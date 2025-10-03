Žvilgsnis iš vidaus – „Nemuno aušra“ norėjo kitų ministerijų, o gavo kultūrą: štai ką žada

Šią savaitę po Vyriausybės posėdžio komentuodama žurnalistams, premjerė Inga Ruginienė patikino, kad šiuo metu Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP) susiskaldymo nėra, nepaisant išsiskiriančių nuomonių.
„Socialdemokratų partijoje susiskaldymo nėra kol kas. Yra įvairių darbinių nuomonių, tai normalu vienu ar kitu klausimu turėti tiek tas pačias, tiek skirtingas nuomones. Visada turime diskusijų“, – komentavo premjerė.
„Socialdemokratų partija pasižymi demokratija, todėl diskusijų būna įvairių, bet apie jokį susiskaldymą tikrai nėra net kalbos“, – akcentavo ji.
Pripažįsta, kad nuomonių dėl situacijos su Kultūros ministerija buvo įvairių
Naujienų portalo tv3.lt kalbinti ilgamečiai socialdemokratai sako, kad partijos viduje nėra jokio susiskaldymo, nepaisant skiritngų nuomonių.
„Pas mus šiuo metu nėra jokio susiskaldymo partijoje. Visiškai jokio“, – tikino Rasa Budbergytė.
„Tai kas darosi kultūros sektoriuje, visiškai yra ne priežastis, kad galima būtų kalbėti, kad yra per daug skirtingų ar ne nuomonių partijos viduje. Iš tiesų, pavieniai partijos nariai gali turėti kokias tik nori nuomones, kadangi esame labai demokratiška partija“, – pridūrė ji.
Politikei antrina ir jos kolegė Orinta Leiputė. Pasak jos, dėl kultūros ministro nuomonių buvo įvairių, tačiau dėl koalicijos partnerių – „Nemuno aušros“ – buvo priimtas toks sprendimas, koks dabar yra.
„Nuomonių pas mus yra įvairių, tačiau buvo priimtas sprendimas dėl koalicijos partnerių, labiau bandymas suderinti pozicijas ir dėl naujų, ir dėl buvusių“, – komentavo O. Leiputė.
„Ministerijoje buvo persiskirstymas po koalicinės sutarties ir iš tikrųjų yra skirtingų nuomonių, bet kad jūsų paminėtas susiskaldymas, tikrai tokių dalykų nėra“, – teigė socialdemokratė
Perklausus, ar „skirtingos nuomonės“ reiškia, kad buvo nepasitenkinusių, O. Leiputė neslėpė, kad socialdemokratai norėjo, jog dirbtų tie patys žmonės, kaip buvo suderėta prieš devynis mėnesius, kai pirmą kartą pasirašyta koalicinė sutartis. Tačiau beveik paskutinę minutę, niekaip nerandant kandidato į energetikos ministrus, socialdemokratai su „aušriečiais“ apsikeitė Kultūros ir Energetikos ministerijomis.
Savo ruožtu R. Budbergytė pažymi, kad partijos nariai sutarė dėl vieno.
„Šiuo klausimu mes turime labai vieningą nuomonę apie tai, kad kultūros sektorius nusipelno kuo geriausio, žmogaus, kuris turi įvairiapusiškas kompetencijas dirbti ir atliepti kultūros sektoriaus ir poreikius, ir lūkesčius. Tokia yra mūsų nuomonė“, – kalbėjo politikė.
„Kontroversiškos informacijos“ apie ministrą neturėjo
Pasipiktinimo banga kilo tada, kai paaiškėjo, kad „aušriečiai“ į ministrus ketina deleguoti patirties kultūros srityje neturėjusį makaronų fabriko vadovą Ignotą Adomavičių. Nepaisant kritikos, premjerė jo kandidatūrą pateikė prezidentui, o šis ją patvirtino.
Paklausus, ar tuomet dar kandidatu į kultūros minsitrus buvęs I. Adomavičius pasirodė tinkamas imtis tokių pareigų, pašnekovės atsakė aptakiai. Anot jų socialdemoratai esą negalėjo vertinti asmens, kurį delegavo ne jie, o koalicijos partnerė „Nemuno aušra“.
