TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė įspėja ministrus: „Mano irgi bus griežtas žodis“

2025-10-01 14:17
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 14:17

Premjerė Inga Ruginienė sako šiuo metu matanti „pozityvią padėtį Vyriausybėje“, tačiau jeigu kuris nors ministras nuspręs dirbti kitaip, nei yra numatyta programoje, ministrė pirmininkė žada atitinkamus sprendimus.

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Premjerė Inga Ruginienė sako šiuo metu matanti „pozityvią padėtį Vyriausybėje", tačiau jeigu kuris nors ministras nuspręs dirbti kitaip, nei yra numatyta programoje, ministrė pirmininkė žada atitinkamus sprendimus.

0

Premjerė teigia, kad vertindama ministrų darbą atsižvelgs į tam tikrą laikotarpį – 3 metus, t. y. laikotarpį iki kadencijos pabaigos.

„Tas laikotarpis – visi 3 metai iki kadencijos pabaigos ir jis yra taikomas kiekvienam ministrui. Nereikia išskirti konkrečios ministerijos“, – sakė ji, atsakydama į klausimą, ar duos bandomąjį laikotarpį kultūros ministrui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiekvienas ministras atėjęs į Vyriausybę turi dirbti sąžiningai dėl Lietuvos valstybės. Ir jeigu kažkam ateis noras dirbti kitaip, tuomet atitinkami sprendimai bus ir iš manęs“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Visgi ji teigė šių 3 metų nevadinanti bandomuoju laikotarpių.

„Aš nenoriu pavadinti šio laikotarpio bandomuoju. Atėjome dirbti, dirbti sąžiningai ir įgyvendinti programą. Kiekvienas turi tą užduotį ir turi vykdyti. Ir jeigu kažkas galvoja kitaip, man toks požiūris nepriimtinas“, – komentavo premjerė.

Sudarys derybinę grupę dėl Kultūros ministerijos

I. Ruginienė tvirtino šiuo metu matanti „pozityvią padėtį Vyriausybėje“. Tačiau neatmeta, kad prireikus laikysis griežtos pozicijos.

„Kol kas matau koncentraciją į bendrą darbą, kol kas matau aktyvius veiksmus ir mes jau dalinamės pirmais darbais, tai tikrai matau pozityvią padėtį Vyriausybėje“, – kalbėjo I. Ruginienė.

„Bet, jeigu kažkam kils noras dirbti kitaip, tai tada mano irgi bus griežtas žodis“, – pridūrė ji. 

Visgi dėl kilusių protestų dėl kultūros ministro bus sudaryta derybinė grupė, kurioje bus bandoma ieškoti sprendimų dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos. Tiesa, anot premjerės, kol kas neįmanoma išpildyti kultūros bendruomenės reikalavimų.

„Mes tikrai girdime susirūpinimą ir lūkesčius, tai šiai dienai nuspręsta sudaryti derybinę grupę, kur abi pusės galės deleguoti savo atstovus, profesionalus, kuriais pasitiki. Sėsime prie bendro stalo kalbėtis visomis patogiomis ir nepatogiomis temomis, kad rastume bendrą sprendimą“, – komentavo I. Ruginienė.

Ruginienė drausmina Žemaitaitį: „Blogas elgesys“

Premjerė taip pat patikino, kad šiuo metu Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP) susiskaldymo nėra, nepaisant išsiskiriančių nuomonių.

„Socialdemokratų partijoje susiskaldymo nėra kol kas. Yra įvairių darbinių nuomonių, tai normalu vienu ar kitu klausimu turėti tiek tas pačias, tiek skirtingas nuomones. Visada turime diskusijų“, – komentavo premjerė.

„Socialdemokratų partija pasižymi demokratija, todėl diskusijų būna įvairių, bet apie jokį susiskaldymą tikrai nėra net kalbos“, – akcentavo ji.

Paklausta, kaip vertina aštrią ir neretai pagarbos ribas peržengiančią „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio komunikaciją socialiniuose tinkluose, I. Ruginienė tikino politikui davusi pastabų.

„Blogas elgesys ir tikrai prisipažinsiu, galbūt šiandien ar vakar nebuvau aktyvi socialinių tinklų dalyvė, bet ne vieną kartą R. Žemaitaitis yra gavęs pastabą ir iš manęs, kad pagarbos privalo būti. Pati irgi vadovaujuosi tokiomis vertybėmis ir, kaip ir sakiau, reikalausiu lygiai to paties ir iš kitų“, – sakė premjerė.

