Skirmantas Malinauskas prabilo apie naujo Lietuvos kultūros ministro tėtį: jis – galimai laidos „Farai“ herojus

Vyras buvo nufilmuotas laidoje Farai.
Pasidalijo filmuota medžiaga
Vaizdo įrašą jis įkėlė į socialinį tinklą Facebook.
Prie jo Skirmantas rašė:
„PAPILDAU: Matau, kad ne visi suprato įrašą. Tai kultūros ministro tėvas. Tas „kultūrinis genas“, apie kurį tiek daug kalbėta.
Atrodo, kad radau tą paprastą žmogų, kuris kuria namuose ir nesulaukia tinkamo valstybės dėmesio. Čia ištraukos iš prieš keletą mėnesių rodytos TV3 laidos „Farai“. Joje 62 metų kalvis, sėdėjęs, todėl save „tikru bachūru ir pacanu“ vadinantis Vygintas Adomavičius. Kultūros ministras Ignotas Adomavičius daug pasakojo apie savo bendramokslius, dėstytojus, draugus, giminines ir eilinius servisų darbuotojus, kurie vakare po darbų sėda prie molbertų. Apie save pasakojo daug, bet ne viską.“
