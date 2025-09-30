Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė: kelią į Rūdninkų poligoną su defektais nutiesusi įmonė yra pasiruošusi bendradarbiauti tvarkant projektą

2025-09-30 13:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 13:10

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tikina, kad kelią į Rūdninkų poligoną tiesusi įmonė „Fegda“ yra pasirengusi bendradarbiauti, siekiant sutvarkyti padarytus projekto defektus. Vis tik, pasak socialdemokratės, jos vadovaujama ministerija šioje situacijoje neatmeta ieškoti ir teisinių sprendimų.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tikina, kad kelią į Rūdninkų poligoną tiesusi įmonė „Fegda" yra pasirengusi bendradarbiauti, siekiant sutvarkyti padarytus projekto defektus. Vis tik, pasak socialdemokratės, jos vadovaujama ministerija šioje situacijoje neatmeta ieškoti ir teisinių sprendimų.

0

„Kiek suprantu „Fegda“ yra pasiruošusi bendradarbiauti. Kaip jis (bendradarbiavimas – ELTA) atrodys, pamatysime. Tačiau mes esame pasiruošę ir kitiems sprendimams, jeigu prireiks – ir teisiniams“, – Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos posėdyje kalbėjo D. Šakalienė.

Pasak jos, atlikta ekspertizė rodo, kad šio kelio sutvarkymui neužteks kosmetinių pakeitimų.

„Pavasarį buvo užsakyta ekspertizė, rugpjūtį ji buvo priduota. Tuomet prasidėjo ta įdomioji dalis, kai iš vienos pusės buvo matoma, kad dar galima klijuoti, kažkokias siūles užpildyti. Aš nesu statybininkė, bet paskaičius ekspertizės išvadas akivaizdu, kad čia būtų kosmetinis veiksmas. Turėjome jau susitikimus, kurių metu aiškiai pasakėme, kad šitas kelias turi būti sutvarkytas taip, kad jis būtų funkcionalus, ir tai turi būti padaryta kuo greičiau“, – dėstė ministrė. 

Kaip praėjusią savaitę skelbė portalas „Delfi“, kelyje į Rūdninkų poligoną, kurį nutiesė įmonė „Fegda“, iš karto po įrengimo pastebėti defektai. Vis tik, anot portalo, karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš bendrovės esą nereikalauja kelio tiesti iš naujo, ten šiuo metu atliekami remonto darbai.

Anot „Delfi“, laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius „Fegdoje“ nuo 2024 m. lapkričio 19 d. iki 2025 m. kovo 7 d. ėjo komercijos direktoriaus pareigas – po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėl kaltinimų „čekiukų“ byloje politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.

Įmonė „Fegda“, šiuo metu laimėjusi viešųjų pirkimų konkursą tvarkyti du kelio ruožus A2 magistralėje Vilnius-Panevėžys, dalyvauja „Rail Baltica“ projekte. 

Vasarą žiniasklaida skelbė, kad „Fegda“ tvarkytame A5 ruože, jungiančiame Marijampolę su Lenkijos pasieniu, po kiek daugiau kaip pusmečio keliose vietose kelio danga įsmuko iki 35 centimetrų.

