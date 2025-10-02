Profesorius Kūris išklojo viską apie Žemaitaitį: „Po minutės jis gautų dvejetą ir viskas baigtųsi“

Apie tai, ar kultūros ministras skaldo Lietuvą ir ko galime tikėtis toliau, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja kultūros bendruomenės atstovė, Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė ir buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris.
Ką rodo dabartiniai prezidento Nausėdos pasisakymai ir žingsniai? Taip pat noriu paklausti apie premjerę – ji užstoja kultūros ministrą ir tarsi teigia, kad nieko negali pakeisti, padaryti. Ką jūs matote šiuose pagrindinių vadovų žingsniuose ir jų sprendimuose?
E. Kūris: Prezidentą galima suprasti: jis mato, kad situacija yra įtempta, ir, ko gero, tos įtampos tik daugės artėjant spalio 5-ajai. Jis bando tą įtampą mažinti, ir visai logiška, kad susitiko su kultūros bendruomenės atstovais.
Tai nėra blogas žingsnis, kalbėtis reikia. Klausimas, kokias jis išvadas padarė iš to, ką jie jam pasakė. Prezidento žodis šiuo atveju nėra pagrindinis. Prezidentas galėjo atvirai pripažinti klaidą, nes klaidą padarė be kita ko ir jis, o premjerės rankose yra labai daug. Dabar, pagal Konstituciją, ji yra tas asmuo, kuris sprendžia, ar ministras gali toliau tęsti darbą tose pareigose, kuriose jis, man atrodo, net normaliai to darbo ir nepradėjo – šis sprendimas yra premjerės rankose.
Jai pakanka parašyti teikimą atleisti tą žmogų, nereikia laukti jo atsistatydinimo, bet premjerė, kuriai vis tiek norėčiau palinkėti sėkmės, kalba truputėlį apie kitus dalykus. Ji kalba apie tai, kad reikia duoti žmogui pabandyti, bet mes visi matome, kad jam negalima leisti pabandyti.
Jis kalbėjo apie „dieduką Rokiškio rajone“, kuriam kažkas neatveža Čiurlionio koncerto arba paveikslo – tai yra nei šis, nei tas. Toliau jis bandė priešinti didžiuosius miestus ir provinciją arba regionus – tai irgi ne tas kelias, kuriuo galima eiti, jam paprasčiausiai neduota.
Ar ta partija gali surasti kitą žmogų, kuris ką nors galėtų? Aš labai abejoju. Šiandien išklausiau vieną Žemaitaičio „benefisą“. Paprastai stengiuosi neklausyti šitos glosolalijos, šitos žodžių trydos, bet šiandien vieną išklausiau, tai ten buvo oho.
Ten daugiau buvo apie Konstitucinį Teismą ir taip toliau, bet su tokiomis mintimis ir su tokiu lyderiu vargu ar jie ką nors normalaus gali surasti į tą poziciją. Pasakyčiau dar vieną dalyką premjerei – suprantu, kad ji visiškai nuoširdžiai sakė, kad jai labiau patiktų kalbėti apie darbo sąlygas, apie atlyginimų didinimą ir panašiai.
Nenorėčiau to vadinti papirkimu, bet kažkodėl toks žodis kaip papirkimas arba kyšis mezgasi ant liežuvio. Kitas dalykas, kad jie, ir ministras, ir tas pats Žemaitaitis – kalba apie tai, kad bus dar pakankamai daug žmonių iš to paties kultūros pasaulio, kurie ateis.
Čia matote, mitinguoja kažkokie kultūros vadybininkai, kurie melžia pinigus iš Kultūros ministerijos ir dabar jaučia, kad jiems bus „užsuktas kranelis“. Aš nesakau, kad su tomis pinigų dalybomis viskas yra gerai – visur visokių blogybių pasitaiko, bet vis dėlto klausimas yra ne tas.
Esminis klausimas yra tas, kad jie tikisi surasti žmonių iš tos kultūros bendruomenės, kurie atliks streiklaužio vaidmenį.
Truputėlį užsiminėte apie Konstitucinio Teismo naikinimą – čia Žemaitaičio naujausias pasiūlymas. Ar jis nori kelti destrukciją tokiais savo pasiūlymais? Ką tai reiškia?
E. Kūris: Jis jau kelia destrukciją, aišku, čia dėmesio nukreipimas. Ten yra visiška nesąmonė. Pasakysiu tai, už ką manęs turbūt nepagirs mano Teisės fakulteto kolegos: Žemaitaitis atrodo baigęs mūsų fakultetą. Kartais pagalvoju, kam išdavinėjame diplomus.
Jeigu studentas per egzaminą pasakytų kažką panašaus į tai, ką jis kalbėjo apie Konstitucinio Teismo naikinimą ir apie tai, kaip yra Europoje, tai po vienos minutės jis gautų dvejetą ir visas pokalbis baigtųsi.
Tai buvo analfabeto kalba – labai negeranoriška, labai piktybinė, žalios, neparuoštos iniciatyvos. Suprantu, kad jam reikia kelti sumaištį, ir tikrai nesuprantu, kas čia per partneris toje koalicijoje.
Nenoriu veltis į koalicijos formavimą, bet jaučiu, kad socialdemokratai su tokiu partneriu turės dar daugiau problemų.
Ką žada artėjantis streikas? Kaip jūs manote, ar situacija keisis į gerąją pusę?
G. Masteikaitė: Ar keisis į gerąją pusę, priklauso būtent nuo mūsų valdančiųjų – nuo prezidento, nuo premjerės, nuo socialdemokratų stuburo – viskas yra jų rankose. Kas bus spalio 5-ąją, mes nežinome.
Tai yra ir gražiausia naujiena, nes visiems tai kelia įtampą. Ką mes galime padaryti šiuo metu, tai pakelti temperatūrą, kad ta įtampa labiau sukiltų ir gal padės sprendimo priėmimams. Ką tikrai žinome, kad per visą Lietuvą spalio 5 dieną 14 valandą banguos Čiurlionio „Jūra“ – labai kviečiame visus įsitraukti.
Iš tikrųjų kviečiame visus įsitraukti, išeiti į bendruomenes, į savo žmonių ratus, atidaryti kultūros įstaigas visiems skirtingai mąstantiems, skirtingai galvojantiems žmonėms, organizuoti pokalbius, kalbėtis apie šią situaciją.
Spalio 5-oji pasirinkta neatsitiktinai, spalio 5-ąją oficialiai Italijoje atidaroma kultūros programa, ir ten vyksta prezidentas. Kas ten bus, mes irgi nežinome. Suaktyvėjo Lietuvos kūrėjai, kurie gyvena Italijoje. Jie išplatino oficialų palaikymo laišką šiai mūsų pozicijai ir, matyt, jie pasitiks prezidentą ir perduos jam šią žinutę.
Galiu garantuoti, kad tai nėra pabaiga, kad tai nėra mūsų finalinis akordas – tai yra tik pradžia. Mes tikrai esame pasiruošę kovoti už tai, ką dabar turime: už įvairovę, už laisvę, už demokratiją, už laisvą žodį, už laisvę kurti, už laisvę kalbėtis, už laisvę vienyti, o ne skaldyti, ir mes tą darysime iki pat galo, kiek reikės.
Kada kultūros bendruomenė nurims? Kada galėsite jaustis ramiai?
G. Masteikaitė: Kai valdantieji ištaisys savo padarytą klaidą ir „Nemuno Aušra“ bus atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Tas, kuris nesupranta kas yra demokratija
Tas, kuriam patinka matyti nesikeičiančią biurokratiją ir biudžeto taškymą…..
Kas sekantis? Kokia korta bus sekanti nepavargstančiu konservatorių?