„Suprantate, mes kaip koalicijos partneriai, socialdemokratai, tikrai neturime nė mažiausios teisės pagal koalicinį susitarimą vertinti pateikto kandidato. Tai tikrai nenumatyta pagal tą koalicijos sutartį, kurią mes pasirašėme“, – paaiškino R. Budbergytė.
Jo teigimu, įvertinti I. Adomavičiaus tinkamumą vadovauti Kultūros ministerijai buvo premjerės ir prezidento kompetencija.
„Jeigu ji pateikė (ministro kandidatūrą – red. past.), reiškia, ji tam tikra prasme prisiėmė atsakomybę už tos kandidatūros tinkamumą“, – komentavo R. Budbergytė.
O. Leiputė taip pat atvirai neišsakė nuomonės apie I. Adomavičių, tik patikino, kad kontroversiškos informacijos apie jį socialdemokratai neturėjo.
„Turbūt jūs sutiksite su manimi, kad specialaus universiteto nėra, kuris rengtų vienos ar kitos srities specialistus. Kalbant apie kompetencijas, aišku, svarbu yra tos bendrosios kompetencijos. Patirtis arba specializacija, jeigu net ir profesinė veikla buvo susijusi, yra didžiulis pliusas. Tačiau mes sutarę, kad kandidatas į Ministeriją bus deleguojamas kitos politinės jėgos, dėl to mes negalim iš principo kvestionuoti jų siūlomų kandidatų“, – kalbėjo O. Leiputė.
„Jeigu politinė partija pasitiki savo žmogumi, kurį deleguoja, mes (nepritartume – red. past.) nebent tai būtų kažkas labai kontroversiška. Tokios informacijos mes neturėjome“, – tęsė ji.
Nesako, kad patirties trūkumas pakiš Adomavičiui koją
Priminus, kad I. Adomavičius apskritai neturėjo patirties kultūros srityje ir vadovavo pusgaminių įmonei, socialdemokratės kalbėjo, kad ministras nebūtinai turi būti iš kultūros srities.
„Reikia duoti žmogui laiko padirbėti, pažiūrėti, kaip jam sekasi suburti politinę komandą, ar pas jį eina dirbti žmonės, kurie galbūt yra nusipelnę kultūros darbuotojų pasitikėjimo. Žmogus nebūtinai turi būti iš kultūros visuomenės. Iš tiesų žmogus turi turėti tam tikras savybes, kurios leistų būti geru kultūros vadybininku. Toks yra mano yra supratimas, kuris, manau, vidutiniškai atliepia mūsų visos partijos narių nuomonę apie šitą situaciją“, – sakė R. Burbergytė.
Ministro kompetencijų nekritikuoja ir O. Leiputė. Socialdemokratė siūlo duoti laiko ministrui dirbti.
„Mano asmeninė nuomone, mes neturėtume neigiamai vertinti kokius nors žmogaus iki tol atliktus darbus, iš ko jis susikūrė ir verslą, užsitikrino sau ir savo aplinkai ar samdomiems žmonėms darbo vietas. Jo patirtis yra tokia, yra ir kitokių patirčių. Jaunas žmogus, jų dar ir bus ateityje“, – kalbėjo ji.
„Aš tikrai asmeniškai nepažįstu ir nežinau, kokia to žmogaus kompetencija, bet jeigu partija pasitikėjo, reikėtų duoti pabandyti bent jau dirbti. O dabar iš karto yra didžiulė priešprieša“, – pridūrė O. Leiputė.
Vieni nesitikėjo tokių protestų, kiti iš karto perspėjo kolegas
Visgi, dalis socaildemokratų nesitikėjo, kad I. Adomavičiaus kandidatūra sukels tokius protestus kultūros bendruomenėje, sako O. Leiputė.
„Aišku, galbūt buvo tikėtasi, kad bus kažkoks veiksmas, bet tai normalu: yra keičiasi ir politinės komandos, ir žmonės vertina tuos dalykus. Bet mes negalvojome, kad bus iki tiek“, – apie išplitusius protestus kalbėjo socialdemokratė.
Primename, kad anksčiau I. Ruginienė taip pat komentavo nesiitkėjusi tokios kultūros bendruomenės reakcijos.
