji buvo (35)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
nu
nu
2025-10-02 20:35
Gal jūs ir Trampą užprotestuokit,jei į usa jus kas įleis;-D
Pastovėkit su blue/yellow 24h,7 paras per savaitę garbės sargyboj prie ministerijos,kad pasveikumėt nuo isterijos...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų