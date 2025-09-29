Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda užsimena apie bandomąjį laikotarpį Adomavičiui: ministrui dirbti bus labai sudėtinga

2025-09-29 21:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 21:10

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujasis kultūros ministras „aušrietis“ Ignotas Adomavičius per kelis artimiausius mėnesius turės įrodyti, jog gali veiksmingai dirbti. Kitu atveju, tvirtino šalies vadovas, reikės ieškoti naujos ministro kandidatūros.

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujasis kultūros ministras „aušrietis" Ignotas Adomavičius per kelis artimiausius mėnesius turės įrodyti, jog gali veiksmingai dirbti. Kitu atveju, tvirtino šalies vadovas, reikės ieškoti naujos ministro kandidatūros.

0

„Situacija yra tokia, kad šiam ministrui tikrai bus labai sudėtinga dirbti. Su premjere šiandieną kalbėjome, kad premjerė tikrai galėtų atlikti tokį savotišką patronažo vaidmenį ir pasistengti atliepti kultūros bendruomenės iššūkius kartu su ministru“, – pirmadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.

„Jeigu per tuos artimiausius mėnesius išaiškėtų, kad kultūros ministras arba dėl priežasčių, kurios yra susijusios su juo pačiu, arba dėl kitų priežasčių, negali normaliai ir efektyviai dirbti – šiandieną tokių abejonių tikrai yra – tada tiesiog reikėtų ieškoti naujos ministro kandidatūros“, – akcentavo šalies vadovas.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Po šio sprendimo nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ ir Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.

Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

