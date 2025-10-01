Iš Dovilės Šakalienės komandos traukiasi jau ne pirmas darbuotojas, ji apie save sako: „Esu ir reikli, ir darboholikė“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kada keičiasi krašto apsaugos ministrai, jie gauna ne tik simbolinį skeptrą ir ministro įgaliojimus, bet ir ypatingą pagalbininką – karinį adjutantą. Tokį žmogų šalia savęs turi ir dabartinė ministrė Dovilė Šakalienė, tačiau TV3, Žinių šaltinių teigimu, ministrės adjutantas nusprendė trauktis iš jos komandos ir kariuomenės apskritai.
„Įsivaizduokite, pirma darbo diena, aš pats, kai buvau ministras, atvažiuojame iš ryto, 7:15 val. ir mano tuometinis adjutantas, tikrai šaunus, kovinis karys, pasitinka mane prie ministerijos durų, atidaro man duris ir atiduoda man pagarbą. Aš jo klausiu, ką tu čia darai? Sako – tokia tradicija pas mus. Sakau, žiūrėkite, šitą tradiciją mes nuimame, – apie adjutanto pareigas pasakoja buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. – Labai gaila ne dėl to, kad jis pasitraukia iš adjutantų, bet labai gaila, kad jis pasitraukia iš Lietuvos kariuomenės. Nes mums reikia tokių karių, reikia drąsių žmonių.“
Ne pirmas žmogus, išėjęs iš Šakalienės komandos
Pati ministrė tokios informacijos nei tvirtina, nei neigia.
„Ar teisybė, kad jūsų adjutantas tuoj keisis? – Žodžiu, kaip suprantu, Vilniuje dabar aktualiausia yra komandos pasikeitimai Krašto apsaugos ministerijoje. Tai šitą klausimą galėsime aptarti šiek tiek vėliau. Kai bus priimti sprendimai, tai tada galėsime ir aptarti. Šiandien dienai mano adjutantas, kaip matote, yra tas pats ir jis yra su manimi“, – komentuoja D. Šakalienė.
Iš D. Šakalienės komandos neseniai pasitraukė viceministrė Orijana Mašalė, apie pasitraukimą paskelbė ir viena iš patarėjų.
„Mano komandoje visoje, keičiantis Vyriausybėms, nes kaip žinote, dabar yra nauja Vyriausybė, pasikeitė 2 žmonės. Tai aš net nežinau, ar yra nors viena kita komanda, kur pasikeitė taip mažai žmonių. Tai šiuo atveju, kaip tik sakyčiau, kad yra labai stabili aplinka“, – tikina D. Šakalienė.
Dovilė Šakalienė apie save: esu ir reikli, ir darboholikė
Tačiau opozicija sako, kad juos pasiekia informacija apie neva prastą atmosferą ministerijoje.
„Mes girdime labai tiesiogiai, tiek iš ministerijos vadovybės, tiek iš pačios kariuomenės ir kariuomenės vadovybės, kad atmosfera iš tikro labai įtempta ir tas nesiskaitymas su žmonėmis duoda savo rezultatą, kad žmonės palieka. Palieka kariuomenę, palieka tarnybą, palieka pačią sistemą, tai čia ganėtinai liūdna“, – teigia „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Giedrimas Jeglinskas.
„Aš esu ir reikli, ir darboholikė, tai tą visi žino. Tas turbūt jau nepasikeis, turint omenyje, kokia geopolitinė situacija, tai tų darbų krūvis tik dar didėja, o kaip žmonės jaučiasi, dirbdami su manimi, tai, man atrodo, jų reikėtų paklausti, tai turbūt, būtų geresnis atsakymas, objektyvesnis“, – sako D. Šakalienė.
Adjutantas gali būti tiesiog padėjėjas, arba patarėjas. O pačiam kariui tokia patirtis gali padėti ir siekiant tolimesnės karjeros kariuomenėje. TV3 Žinios prieš daugiau nei savaitę kreipėsi į kariuomenę su prašymu pateikti informaciją, kiek karininkų palieka tarnybą ir kokios yra tendencijos. Iš kariuomenės šį klausimą perėmė ministerija, bet atsakymo iki šiol nepateikia. Tai iš esmės reiškia, kad tokia informacija slepiama nuo visų šalies gyventojų.
D. Šakalienė sulaukė kritikos ir po to, kai iš pareigų patraukė karinės žvalgybos vadą. Dabar kritika nuskambėjo ir dėl kariuomenės pirkimus vykdančios Gynybos resursų agentūros vadovo pasikeitimo – opozicija įtaria, kad ministrė keičia jai neįtinkančius žmones, nors ji pati tai neigia.
