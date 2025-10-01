Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dovilė Šakalienė: defektus padarę tiekėjai turėtų būti įtraukiami į „juodąjį" sąrašą

2025-10-01 09:19 / šaltinis: BNS
2025-10-01 09:19

Bendrovei „Fegda“ su defektais nutiesus į Rūdninkų poligoną vedantį kelią, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad tokios įmonės kaip ši turėtų būti įtraukiama į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Bendrovei „Fegda“ su defektais nutiesus į Rūdninkų poligoną vedantį kelią, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad tokios įmonės kaip ši turėtų būti įtraukiama į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.

Ji sako, kad net ir nustačius „Fegdos“ padarytus defektus, pastaroji vėliau laimėjo kitus konkursus. 

„Klausimai, kuriuos taip pat spręsime, yra dėl tokių įmonių pasirinkimo, nes vienas iš svarbių klausimų yra kodėl, kai buvo nustatyta, kad šios įmonės darbe buvo rimtų defektų (...) nepaisant to, 2024 rugsėjį vadovaujant kitam mano kolegai, ministrui Laurynui Kasčiūnui, buvo pasirašytos dar papildomos sutartys su ta pačia įmone“, – Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje trečiadienį teigė D. Šakalienė.

„Kaip ir pirmo konkurso metu, taip ir antrųjų šitų konkursų metu, mažiausios kainos kriterijus buvo pagrindinis“, – pridūrė ji. 

Pasak ministrės, tokie tiekėjai turėtų būti įtraukiami į „juodąjį“ sąrašą.

„Vienas iš principų, kurį norėčiau įvesti, kad turėtume „baltuosius“ ir „juoduosius“ tiekėjų sąrašus, (...) kad tuomet, kai tiekėjas jau padarė tam tikrų defektų, tai galėtų būti įvesta kaip atitinkamas koeficientas vertinant kitus pirkimus. Šiuo metu tariamės su teisininkais, kaip būtų galima tai įtvirtinti“, – sakė D. Šakalienė.

