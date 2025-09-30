Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dovilė Šakalienė su „Embraer“ atstovais susitiko prieš VGT sprendimą, neigia kalbėjusi apie pirkimą

2025-09-30 08:42 / šaltinis: BNS
2025-09-30 08:42

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė su braziliškų transporto lėktuvų „Embraer“ atstovais susitiko Singapūre dar Valstybės gynimo tarybai (VGT) nepriėmus sprendimo dėl orlaivių įsigijimo.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė su braziliškų transporto lėktuvų „Embraer“ atstovais susitiko Singapūre dar Valstybės gynimo tarybai (VGT) nepriėmus sprendimo dėl orlaivių įsigijimo.

REKLAMA
0

Ministrė teigia, kad tai buvo bendro pobūdžio susitikimas, jokios derybos nevyko.

Į D. Šakalienės susitikimą su „Embraer“ atstovais dėmesį atkreipė opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen, nes apie jį pati D. Šakalienė buvo pranešusi socialiniuose tinkluose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot liberalės, sprendimą dėl braziliškų orlaivių įsigijimo VGT priėmė birželio 18 dieną, tuo metu birželio 2 dieną viešėdama Singapūre krašto apsaugos ministrė susitiko su šios kompanijos atstovais.

REKLAMA
REKLAMA

D. Šakalienė antradienį per Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdį pabrėžė pati jokių derybų su gynybos pramonės atstovais nevykdanti.

REKLAMA

„Tai bendro pobūdžio susitikimas“, – tvirtino ji.

Pasak D. Šakalienės, susitikti su ja siekė patys verslo atstovai.

„Aš nė su viena iš tų kompanijų nesiekiau susitikimo, aš juos išklausiau“, – teigė ji.

Ministrė akcentavo, kad Singapūre bendravo ir su kitais karinių orlaivių gamintojais.

Anot jos, transporto lėktuvų pirkimas vykdomas neskelbiamų derybų būdu, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos leidimą.

REKLAMA
REKLAMA

D. Šakalienės teigimu, Lietuva ne savarankiškai perka transporto orlaivius, o prisidėjo prie Nyderlandų vykdomų derybų dėl „Embraer“ įsigijimo.

Pradėti derybas dėl trijų naujų „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba.

Skaičiuojama, kad lėktuvai gali kainuoti 700–800 mln. eurų.

Dėl to įsigijimo ikiteisminį tyrimą yra pradėjusi Specialiųjų tyrimų tarnyba. Dėl pirkimo skaidrumo į teisėsaugą kreipėsi du Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai Giedrimas Jeglinskas ir Laurynas Kasčiūnas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų