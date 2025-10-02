VU rektorius: protestuojant kultūrininkams, reikia atkurti pasitikėjimą

„Šiuo atveju centrinė kategorija yra pasitikėjimas ir jeigu reikėtų dabar sakyti, kuria linkme mes turime judėti, tai aš manau, kad pagrindinis dalykas, kuris turi įvykti, – tai pasitikėjimo atkūrimas“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė aukštosios mokyklos vadovas.
„Viena vertus, pasitikėjimo institucijomis, antra vertus, pasitikėjimo žmonių ir tų bendruomenių savimi, kad jos ne tik kad gali ir turi kažką pasakyti, bet ir kad jų išklauso prieš priimant sprendimus. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – pasitikėjimas tuo, (...) kad vis dėlto išsilavinimas, kompetencijos, žinios, išmanymas yra esminės kategorijos, esminės vertybės, kurios turi būti“, – pridūrė jis.
Pasak R. Petrausko, tai, jog tam tikros politinės jėgos laimėjo rinkimus, savaime nereiškia, kad jos gali elgtis kaip nori.
„(...) ką turi dabar politikai padaryti, jie turi išgirsti valstybę, nes (...) kartais vis dėlto valstybė kalba ir kritiškai mąstančios, suinteresuotos, stebinčios ir veikiančios bendruomenės vardu“, – kalbėjo VU rektorius.
Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Ateinantį sekmadienį visoje Lietuvoje vyks įspėjamasis kultūrininkų streikas.
Kultūros ministro pareigas paskyrus naująją Vyriausybę užėmė Ignotas Adomavičius, kritikuojamas dėl nekompetencijos dirbti tokį darbą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!