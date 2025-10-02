Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Šią klaidą reikia ištaisyti“ – štai ko reikalauja kultūros bendruomenė, kuri nežada nurimti

2025-10-02 21:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-10-02 21:00
2025-10-02 21:00

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius kelia vis daugiau klausimų – jo vertybės, pasak ekspertų, visiškai nesutampa su Lietuvos visuomenės nuomone. Ar tai taps grėsme kultūros laisvei ir šalies vienybei?

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius kelia vis daugiau klausimų – jo vertybės, pasak ekspertų, visiškai nesutampa su Lietuvos visuomenės nuomone. Ar tai taps grėsme kultūros laisvei ir šalies vienybei?

Apie tai, ar kultūros ministras skaldo Lietuvą ir ko galime tikėtis toliau, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja kultūros bendruomenės atstovė, Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė ir buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris.

Kodėl jūs nepritarėte, kad Adomavičius būtų kultūros ministru, ir ką jūs, kaip kultūros bendruomenė, pastebite šioje pozicijoje ir su kuo nesutinkate?

G. Masteikaitė: Mes nesutinkame, kad tokia politinė jėga, kaip „Nemuno Aušra“, turėtų Lietuvos kultūrą ir Kultūros ministeriją savo rankose. Mes argumentavome labai aiškiai, kad vertybiniu požiūriu tai yra visiškas išsiskyrimas. Mes nematome, kad šios partijos ideologija, kurią ji skelbia viešai, ir partijos lyderis, kuris atstovauja visiškai priešingas pažiūras negu bendrai Lietuvos visuomenė ir eina prieš valstybę.

Jis yra aiškiai išreiškęs ir neparamą Ukrainai, ir antisemitines pažiūras. Mes puikiai dabar galime sekti visą jo šou socialinėje medijoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, kokius žodžius jis vartoja ir kokį kiršinimą jau dabar daro kultūros bendruomenėje, ir kaip jis bando supriešinti didžiųjų miestų gyventojus ir didžiųjų miestų kūrėjus su regionų kūrėjais.

Šita visa politika mums labai siejasi su mūsų kolegų patirtimi, kuri yra Slovakijoje, Vengrijoje. Aišku, už Atlanto vyksta labai panašūs dalykai. Mes matome simptomines problemas, kurios yra identifikuojamos labai greitai, ir matome tame pavojų.

Man atrodo, paskirtas ministras puikiai reprezentuoja šios partijos veidą ir vertybes. Užvakar puikiai matėme jo išstojimą Varėnoje vykusiame renginyje, kur jis buvo nei lauktas, nei kviestas, ir atėjo provokuoti, atėjo kelti konfliktą, atėjo priešinti bendruomenę, o ne ją telkti.

Kol jis laukia leidimo, kad galėtų pradėti dirbti, jis šiuo metu vykdo tiesioginę „Nemuno aušros“ politiką, ir mes tam nepritariame.

Kitaip sakant, jūs nenorite, kad „Nemuno Aušra“ liestųsi prie kultūros.

G. Masteikaitė: Būtent, mes prašome. Tai mūsų vienintelis ir pagrindinis reikalavimas, kuris buvo išrašytas peticijoje, paskelbtoje antradienio ar trečiadienio ryte, su Kultūros bendruomenės Asamblėjos pritarimu. Ką tai reiškia?

Kad mes identifikavome šią problemą, kurią matėme jau anksčiau, kad ji atėjo į valdančiuosius. Jau vien tai, kad „Nemuno Aušra“, aišku, pasirinkta būti koalicijos partnere – tai yra politikų atsakomybė, ir mes į tai nesikišame – bet jau tai turėjo siųsti tam tikrus raudonus signalus.

Po šio paskyrimo, o tas paskyrimas įvyko mainų pagrindu, nes buvo išmainytos ministerijos. Kaip minėjo ir prezidentas, ir premjerė, tai buvo padaryta dėl saugumo. Jeigu žmonės klauso ir suvokia, ką tai reiškia, tai reiškia, kad bandyta apsaugoti ministeriją nuo šios partijos dėl tam tikrų priežasčių, bet kultūros nesaugo nuo šios partijos, nors mes tikime, kad būtent kultūra yra minkštoji galia.

