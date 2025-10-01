Dovilė Šakalienė: defektus padarę tiekėjai turėtų būti įtraukiami į „juodąjį“ sąrašą

Ji sako, kad net ir nustačius „Fegdos“ padarytus defektus, pastaroji vėliau laimėjo kitus konkursus.
„Klausimai, kuriuos taip pat spręsime, yra dėl tokių įmonių pasirinkimo, nes vienas iš svarbių klausimų yra kodėl, kai buvo nustatyta, kad šios įmonės darbe buvo rimtų defektų (...) nepaisant to, 2024 rugsėjį vadovaujant kitam mano kolegai, ministrui Laurynui Kasčiūnui, buvo pasirašytos dar papildomos sutartys su ta pačia įmone“, – Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje trečiadienį teigė D. Šakalienė.
„Kaip ir pirmo konkurso metu, taip ir antrųjų šitų konkursų metu, mažiausios kainos kriterijus buvo pagrindinis“, – pridūrė ji.
Pasak ministrės, tokie tiekėjai turėtų būti įtraukiami į „juodąjį“ sąrašą.
„Vienas iš principų, kurį norėčiau įvesti, kad turėtume „baltuosius“ ir „juoduosius“ tiekėjų sąrašus, (...) kad tuomet, kai tiekėjas jau padarė tam tikrų defektų, tai galėtų būti įvesta kaip atitinkamas koeficientas vertinant kitus pirkimus. Šiuo metu tariamės su teisininkais, kaip būtų galima tai įtvirtinti“, – sakė D. Šakalienė.
