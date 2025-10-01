Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos muziejų asociacija jungiasi prie streikuojančios kultūros bendruomenės

2025-10-01 09:54 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 09:54

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) trečiadienį pranešė, kad jungiasi prie kultūros bendruomenės inicijuojamo įspėjamojo streiko. Prie šios iniciatyvos ji kviečia prisidėti ir šalies muziejus.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) trečiadienį pranešė, kad jungiasi prie kultūros bendruomenės inicijuojamo įspėjamojo streiko. Prie šios iniciatyvos ji kviečia prisidėti ir šalies muziejus.

LMA sako, kad pagrindiniu solidarumo ženklu taps M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“ klausymasis. Būtent šį kūrinį muziejai raginami paleisti savo erdvėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai tylus, bet paveikus solidarumo ženklas, kuriuo kultūros bendruomenė parodo nepritarimą Kultūros ministerijos perdavimui partijai „Nemuno aušra“. Tai – aiški žinia, kad kultūra neturi būti paversta politinių interesų įkaite, o kartu paveikus kultūros sektoriaus solidarumo ženklas, atliepiantis siekį išsaugoti orumą ir bendruomeniškumą“, – pranešime sako LMA.

Muziejai taip pat kviečiami pasitelkti savo iniciatyvas, ypač tas, kurios kalba apie pilietiškumą, laisvės siekį ar bendruomenės kovas. 

„Kiekvienas muziejus atras savitų būdų, kaip kultūringai, bet aiškiai išreikšti savo poziciją. Tai galimybė parodyti, kad kultūros bendruomenė yra vieninga, drąsi ir pasirengusi ginti savo orumą bei ateitį“, – teigia LMA valdybos pirmininkas Marius Pečiulis.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose, o institucijai vadovautų kompetentingas, jų interesams tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 63 tūkst. žmonių. Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad naujasis kultūros ministras per kelis artimiausius mėnesius turės įrodyti, jog gali veiksmingai dirbti, ir siūlė I. Adomavičiui taikyti bandomąjį laikotarpį. Tuo metu kultūros bendruomenės atstovai šio siūlymo teigė nepalaikantys.

