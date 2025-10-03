Kultūros ministras nepanoro atsakyti, kam priklauso Krymas: ties čia reikia sustoti

„Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“, – portalui „Lrytas“ sakė I. Adomavičius, paklaustas, kieno yra Krymas.
„Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“, – kartojo jis, perklaustas to paties klausimo.
Tiesa, „Lrytas“ nurodo, kad po interviu I. Adomavičius paprašė į minėtą klausimą atsakyti dar kartą.
„Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje“, – taisėsi ministras.
Tuo metu klausiamas apie požiūrį į Ukrainą, I. Adomavičius tvirtino, kad Kyjivas laimėtų karą greičiau, jeigu susitvarkytų su korupcija.
„(...) jeigu mes ten suvaldytume korupciją, pati Ukraina suvaldytų korupciją, daugiau pinigų galėtų skirti gynybai. Ji greičiau, geriau, stabiliau apsigintų. Kaip kontroliuoti – tai čia jau ne kultūros ministro darbas. Pati Ukraina turi spręsti, kaip tai kontroliuojama. Daugiau nėra apie ką kalbėti. Aiški žinutė. Susitvarkykite korupciją ir daug greičiau laimėsite karą“, – kalbėjo „aušrietis“.
Tačiau atsakyti, kaip įsivaizduoja ir ką jam reiškia Ukrainos pergalė, politikas vengė atsakyti.
„Kas būtų Ukrainos pergalė? Čia toks atsakymas... Labai sunkus klausimas. Iš tikrųjų. Šiandien dienos kontekste tai – labai sunkus klausimas“, – kalbėjo I. Adomavičius.
„Manau, kad toks klausimas ne man turi būti adresuojamas“, – perklaustas tikino jis.
„Tai tikriausiai geriausiai žino patys ukrainiečiai, kas yra jų pergalė. Ne mes. Ne mes. Mes negalime suprasti taip stipriai jų, kaip jie mato situaciją patys. Taip, kaip mes, Lietuva, supratome savo pergalę, kai išėjome iš okupacijos, priespaudos ir esame laisvi, taip ir jie tą pergalę turi patys įvardyti. Tai yra jų. Kiekvienas turi turėti savo kelią. Mes tik galime padėti, prisidėti. Mūsų pagalba gali padėti jiems atrasti tą pergalę. Bet tik jie tą pergalę gali įvardyti, kokia ta tikra jų pergalė galėtų būti. Negali atsakyti už kitą“, – dėstė ministras.
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, su kultūros atstovais susitiko premjerė Inga Ruginienė, prezidentas Gitanas Nausėda. Tiesa, kol kas valdantieji tvirtina, kad atliepti pagrindinį kultūros bendruomenės keliamą reikalavimą – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“ – yra neįmanoma.
Trečiadienį premjerė nurodė, kad bus inicijuojama derybinė grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos. Vis dėlto, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė pokalbiuose su derybine grupe nedalyvauti.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
