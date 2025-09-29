Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Valdžia imasi užsieniečių: turės greičiau išmokti lietuvių kalbą, studentai – mažiau dirbti

2025-09-29 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 13:57

Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno inicijuotas Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas, kurios numato griežtesnius reikalavimus užsieniečiams Lietuvoje. Siūloma, kad šalyje penkerius metus pragyvenę užsieniečiai, norintys prasitęsti leidimą gyventi, turėtų įrodyti lietuvių kalbos mokėjimą. Panaši pareiga numatoma ir tiems, kurie siektų atsivežti šeimos narius. Be to, bakalaurą studijuojantiems užsieniečiams siūloma riboti darbo laiką iki 20 valandų per savaitę, taip pat apriboti galimybes atsivežti šeimą.

Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno inicijuotas Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas, kurios numato griežtesnius reikalavimus užsieniečiams Lietuvoje. Siūloma, kad šalyje penkerius metus pragyvenę užsieniečiai, norintys prasitęsti leidimą gyventi, turėtų įrodyti lietuvių kalbos mokėjimą. Panaši pareiga numatoma ir tiems, kurie siektų atsivežti šeimos narius. Be to, bakalaurą studijuojantiems užsieniečiams siūloma riboti darbo laiką iki 20 valandų per savaitę, taip pat apriboti galimybes atsivežti šeimą.

1

Ar nauji ribojimai tikrai pagerins integraciją ir sumažins piktnaudžiavimo atvejus? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

