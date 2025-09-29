Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda – apie jo globos atsisakančius kultūrininkus: „Man šita situacija skaudi“

2025-09-29 19:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 19:15

Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad jam skaudu, jog dalis kultūros bendruomenės atstovų, protestuodami prieš „aušriečių“ atstovo Ignoto Adomavičiaus paskyrimą ministru, atsisakė jo globos. Visgi, šalies vadovas pabrėžia, kad politikoje kartais tenka priimti nelengvus, tačiau reikalingus sprendimus.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad jam skaudu, jog dalis kultūros bendruomenės atstovų, protestuodami prieš „aušriečių" atstovo Ignoto Adomavičiaus paskyrimą ministru, atsisakė jo globos. Visgi, šalies vadovas pabrėžia, kad politikoje kartais tenka priimti nelengvus, tačiau reikalingus sprendimus.

22

„Man šita situacija skaudi, nes aš tikrai esu žmogus, kuriam kultūra nėra tiesiog žodis. Tikrai norisi rasti kelius į kultūros bendruomenę, kad kalbėtumės sąžiningai, kad kalbėtumės empatiškai, bet labai sunku, kuomet pokalbis prasideda nuo tokių sprendimų“, – pirmadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.

„Aš gerbiu šituos sprendimus ir aš tikrai nesilankau ten, kur nesu pageidaujamas“, – pridūrė jis.

Vis dėlto prezidentas pabrėžė, kad šiuo metu jam svarbiausia, jog būtų kuo mažiau susipriešinimo.

„Per savo pakankamai ilgus politikoje metus aš supratau, kad, skirtingai galbūt nuo kitų gyvenimo sričių, būna vienas geras ir trys blogi sprendimai. Politikoje, patikėkite, kartais būna tiesiog du blogi sprendimai, bet vieną iš jų reikia priimti, nes jo nepriėmimas reikštų valstybės sustojimą“, – kalbėjo G. Nausėda.

„Prezidentas neturi teisės šiuo metu savo asmeniniais sprendimais sukelti konstitucinę krizę ir trukdyti Vyriausybei pradėti savo veiklą“, – akcentavo šalies vadovas.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Po šio sprendimo nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ir Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.

Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

