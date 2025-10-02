Dovilė Šakalienė tikisi, kad pasikeitimai Vyriausybėje nepakenks bendradarbiavimui su Vokietija

Taip ji kalbėjo po to, kai Vokietijos ambasada Lietuvoje nusprendė nekviesti „aušriečių“ kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus į trečiadienį vykusį renginį Vilniuje, skirtą paminėti šalies Vienybės dieną, o socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius suabejojo, ar tokiais veiksmais Berlynas nesikiša į šalies vidaus reikalus.
„Labai norėčiau tikėti, kad ne (neturės įtakos – BNS). Bet visada nacionalinė politika veikia ir tarptautinius ryšius, ir mūsų partnerystę. Tikrai šiuo metu ryšys su Vokietija mums yra strategiškai svarbus ir jis yra tikrai labai geras, šiltas, visapusiškas, su gynybos ministru nuolat bendraujame ir kolegos savo lygmenimis tikrai labai efektyviai dirba“, – žurnalistams Kazlų Rūdoje ketvirtadienį teigė D. Šakalienė.
„Labai tikiuosi, kad mes toliau tęsime tą bendradarbiavimą. Dar kartą noriu pasakyti, Vokietijos vaidmuo mūsų gynyboje yra gyvybiškai svarbus, tai reikėtų visiems to neužmiršti“, – sakė ji.
Kaip rašė BNS, valdančiosios koalicijos sprendimas perleisti kultūros ministro portfelį „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimas kultūros ministrui iššaukė kultūrininkų nepasitenkinimą ir protestus.
Tuo metu Lietuva su Vokietija glaudžiai bendradarbiauja gynybos srityje.
Pagal Vilniaus ir Berlyno susitarimą iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje turėtų būti būti dislokuota Vokietijos karinė brigada „Lietuva“ su maždaug 5 tūkst. karių ir civilių.
Be kita ko, Vilnius perka „Leopard 2“ tankus, „Boxer“ šarvuočius, „PzH 2000“ haubicas. Šalyje netrukus prasidės ir „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statyba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!