„Niekas nesitikėjo kultūros bendruomenės tokios reakcijos“, – žurnalistams pirmadienį teigė I. Ruginienė.
Tuo metu socialdemokratas Algirdas Sysas sako iš karto perspėjęs kolegas, kad skirti kultūros ministru I. Adomavičių nėra teisingas sprendimas.
„Perskaičiau pranešimą laikraštyje, kad tai ne pats teisingiausias sprendimas. Pasakiau kolegoms“, – pakomentavo jis.
Socialdemokratas, kitaip nei jo kolegės numatė, kad I. Adomavičiaus skyrimas ministru gali sukelti audras visuomenėje.
„Taip, todėl kad aš pakankamai neblogai pažįstu kultūros bendruomenę ir žinau, kiek jie išradingi, kiek jie vieningi, kiek jie, taip sakant, nenorės šito palikti ir kad bus dėl to problema. Aš tai pasakiau“, – kalbėjo A. Sysas.
„Aš pasakiau ir vadovei, ir visiems kolegoms, kad tai yra labai neteisingas sprendimas ir aš matau tą, nes buvau teisus“, – pridūrė jis.
Kultūros atstovų protestai plečiasi – jungiasi vis daugiau kolektyvų ir įstaigų. Spalio 5 d. kultūros bendruomenė kviečia į visuotinį protestą.
„Nemuno aušra“ norėjo ir kitų ministerijų
Paklausus, ar pavyko greitai susitarti, komiomis ministerijomis apsikeisti su „Nemuno aušra“, socialdemokratai pripažino, kad sprendimas buvo nelengvas.
„Iš tiesų mes apie tai turėjome diskusijas partinės vadovybės viduje, ar tikrai yra įmanoma ištaisyti tą klaidą, kurią padarėme per pirmines koalicines derybas, kai Energetikos ministerijos pozicija atiteko „Nemuno aušrai“. Po to mes pakankamai greitai radome įstatymą, kad vis dėlto „Nemuno aušra“ galėtų paimti Kultūros ministerijos poziciją, nes mums atrodė, kad rasti žmogų, kuris būtų priimtinas kultūros sektoriui, gali tikrai nesunkiai padaryti ir „Nemuno aušra“, – pasakojo R. Burbergytė.
„Sprendimas buvo priimtas sunkiai, todėl kad diskutuota keisti tai, kas jau yra su sutarta, žmonės pasirengę dirbti ir dirbantys, nes keitėsi ne tik ministras, bet keitėsi ir komanda. Tai tikrai nėra lengva“, – kalbėjo O. Leiputė.
Ji užsimena, kad derantis dėl ministerijų „Nemuno aušra“ turėjo ir kitokių lūkesčių.
„(Vaida Aleknavičienė – red. past.) ministre dar nebuvo, tik pretendente, bet „Nemuno aušra“ turėjo ir kitų lūkesčių. Mes tikrai diskutavome ir vertinome tuos dalykus ir buvo pasirinktas toks sprendimas“, – sakė O. Leiputė.
Paklausus, ar tie lūkesčiai susiję su kitomis ministerijomis, socialdemokratė neslėpė: „Buvo kalbama ir apie Susisiekimo, ir apie Vidaus reikalų, ir apie Sveikatos apsaugos ministerijas.“
Dėl Adomavičiaus LSDP valdyba skubiai kviečia koalicinę taryba
Dėl „aušriečio“ kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus galimybių toliau eiti pareigas penktadienį skubiai kviečiamas koalicinės tarybos posėdis.
„Posėdžiavusi LSDP valdyba atkreipia dėmesį į visuomenėje ir kultūros bendruomenėje kilusias abejones dėl kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus darbo ir komunikacijos. Ministrui kėlėme didelius lūkesčius, todėl natūralu, kad šiuo metu kyla klausimų dėl jo veiklos“, – savo paskyroje „Facebook“ pranešė LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Siekdami atsakingai įvertinti situaciją ir rasti tinkamiausius sprendimus, kviečiame skubų koalicinės tarybos posėdį. Socialdemokratai, Vyriausybė ir koalicija išlieka sutelkti, deda ir dės visas pastangas dėl Ukrainos pergalės bei Lietuvos saugumo“, – teigė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!