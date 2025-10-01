Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nuo Ignoto Adomavičiaus nusisuko ir Vokietijos ambasada: nekvies į Vienybės dienos renginį

2025-10-01 13:50 / šaltinis: BNS
2025-10-01 13:50

Vokietijos ambasada Lietuvoje nusprendė nekviesti kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus į trečiadienį vyksiantį renginį Vilniuje, skirtą paminėti šalies Vienybės dieną.

Ignotas Adomavičius. ELTA / Dainius Labutis

Vokietijos ambasada Lietuvoje nusprendė nekviesti kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus į trečiadienį vyksiantį renginį Vilniuje, skirtą paminėti šalies Vienybės dieną.

REKLAMA
11

Apie tai BNS patvirtino du tarpusavyje nesusiję šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

Vokietijos ambasada BNS neatsakė į klausimus, susijusius su sprendimu nekviesti į Valdovų rūmuose vyksiančią šventę kultūros ministro, argumentuodama, jog renginys yra uždaras ir jo svečių sąrašas nėra atskleidžiamas ir komentuojamas.

Vokietijos Vienybės diena minima spalio 3 dieną, ji žymi Vokietijos susivienijimą po Šaltojo karo.

BNS rašė, kad valdančiosios koalicijos sprendimas perleisti kultūros ministro portfelį „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimas kultūros ministrui iššaukė kultūrininkų nepasitenkinimą ir protestus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)
Ignotas Adomavičius: mes jau pradedame rasti dialogą (6)
Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)
Ignotas Adomavičius sako jau žinantis būsimos komandos narius, neatskleidžia, ar bus „aušriečių“
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Palangos meras: Ignotas Adomavičius – nepageidaujamas Čiurlioniui skirtame renginyje (30)
Prieš naująjį kultūros ministrą protestuojanti Nijolė Oželytė: „Pavojus yra grėsmingas“ (tv3.lt koliažas)
Prieš naująjį kultūros ministrą protestuojanti Nijolė Oželytė: „Pavojus yra grėsmingas“ (73)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų