Piketas prie Vilniaus rajono savivaldybės: susirinkusieji ragina iš Gulbinowicziaus atimti garbės piliečio vardą

Penktadienio rytą prie savivaldybės pastato susirinko būrelis protestuotojų, kurie rankose laikė plakatus su užrašais: „Politikai! Saugokit mūsų vaikus“, „Pedofilai nėra mūsų garbės piliečiai“.
Vienas iš Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narių, Laisvės partijos atstovas Danielius Ilkevičius pateikė pasiūlymą tarybai panaikinti anksčiau H. Gulbinowicziui skirtą garbės piliečio vardą.
„Pedofilas nėra garbės pilietis“, – sakė pikete dalyvavęs D. Ilkevičius.
„Šitą žinią su visuomene turime nešti kartu, opozicija šiam klausimui yra sutelkta“, – pridūrė politikas.
Portalas lrt.lt anksčiau skelbė, kad 2020 m. Vatikano sprendimu kardinolas H. Gulbinowiczius buvo nubaustas už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą.
Kaip teigiama portalo publikacijoje, iš kardinolo, kuris jau yra miręs, Lenkijoje buvo atimti garbės titulai, panaikintas dvasininkui skirtas garbės piliečio vardas.
Nepaisant šių sprendimų, Vilniaus rajone H. Gulbinowiczius tebėra laikomas garbės piliečiu, o jo vardu pavadintos trys gatvės. Dvasininkas yra kilęs iš šio krašto.
Anot lrt.lt, Vilniaus rajono savivaldybėje klausimas dėl garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus nebuvo svarstytas nė karto. Portalui rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad, esant dabartinei tarybos sudėčiai, kurioje daugumą sudaro Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai, jis nemato prasmės kelti šį klausimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!