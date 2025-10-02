Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VU rektorius: protestuojant kultūrininkams, reikia atkurti pasitikėjimą

2025-10-02 21:46 / šaltinis: BNS
2025-10-02 21:46

Vilniaus universiteto (VU) rektorius Rimvydas Petrauskas sako, kad protestų prieš Kultūros ministerijos priskyrimą „Nemuno aušrai“ fone reikia atkurti pasitikėjimą.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)

Vilniaus universiteto (VU) rektorius Rimvydas Petrauskas sako, kad protestų prieš Kultūros ministerijos priskyrimą „Nemuno aušrai“ fone reikia atkurti pasitikėjimą.

1

„Šiuo atveju centrinė kategorija yra pasitikėjimas ir jeigu reikėtų dabar sakyti, kuria linkme mes turime judėti, tai aš manau, kad pagrindinis dalykas, kuris turi įvykti, – tai pasitikėjimo atkūrimas“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė aukštosios mokyklos vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viena vertus, pasitikėjimo institucijomis, antra vertus, pasitikėjimo žmonių ir tų bendruomenių savimi, kad jos ne tik kad gali ir turi kažką pasakyti, bet ir kad jų išklauso prieš priimant sprendimus. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – pasitikėjimas tuo, (...) kad vis dėlto išsilavinimas, kompetencijos, žinios, išmanymas yra esminės kategorijos, esminės vertybės, kurios turi būti“, – pridūrė jis.

Pasak R. Petrausko, tai, jog tam tikros politinės jėgos laimėjo rinkimus, savaime nereiškia, kad jos gali elgtis kaip nori.

„(...) ką turi dabar politikai padaryti, jie turi išgirsti valstybę, nes (...) kartais vis dėlto valstybė kalba ir kritiškai mąstančios, suinteresuotos, stebinčios ir veikiančios bendruomenės vardu“, – kalbėjo VU rektorius.

Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Ateinantį sekmadienį visoje Lietuvoje vyks įspėjamasis kultūrininkų streikas.

Kultūros ministro pareigas paskyrus naująją Vyriausybę užėmė Ignotas Adomavičius, kritikuojamas dėl nekompetencijos dirbti tokį darbą.

