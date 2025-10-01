Paaiškino, kodėl kultūros įstaigų prašė tylėti apie Adomavičių: štai kas gavo laišką

Savaitės pradžioje visuomenininkas Andrius Tapinas paviešino, kad Telšių kultūros įstaigos iš savivaldybės gavo keistą prašymą.
„Na va, kokios švelnios rekomendacijos regionuose. Kaip gi nepaklausys nuo savivaldybės priklausomos įstaigos“, – feisbuke rašė jis.
„Ir čia tikrai ne vieno rajono situacija“, – pridūrė A. Tapinas.
Laiške – savotiškas kvietimas cenzūrai.
„Noriu paparašyti (mero, direktorės, skyriaus vedėjos vardu) jūsų vadovaujamų įstaigų socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse laikytis neutralios pozicijos dėl naujai išrinkto kultūros ministro“, – įstaigoms parašė Telšių Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Žlibinienė.
Paaiškino, kodėl buvo išsiųstas toks laiškas
Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Monika Domarkienė paaiškino, kodėl Telšių kultūros įstaigoms buvo išsiųstas toks laiškas. Esą savivaldybė iš įstaigų vadovų sulaukė klausimų, kaip elgtis.
„Laiškas parengtas ir išsiųstas, kadangi dalis kultūros įstaigų vadovų kreipėsi į mane bei teiravosi, ar gali dalintis ne su įstaigos veikla susijusiais įrašais oficialiose įstaigų svetainėse bei socialiniuose tinkluose.
Įstaigų vadovų buvo paprašyta išlaikyti neutralią poziciją oficialiuose socialinių tinklų profiliuose bei interneto svetainėse. Tai nebuvo nurodymas, o prašymas“, – atsakė M. Domarkienė.
Telšių Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja sako, esą su meru ir administracijos direktore laiško turinys nebuvo derintas, nors prašymas, kaip rašyta ir laiške, išsiųtas mero, direktorės ir skyriaus vedėjos vardu.
„Su meru bei Savivaldybės administracijos direktore išsiųsto laiško turinys bei pasirinkta komunikacijos forma nebuvo derinta. Sutinku, kad laiškas buvo neišbaigtas, palikta daug vietos įvairioms interpretacijoms, kurias šiandien matome viešojoje erdvėje“, – komentavo M. Domarkienė.
Laišką gavo šios Telšių rajono savivaldybės kultūros įstaigos:
- Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka;
- Luokės kultūros centras;
- Nevarėnų kultūros centras;
- Ryškėnų kultūros centras;
- Telšių kultūros centras;
- Tryškių kultūros centras;
- Varnių kultūros centras;
- Viešvėnų kultūros centras;
- Žemaitės dramos teatras.
Internautai supyko: „Kaip sovietmečiu“
Į A. Tapino paviešintą laišką sureagavo vieši asmenys, tap jų – politikai, filosofai, visuomenininkai.
„Moralinis turizmas skatinamas“, – komentavo filosofas Paulius Gritėnas.
„Jetau, net nežino, kad ministrai skiriami, o ne renkami...“ – atkreipė dėmesį Seimo narė, koservatorė Jurgita Sejonienė.
„Išrinkto. Kuriuose čia rinkimuose, o gal pačioje konklavoje?“ – pašiepė Seimo narys, konservatorius Mindaugas Lingė.
Dar aršiau Telšių valdininkų elgesiu piktinosi eiliniai gyventojai.
„Žodžio laisvė... Iš karto sovietmečiu atsidavė“, – komentavo Gražvydas.
„Vau! Čia tai bebru lygis!“ – stebėjosi Donatas.
„Kaip apgailėtina“, – rašė Beata.
„Kaip sovietmečiu.. Visiems tylėt!“ – komentavo Nora.
Beje, kai kurie tvirtino, kad kitose savivaldybėse situacija panaši.
„Mažeikių valstybininkai gavo praktiškai identišką raštą. Siuntė truputį aukštesnės pareigybės darbuotoja. Su mažesnės lygiuotės žmonėmis telefonu kontaktuoja jų vadovai. Taip, liepė visiems atlaikinti ir ištrinti palaikymo įrašus. Į tai įtraukti ne tik muziejai, bet net mokyklų ir darželių mokytojai, auklėtojai ir pagalbiniai darbuotojai!“ – rašė Jurgita.
Sureagavo meras
Tą pačią dieną į A. Tapino įrašą sureagavo Telšių meras Tomas Katkus. Jo teigimu, laišką išsiuntusi R. Žlibinienė esą sulaukė klausimų iš kultūros įstaigų vadovų, kaip jiems reikėtų elgtis.
„Šiandien (rugsėjo 29 d. – red. past.) Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius kultūros įstaigoms išsiuntė laišką, kuriame rekomenduojama laikytis neutralios pozicijos dėl naujojo kultūros ministro paskyrimo. Laiškas išsiųstas atsižvelgiant į tai, kad šiandien skyriaus vedėja sulaukė klausimų iš įstaigų vadovų, kaip jiems reikėtų elgtis. Kadangi laiškas sulaukė visuomenės dėmesio ir yra įvairiai interpretuojamas, noriu paaiškinti jo turinį ir tikslą“, – feisbuke rašė jis.
Anot mero, laišku buvo siekiama akcentuoti, kad oficialiose įstaigų svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose neturėtų būti politikuojama.
„Tai ypač svarbu dabar, kai viešojoje erdvėje dėl naujojo kultūros ministro paskyrimo pasirodo daug emocingų, kartais net nepadorių komentarų ar vadinamųjų „memų“. Mūsų manymu, tokio pobūdžio turiniu kultūros įstaigos neturėtų dalintis ar jo platinti“, – komentavo T. Katkus.
