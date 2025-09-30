Dovilė Šakalienė su „Embraer“ atstovais susitiko prieš VGT sprendimą, neigia kalbėjusi apie pirkimą

Ministrė teigia, kad tai buvo bendro pobūdžio susitikimas, jokios derybos nevyko.
Į D. Šakalienės susitikimą su „Embraer“ atstovais dėmesį atkreipė opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen, nes apie jį pati D. Šakalienė buvo pranešusi socialiniuose tinkluose.
Anot liberalės, sprendimą dėl braziliškų orlaivių įsigijimo VGT priėmė birželio 18 dieną, tuo metu birželio 2 dieną viešėdama Singapūre krašto apsaugos ministrė susitiko su šios kompanijos atstovais.
D. Šakalienė antradienį per Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdį pabrėžė pati jokių derybų su gynybos pramonės atstovais nevykdanti.
„Tai bendro pobūdžio susitikimas“, – tvirtino ji.
Pasak D. Šakalienės, susitikti su ja siekė patys verslo atstovai.
„Aš nė su viena iš tų kompanijų nesiekiau susitikimo, aš juos išklausiau“, – teigė ji.
Ministrė akcentavo, kad Singapūre bendravo ir su kitais karinių orlaivių gamintojais.
Anot jos, transporto lėktuvų pirkimas vykdomas neskelbiamų derybų būdu, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos leidimą.
D. Šakalienės teigimu, Lietuva ne savarankiškai perka transporto orlaivius, o prisidėjo prie Nyderlandų vykdomų derybų dėl „Embraer“ įsigijimo.
Pradėti derybas dėl trijų naujų „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba.
Skaičiuojama, kad lėktuvai gali kainuoti 700–800 mln. eurų.
Dėl to įsigijimo ikiteisminį tyrimą yra pradėjusi Specialiųjų tyrimų tarnyba. Dėl pirkimo skaidrumo į teisėsaugą kreipėsi du Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai Giedrimas Jeglinskas ir Laurynas Kasčiūnas.
