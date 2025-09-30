Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministrė atmeta opozicijos įtarinėjimus dėl spaudimo trauktis Gynybos resursų agentūros vadovui

2025-09-30 13:29 / šaltinis: BNS
2025-09-30 13:29

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė neigia dariusi spaudimą iš pareigų pasitraukti Gynybos resursų agentūros (GRA) vadovui Sigitui Dzekunskui.

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė neigia dariusi spaudimą iš pareigų pasitraukti Gynybos resursų agentūros (GRA) vadovui Sigitui Dzekunskui.

3

„Gandais nesivadovaujam, „žmonės sakė“ nėra argumentas. (...) Aš neatėjau su išankstine nuostata dėl nė vieno konkretaus asmens, su Sigitu nemažai darbų buvo padaryta, GRA yra vienas iš centrinių elementų, kad krašto apsaugos sistema tinkamai funkcionuotų“, – susitikime su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime nariais kalbėjo D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip ji reagavo į demokrato Giedrimo Jeglinsko teiginius esą S. Dzekunskui buvo daromas spaudimas pasitraukti iš užimamų pareigų.

„Aš girdėjau iš žmonių, kurie labai tiesiogiai yra susiję su šiuo dalyku, kad ministrė pirmą savo darbo dieną (...) pasakė, kad S. Dzekunskas yra problema, (...) tada prasidėjo spaudimas, jis buvo priverstas išvažiuoti, jis nenorėjo išvažiuoti“, – kalbėjo parlamentaras.

Pasak viceministrės Loretos Maskaliovienės, buvęs GRA vadovas deleguotas į Briuselį „atstovauti gynybos pramonei“.

„Nemanau, kad čia yra patraukimas“, – teigė viceministrė.

Kita vertus, D. Šakalienė sutiko, kad GRA veikla buvo kritikuojama „daug metų“.

„Sistema turi veikti efektyviai. Sigitas yra puikus ekspertas, tikrai geras ginkluotės ekspertas, neturiu abejonių dėl jo sąžiningumo, (...) tačiau aš pasitikiu savo viceministrais, kuriems deleguoju sričių kontrolę“, – sakė ministrė.

Jos teigimu, dėl naujojo vadovo bus skelbiamas konkursas.

Šiuo metu GRA direktoriaus pareigas laikinai eina pulkininkas leitenantas Audrius Buivydas.

S. Dzekunskas agentūrai vadovavo nuo jos įkūrimo 2018 metais.

