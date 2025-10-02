Čiurlionio „Jūra“ prieš „Nemuno aušrą“ – kultūros bendruomenė masiškai kyla į kovą

Prie protesto prieš naująjį kultūros ministrą I. Adomavičių bei „Nemuno aušrą“ jungiasi plati kultūros bendruomenė: didžiosios nacionalinės institucijos, tokios kaip MO muziejus (viešai pareiškęs palaikymą peticijai).
Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Lietuvos nacionalinis dramos teatras, taip pat yra aktyviai dalyvaujantys bendruomenės veikloje, profesinės asociacijos, tarp jų Lietuvos muziejų asociacija, prisidedanti prie streiko ir protestų.
Taip pat etninės kultūros ir nematerialaus paveldo atstovai, viešai pareiškę nepritarimą, bei kitos profesinės organizacijos ir kūrėjų grupės, pasirašančios bendrus kreipimusis ir peticijas.
Protesto akcijose dalyvauja ir prie pasipriešinimo „Nemuno aušros“ buvimui Kultūros ministerijoje prisideda festivaliai bei renginių organizatoriai, tarp jų ir „Scanorama“, atsisakę valdžios globos renginiams arba kitaip įsitraukę į protesto veiksmus.
Taip pat ir regionų kultūros įstaigos ir centrai, rajonų muziejai ir kultūros namai, kurie įvairiuose Lietuvos miesteliuose jungiasi prie bendro judėjimo ir išreiškia solidarumą su visa kultūros bendruomene.
Vis daugiau kultūros organizacijų prisideda prie „Nemuno aušros“ nepalaikymo
Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė kalbėjo, kad vis daugiau kultūros organizacijų ir kūrėjų viešai protestuoja prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“, savo nepritarimą reikšdami socialiniuose tinkluose, oficialiais raštais ir pareiškimais valdžiai.
„Tai, pirmiausia, yra visos šio protesto palaikančios organizacijos ir kūrėjai, kurių kiekvieną dieną daugėja, viešai išreiškiama pozicija, ir kad jiems yra nepriimtina šio sprendimo esmė: jie nesutinka su Kultūros ministerijos atidavimu į „Nemuno aušros“ rankas.
Šis nepasitenkinimas reiškiamas įvairiai: jis rašomas ir viešinamas socialinėse medijose įvairių organizacijų, kūrėjų bei asmeniniuose puslapiuose, taip pat yra siunčiami oficialūs raštai.
Atskiros asociacijos ir organizacijos rengia pareiškimus ir siunčia juos valdantiesiems – tiek premjerei, tiek prezidentui“, – sakė ji.
Kaip kultūros bendruomenės narė toliau kalbėjo, etninės kultūros atstovai, surinkę per 400 parašų, prezidentui įteiktame laiške išreiškė nepritarimą jo sprendimui dėl priimto vadovauti asmens Kultūros ministerijai ir pareikalavo grąžinti ją socialdemokratams.
„Pavyzdžiui, kai ėjome į susitikimą su prezidentu, nunešėme etninės kultūros atstovų laišką, kurį pasirašė daugiau kaip 400 žmonių.
Jie aiškiai pareiškė, kad nepalaiko tokio sprendimo ir reikalauja grąžinti Kultūros ministeriją į socialdemokratų rankas, nes nuo pat pradžių ši partija buvo pasirinkusi šią ministeriją“, – komentavo šokio informacijos centro vadovė.
Kultūros bendruomenė nekviečia politikų į renginius – jie nelaukiami
Pasak G. Masteikaitės, kultūros bendruomenė protestuoja atsiribodama nuo sprendimą priėmusių politikų – jų nekviečia į renginius, nebendrauja ir aiškiai parodo, kad jie nėra laukiami.
„Tai yra vienas iš veikimo būdų. Kitas – kiekviena kultūros organizacija, menininkas ar atskiras žmogus pasirenka asmeninę protesto formą.
Mes nieko „nekencelinam'e“ (liet. nenaikiname, neatšaukiame) – mes atsitraukiame ir rekomenduojame atitraukti politikus, kurie yra atsakingi už šį sprendimą, nuo kultūros lauko. Ką tai reiškia?
Tai reiškia – nesiųsti jiems kvietimų į renginius, nedalyvauti pokalbiuose su jais, o jeigu jie atvyksta – aiškiai parodyti, kad jie nėra laukiami“, – dalijosi mintimis pašnekovė.
Ji atkreipė dėmesį, kad puikus nepritarimo pavyzdys yra atvejis, kai Varėnos teatrų festivalyje kultūros ministras I. Adomavičius buvo informuotas, jog jis nėra laukiamas, tačiau vis tiek atvyko ir lipo ant scenos pasakyti kalbą.