Tai yra ir diplomatija, tai yra ir atstovavimas, tai yra visuomenės formavimo įrankis, mąstymo formavimo įrankis, labai stipriai susijęs tiek su vertybiniu pagrindu, tiek su švietimu. Tai yra didžiulė galia, ir tai yra dar žodžio laisvė. Nepamirškime žodžio laisvės, nes tos pačios ministerijos rankose yra ir žiniasklaida, ir žiniasklaida irgi yra išreiškusi mums didžiulį palaikymą.

Noriu uždėti dar tokį akcentą: kai mes įjungėme pavojaus sireną, per šias paskutines dienas susivienijo didžiulis kiekis organizacijų, pavienių kūrėjų, asociacijų iš visos Lietuvos ir Lietuvos pasaulio bendruomenių visame pasaulyje. Mes kalbame ne tik apie šiuolaikinį meną, ne tik apie profesionalų meną, ne tik apie elitinį meną, kurį bandoma nupiešti kaip tik Vilniaus žmonių reikalą, bet tai yra netiesa.

Vakar pas prezidentą nešėmės etnokultūros raštą su 300 ar 400 žmonių parašais, ir jie prašė įteikti prezidentui jų nuogąstavimus ir jų palaikymą šitam visam judėjimui ir šitai peticijai. Grįšiu prie to, kad buvo įkurtos asamblėjos kaip laisvų žmonių ir laisvų organizacijų susirinkimo vieta, kur galime gyvai bendrauti ir kalbėti, ir kur gyvai galime tartis, ką galime padaryti kaip bendruomenė, kas yra labai svarbu – šitas nepasitenkinimo banga ir šitas sukilimas iš tikrųjų vyksta vertybiniu pagrindu.

Mūsų niekas negali apkaltinti dėl to, kad bandoma išsireikalauti didesnių pinigų ar sprendžiamos kažkokios darbo sąlygų klausimai, tai visiškai yra netiesa. Tai yra vertybiniu pagrindu grįstas susibūrimas ir vertybiniu pagrindu vykstantis judėjimas, kuris apjungia vis daugiau žmonių ir iš kitų sferų.

Vakar teko kalbėti su aplinkos apsaugos organizacijomis, kurios nori prisidėti, su švietimo organizacijomis, kurios nori prisidėti, nes visi mato tą patį pavojų, ką ir mes matome.

Užvakar jūs buvote susitikę su prezidentu Nausėda. Ar jus išgirdo?

G. Masteikaitė: Manau, sakyti, kad mus išgirdo šią akimirką, mes negalime, nes aš ir sakiau spaudos konferencijos pabaigoje, kad mes būsime išgirsti tada, kai bus padaryti aiškūs veiksmai. Mes negavome plano, kokie veiksmai bus padaryti. Nematome ir nežinome dar kol kas, ką prezidentas planuoja padaryti.

Mes ilgai kalbėjomės ir tikrai labai daug kalbėjomės apie vertybinius dalykus. Mes buvome kviečiami padėti išspręsti problemą, ir mes perdavėme žinią, kad mes šių problemų negalime išspręsti, nes mes jų nesukūrėme.

Mes tiesiog identifikuojame, kad šį klausimą reikia ištaisyti, šią klaidą reikia ištaisyti. Dabar politikų rankose yra šitas klaidos taisymo variantas, ir tai priklauso nuo jų supratimo, stuburo ir stovėsenos. Jeigu dabar politinis kontingentas, kuris yra politinėje valdžioje daugumoje, galvoja, kad mes nurimsime ir kažkaip „įsikvėpsime“, tai jie prastai galvoja.

Kitas dalykas, jie turi suprasti, kad kalba eina ne apie šiandieną. Mes šiandien kuriame istoriją, kiekvieną dieną mes kuriame savo ateitį, savo šalies ateitį. Ar mes norime eiti link Slovakijos ir Vengrijos, ar mes norime eiti į kitą pusę? Tai čia yra pasirinkimo klausimas, ir jis yra šiandien.

Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.