Taip pat, anot mero, laišku esą nėra siekiama įgalinti tam tikrą cenzūrą, o tik „atkreipti dėmesį“ į įstaigų komunikaciją. | Visą straipsnį galite rasti: https://adm.tv3.lt/Admin/Load/UArticles/saveArticle
„Tuo pačiu noriu pabrėžti, kad šio laiško esmė jokiu būdu nebuvo tikslas varžyti žmonių teisę į nuomonę. Kiekvieno darbuotojo asmeninė pozicija yra gerbiama. Visi turi teisę ją reikšti savo asmeninėse paskyrose. Laiško tikslas buvo tik atkreipti dėmesį į oficialią kultūros įstaigų komunikaciją, o ne apriboti žmonių nuomonę“, – nurodė T. Katkus.
Tad laiško tikslas, pasak mero, viso labo „paraginti nepasiduoti emocijoms“, tai yra viešojoje erdvėje kilusiai pasipiktinimo bangai dėl naujai išrinkto kultūros ministro.
„Gerbdamas kiekvieną kultūroje dirbantį žmogų, suprantu, kad kiekvienas savaip išgyvena šią situaciją kultūros sektoriuje. Tačiau vienintelis laiško tikslas buvo paraginti nepasiduoti emocijoms, susitelkti ir išlikti ramiais – vardan kultūros, vardan profesionalumo, vardan rajono žmonių, kurie vertina kultūrą ir supranta jos procesus“, – teigė T. Katkus.
Beje, Telšių meras priklauso Lietuvos socialdemokratų partijai, kuri šiandien yra viena iš Lietuvos valdančiųjų partijų, sudariusi koaliciją su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga.
„Asmeniškai noriu pridurti: kultūrą visada palaikiau ir palaikysiu. Didžiuojuosi joje dirbančiais žmonėmis, jų kūrybingumu, atsidavimu ir darbu. O svarbiausia – bet kokį asmeninį kultūros darbuotojo pasirinkimą gerbiu ir visada gerbsiu. Nors esu socialdemokratas, tai nereiškia, kad šiuo metu vykstančias politines aktualijas šio ministro atžvilgiu palaikau, ar kad pasisakiau už šio ministro kandidatūrą“, – rašė T. Katkus.
Kultūros bendruomenė kviečia į įspėjamąjį streiką
Tęsiantis pasipiktinimui dėl Kultūros ministerijai vadovauti paskirto „aušriečio“ I. Adomavičiaus, kultūrininkai tikina, jog, neatsižvelgus į bendruomenės reikalavimus atriboti „Nemuno aušrą“ nuo šios srities, spalio 5 d. bus organizuojamas įspėjamasis streikas.
„Kultūros bendruomenė viliasi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos. Ir ragina nepamiršti, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi“, – teigia Kultūros protesto iniciatyvinės grupės nariai.
Nurodoma, jog streiko šūkis bus „tai gali būti paskutinis kartas“, o vienijantis motyvas – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Įspėjamojo streiko dieną, 14 val., bendruomenės nariai ir visuomenė kviečiami susiburti miestų ir miestelių aikštėse, kultūros centruose, muziejuose ir klausytis arba sugroti „Jūrą“.
Kultūros protesto iniciatyvinės grupės parengtose gairėse raginama nesileisti į kalbas apie konkrečias kandidatūras ar finansavimą. Bendruomenė tikina, kad laikosi vertybinės pozicijos – jog Lietuvos kultūrą ir jos ministeriją reikia atriboti nuo partijos „Nemuno aušra“.
Įspėjamasis streikas organizuojamas valdantiesiems neatsižvelgus į daugiau nei 57 tūkst. žmonių pasirašytą peticiją ir praėjusį ketvirtadienį įvykusį kultūros protestą Simono Daukanto aikštėje, reikalaujant atsieti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Priduriama, kad trečioji Kultūros asamblėja įvyks spalio 1 d., 18 val., Kultūros komplekse SODAS 2123.
Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
Akis bado kompetencijų stoka
Rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį, teisė deleguoti kultūros ministrą atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai. Tuomet šalies vadovas į pareigas paskyrė Vaida Aleknavičienę.
Tačiau Vyriausybs formavimas strigo, nes prezidentas nepatvirtino aplinkos ir energetikos ministrų, kurių kandidatus turėjo pasiūlyti „Nemuno aušra“. Prezidentūra buvo iškėlusi sąlygą „Nemuno aušrai“, jog kandidatai turi būti nepartiniai.
Baigiantis terminui, socialdemokratai su „aušriečiais“ apsikeitė energetikos ir kultūros ministerijomis. Į kultūros ministrus pasiūlytas makaronų fabriko vadovas I. Adomavičius, o Energetikos ministerijai toliau vadovaus Žygimantas Vaičiūnas.
I. Adomavičiaus kandidatūra sukėlė audras ne tik kultūros bendruomenėje. Į kultūros ministrus Remigijaus Žemaitaičio siūlomas Seimo patarėjas I. Adomavičius yra ne tik politikos naujokas, bet, pasirodo, ir tolimas R. Žemaitaičio giminaitis. Jis – R. Žemaitaičio brolio žmonos sesers vyras.
I. Adomavičius taip pat sulaukė kritikos dėl kompetencijų stokos. Mat kultūros srityje vadovavimo patirties ji neturi, vadovauja makaronų gamybos fabrikui. Arčiau kultūros buvo nebent jo bandymai dalyvauti keliuose muzikiniuose projektuose, kuriuose sėkmė politiko nelydėjo.
„Aušriečių“ į kultūros ministrus pasiūlytas I. Adomavičius yra Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas, yra baigęs Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, dainuoja bažnyčios chore.
42-ių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