Kitas atsiribojimo būdas, pasak G. Masteikaitės, yra organizacijų atsisakymas dalyvauti veiklose, kurios yra inicijuotos ar globojamos prezidento, ministro ar premjerės. Menininkai ir organizacijos nuo tokių iniciatyvų atsitraukia.
Kultūros bendruomenė, menininkai rengs bendrus renginius, prieštaraujančius „Nemuno aušrai“
Kaip ji teigė, nors spalio mėnesio akcijų [protesto] programa dar nėra aiški, daugybė kultūros bendruomenių ir menininkų rengs bendrus renginius miestuose, kad viešai pareikštų, jog „Nemuno aušra“ turi būti atitraukta nuo politikų.
„Jeigu kyla klausimas dėl spalio akcijų – kol kas labai sunku tiksliai įvardinti, nes dar neturime viso sąrašo, kokios kūrybinės idėjos bus pasitelktos.
Tačiau galiu užtikrinti, kad labai daug kultūros bendruomenių, organizacijų ir atskirų menininkų jungiasi į dideles grupes, aktyvuos skirtingus miestus, rengs bendrus renginius, kuriuose aiškiai kalbės ir siųs žinią: „Nemuno aušra“ turi būti atitraukta nuo politikų“, – pabrėžė šokio informacijos centro vadovė.
Būdai išreikšti savo poziciją yra įvairūs, jie yra nekoordinuojami
Lietuvos nacionalinio dramos teatro vadovas Martynas Budraitis kalbėjo, kad egzistuoja bendras vertybinis pagrindas, kurį remia įvairių sričių žmonės, o kiekvienas gali laisvai išreikšti savo poziciją kūrybiškai, laikantis pagarbos žmogui principo.
„Tai yra aiškiai išgryninta idėja, po kuria pasirašo daugybė kūrėjų, kultūros žmonių ir ne tik – jungiasi ir įvairios kitos sritys: žemdirbiai, švietimas, profsąjungos, sveikatos apsaugos atstovai. Ta prasme palaikymas yra didelis, ir visi supranta pagrindinę vertybę.
Būdai išreikšti poziciją yra įvairūs – mes jų nekoordinuojame ir nedalijame jokių receptų. Kadangi bendruomenė tikrai kūrybinga, kiekvienas randa savų būdų.
Mes tik deklaruojame pagrindinius principus: neturi būti tyčiojamasi iš žmogaus, o visa kita yra leidžiama, jei tai nepažeidžia asmens teisių“, – pastebėjo jis.
Nacionalinio dramos teatro vadovo teigimu, spalio 5 d. vyks įvairūs bendruomenių organizuojami protesto renginiai visoje Lietuvoje, o centriniai susibūrimai suplanuoti Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje.
„Spalio 5 d., sekmadienį, iniciatyvinė grupė taip pat nekoordinuoja visų renginių – ji tik gaus informaciją, kas kur vyks. Tuomet renginys atsiduria žemėlapyje, kurį paskelbsime viešai, kad matytųsi visas platus veikimas.
Centrinius renginius koordinuojame Klaipėdoje ir Vilniuje, o Kaune centrinį renginį organizuoja pati bendruomenė. Kaune vyks eisena nuo Žaliakalnio bibliotekos iki Vienybės aikštės“, – kalbėjo jis.
Vilniuje vyksiantis protesto renginys – su menine transliacija
Anot M. Budraičio, Vilniuje vyks protesto renginys su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Jūros“ transliacija, o kultūros bendruomenė ketina kūrybiškai tęsti akcijas tol, kol pasieks, jog „Nemuno aušros“ atstovai atsisakytų savo postų.
„Klaipėdoje Teatro aikštėje bus vaizdo ir garso transliacija iš Klaipėdos muzikinio teatro, kur orkestras atliks Čiurlionio „Jūrą“. Ten kviečiame rinktis visus, kurie neturi savo renginio.
Vilniuje centrinis renginys vyks universiteto kieme – ten bus transliacija iš trijų simfoninių orkestrų, kurie savo patalpose gros M. K. Čiurlionio „Jūra“. Bus atliekamas visas kūrinys, o susirinkę galės dalyvauti bendrame renginyje.
Ar tokios protesto akcijos ir toliau tęsis kultūros bendruomenėje, kol bus pasiektas tikslas, kad „Nemuno aušros“ atstovai neužimtų tokių pozicijų, kaip dabar I. Adomavičius?
Taip, mes ruošiamės ilgai kovai, nes suprantame, kad tai neįvyks greitai. Reikės nuolat kurstyti dėmesį, ir mes tam rasime būdų. Neabejokite – mes kūrybingi“, – teigė pašnekovas.
