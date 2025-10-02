Opozicija kviečia į tribūną pasiaiškinti Ruginienę dėl „aušriečiams“ atiduotos Kultūros ministerijos

Jų teigimu, dėl tokio sprendimo visuomenėje kilus pasipiktinimo bangai, ministrė pirmininkė šios situacijos nesprendžia ir dar labiau gilina nesusikalbėjimą su kultūros bendruomene.
„Kultūra tapo koalicinių mainų objektu. Protestai dėl kultūros perleidimo „Nemuno aušrai“ tik auga. Tačiau jūs, užuot sprendusi problemą, gilinate nesusikalbėjimą. Protestuotojų reikalavimą patraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros srities iškraipytai pateikiate, kad reikalaujama „Nemuno aušros“ patraukimo iš koalicijos, o protestuotojams žadate spręsti finansavimo ir darbo sąlygų gerinimo klausimus, kurių jie nekelia“, – rašoma opozicijos pasirašytame dokumente I. Ruginienei.
Raštą pasirašė dešimt TS-LKD, Liberalų sąjūdžio ir Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ frakcijų atstovų.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
