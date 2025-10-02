Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija kviečia į tribūną pasiaiškinti Ruginienę dėl „aušriečiams“ atiduotos Kultūros ministerijos

2025-10-02 08:06 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 08:06

Seimo opozicinių Seimo opozicinių frakcijų nariai  kviečia premjerę Ingą Rugininienę kitą savaitę vyksiančiame Seimo posėdyje pasiaiškinti dėl socialdemokratų sprendimo perleisti Kultūros ministeriją Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamai „Nemuno aušraiׅ“.

Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Seimo opozicinių Seimo opozicinių frakcijų nariai  kviečia premjerę Ingą Rugininienę kitą savaitę vyksiančiame Seimo posėdyje pasiaiškinti dėl socialdemokratų sprendimo perleisti Kultūros ministeriją Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamai „Nemuno aušraiׅ“.

REKLAMA
15

Jų teigimu, dėl tokio sprendimo visuomenėje kilus pasipiktinimo bangai, ministrė pirmininkė šios situacijos nesprendžia ir dar labiau gilina nesusikalbėjimą su kultūros bendruomene.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kultūra tapo koalicinių mainų objektu. Protestai dėl kultūros perleidimo „Nemuno aušrai“ tik auga. Tačiau jūs, užuot sprendusi problemą, gilinate nesusikalbėjimą. Protestuotojų reikalavimą patraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros srities iškraipytai pateikiate, kad reikalaujama „Nemuno aušros“ patraukimo iš koalicijos, o protestuotojams žadate spręsti finansavimo ir darbo sąlygų gerinimo klausimus, kurių jie nekelia“, – rašoma opozicijos pasirašytame dokumente I. Ruginienei.

REKLAMA
REKLAMA

Raštą pasirašė dešimt TS-LKD, Liberalų sąjūdžio ir Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ frakcijų atstovų.

REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)
Premjerė – prieš Žemaitaičio siūlymą naikinti KT: net nėra apie ką šnekėti (9)
Kultūros ministerija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Ruginienė: derybinė grupė ieškos sprendimų dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos (2)
Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė įspėja ministrus: „Mano irgi bus griežtas žodis“ (24)
BNS Foto
Premjerė: nuspręsta sudaryti derybinę grupę kalbėtis su kultūros bendruomene (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tuoj pradės Remigijus juos sodinti
Tuoj pradės Remigijus juos sodinti
2025-10-02 08:10
Tuoj opozicija turės reikalų su finansiniais nusikaltimais
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų