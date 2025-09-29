Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Skirmantas Malinauskas prabilo apie naujo Lietuvos kultūros ministro tėtį: jis – galimai laidos „Farai“ herojus

2025-09-29 19:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 19:19

Visuomenininkas ir YouTube turinio kūrėjas Skirmantas Malinauskas paviešino vaizdo įrašą, kuriame neva užfiksuotas kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus tėvas.

Visuomenininkas ir YouTube turinio kūrėjas Skirmantas Malinauskas paviešino vaizdo įrašą, kuriame neva užfiksuotas kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus tėvas.

56

Vyras buvo nufilmuotas laidoje Farai.

Pasidalijo filmuota medžiaga

Vaizdo įrašą jis įkėlė į socialinį tinklą Facebook.

Prie jo Skirmantas rašė:

„PAPILDAU: Matau, kad ne visi suprato įrašą. Tai kultūros ministro tėvas. Tas „kultūrinis genas“, apie kurį tiek daug kalbėta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atrodo, kad radau tą paprastą žmogų, kuris kuria namuose ir nesulaukia tinkamo valstybės dėmesio. Čia ištraukos iš prieš keletą mėnesių rodytos TV3 laidos „Farai“. Joje 62 metų kalvis, sėdėjęs, todėl save „tikru bachūru ir pacanu“ vadinantis Vygintas Adomavičius. Kultūros ministras Ignotas Adomavičius daug pasakojo apie savo bendramokslius, dėstytojus, draugus, giminines ir eilinius servisų darbuotojus, kurie vakare po darbų sėda prie molbertų. Apie save pasakojo daug, bet ne viską.“

 

Prašymas
Prašymas
2025-09-29 19:24
Malinauskai, papasakok Čmilytės tėčio biografiją. Ačiū
Atsakyti
Gediminas
Gediminas
2025-09-29 19:31
NA ir PADLA tas malinauskis - Šlykštynė !
Atsakyti
nu jo
nu jo
2025-09-29 19:54
Vaikai neatsakingi uz savo tevus. Turbut pas daugeli tevai smarkiai gere ir kvailystes kalbejo bei dare. Ir tai nereiskia, kad vaikai butinai sunkeliais nueis del to, kad tevas netinkamai elgiaisi....
Atsakyti
