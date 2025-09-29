Nausėda užsimena apie bandomąjį laikotarpį Adomavičiui: ministrui dirbti bus labai sudėtinga

„Situacija yra tokia, kad šiam ministrui tikrai bus labai sudėtinga dirbti. Su premjere šiandieną kalbėjome, kad premjerė tikrai galėtų atlikti tokį savotišką patronažo vaidmenį ir pasistengti atliepti kultūros bendruomenės iššūkius kartu su ministru“, – pirmadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.
„Jeigu per tuos artimiausius mėnesius išaiškėtų, kad kultūros ministras arba dėl priežasčių, kurios yra susijusios su juo pačiu, arba dėl kitų priežasčių, negali normaliai ir efektyviai dirbti – šiandieną tokių abejonių tikrai yra – tada tiesiog reikėtų ieškoti naujos ministro kandidatūros“, – akcentavo šalies vadovas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Po šio sprendimo nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ ir Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
