Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
136
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministras nepanoro atsakyti, kam priklauso Krymas: ties čia reikia sustoti

2025-10-03 09:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 09:59

Bendruomenės nepasitenkinimo sulaukęs „aušrietis“, kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako, jog klausimai apie tai, kam priklauso Rusijos aneksuotas Krymas, yra provokuojantys. Interviu naujienų portalui „Lrytas“ politikas tvirtino nenorįs kalbėti šiais klausimais. Tačiau netrukus po interviu ministras savo poziciją patikslino.,

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)

Bendruomenės nepasitenkinimo sulaukęs „aušrietis“, kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako, jog klausimai apie tai, kam priklauso Rusijos aneksuotas Krymas, yra provokuojantys. Interviu naujienų portalui „Lrytas“ politikas tvirtino nenorįs kalbėti šiais klausimais. Tačiau netrukus po interviu ministras savo poziciją patikslino.,

REKLAMA
136

„Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“, – portalui „Lrytas“ sakė I. Adomavičius, paklaustas, kieno yra Krymas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“, – kartojo jis, perklaustas to paties klausimo.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, „Lrytas“ nurodo, kad po interviu I. Adomavičius paprašė į minėtą klausimą atsakyti dar kartą.

REKLAMA

„Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje“, – taisėsi ministras.

Tuo metu klausiamas apie požiūrį į Ukrainą, I. Adomavičius tvirtino, kad Kyjivas laimėtų karą greičiau, jeigu susitvarkytų su korupcija.

„(...) jeigu mes ten suvaldytume korupciją, pati Ukraina suvaldytų korupciją, daugiau pinigų galėtų skirti gynybai. Ji greičiau, geriau, stabiliau apsigintų. Kaip kontroliuoti – tai čia jau ne kultūros ministro darbas. Pati Ukraina turi spręsti, kaip tai kontroliuojama. Daugiau nėra apie ką kalbėti. Aiški žinutė. Susitvarkykite korupciją ir daug greičiau laimėsite karą“, – kalbėjo „aušrietis“.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau atsakyti, kaip įsivaizduoja ir ką jam reiškia Ukrainos pergalė, politikas vengė atsakyti.

„Kas būtų Ukrainos pergalė? Čia toks atsakymas... Labai sunkus klausimas. Iš tikrųjų. Šiandien dienos kontekste tai – labai sunkus klausimas“, – kalbėjo I. Adomavičius.

„Manau, kad toks klausimas ne man turi būti adresuojamas“, – perklaustas tikino jis.

„Tai tikriausiai geriausiai žino patys ukrainiečiai, kas yra jų pergalė. Ne mes. Ne mes. Mes negalime suprasti taip stipriai jų, kaip jie mato situaciją patys. Taip, kaip mes, Lietuva, supratome savo pergalę, kai išėjome iš okupacijos, priespaudos ir esame laisvi, taip ir jie tą pergalę turi patys įvardyti. Tai yra jų. Kiekvienas turi turėti savo kelią. Mes tik galime padėti, prisidėti. Mūsų pagalba gali padėti jiems atrasti tą pergalę. Bet tik jie tą pergalę gali įvardyti, kokia ta tikra jų pergalė galėtų būti. Negali atsakyti už kitą“, – dėstė ministras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų.

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

REKLAMA

Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, su kultūros atstovais susitiko premjerė Inga Ruginienė, prezidentas Gitanas Nausėda. Tiesa, kol kas valdantieji tvirtina, kad atliepti pagrindinį kultūros bendruomenės keliamą reikalavimą – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“ – yra neįmanoma.

Trečiadienį premjerė nurodė, kad bus inicijuojama derybinė grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos. Vis dėlto, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė pokalbiuose su derybine grupe nedalyvauti.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Egidijus Kūris Lukas Balandis/Fotobankas
Profesorius Kūris ragina Ruginienę atsikvošėti ir kuo skubiau padaryti 1 dalyką: „Dabar viskas jos rankose“ (196)
Ignotas Adomavičius (tv3.lt koliažas)
„Šią klaidą reikia ištaisyti“ – štai ko reikalauja kultūros bendruomenė, kuri nežada nurimti (174)
Ignotas Adomavičius. ELTA / Dainius Labutis
Ignotu Adomavičiumi nepatikėję keli aktyvistai protestavo prie ministerijos su Ukrainos vėliavomis (15)
Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)
Premjerė dar kartą bandys spręsti padėtį kultūros sektoriuje: planuojamas antrasis susitikimas su bendruomene (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
III
III
2025-10-03 10:42
rūpinkitės kam jau Vilnius priklauso.Vien baltarusiai,ukrainiečiai,kirkizai ir tamsiai balti.Lietuviškos kalbos visai negirdėt.Ir dabar visi susitelkę į vieną žmogų,o visose kitose srityse nebedirbama.Metai praėjo po rinkimų ir vien rietenos
Atsakyti
!
!
2025-10-03 11:11
Po visų velnių! Kaskoki rusų pakaliką pasodino į Sostą, kuris iš pirmos dienos Ukrainos vėliava išnešė,,, juk jis gal agentas Putinizmo ! Trainiojasi kur nereikia, kur nekviestas. Gal dar nuvažiuosi ir pas Trumpa nekviestas, pas Putinini nors ir naktį priimtų visai nekviesta . Niekaip negali vieno atsikratyti . Juk presas, kodėl jis patvirtino tą ruski ? Gėda , tiesiog tas mūsų Prezidentas dirba rytams, kiek suprantu , o ne Lietuvai ! 5 kolona isnaglejo !
Atsakyti
zurnalistai protu nepasizymi
zurnalistai protu nepasizymi
2025-10-03 11:25
nu ir durni klausimai, dar paklauskit kieno Putinas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (136)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų