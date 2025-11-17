Iš Vaido Baumilos – naujausia žinia

Filmas, kurį vėl režisavo daugybės apdovanojimų laureatas Jon M. Chu ir kuriame pagrindinius vaidmenis atlieka Cynthia Erivo (Elfaba) ir Ariana Grande (Glinda) į Lietuvos kino ekranus atkeliauja su profesionaliu lietuvišku įgarsinimu. Lietuviškai dubliuotam filmui balsus atrinko ir visam procesui vadovavo studija „Garso architektūra“, rašoma pranešime spaudai.
Filmui dainas lietuviškai išvertė ir pritaikė Vaidas Baumila.
Garsinimo iššūkis: ne pieštas, o gyvas personažas
Nors dažnai filmų antrosios dalys būna silpnesnės už pirmąsias, tačiau, pasak garsinimo komandos, šįkart taip nenutiko: „Piktoji: Antra dalis“ yra visapusiškai – muzika, aktoriais, kostiumais – labai stiprus filmas.
Įgarsinimas iš visos komandos reikalavo didelio meistriškumo, nes jiems teko susidurti su unikaliu iššūkiu. „Čia teko dubliuoti gyvus aktorius, o ne pieštinius personažus. Tokius filmus visada sunkiau garsinti, nes kiekviena aktoriaus veido mimika atlieka savo darbą, viskas daug gyviau ir sunkiau „priklijuoti“ naują balsą prie nufilmuoto žmogaus veido“, – sako dubliažo režisierius V. Tamošaitis. Būtent todėl, filmo dialogus išvertus vertėjui, su jais dar daug tenka dirbti ir režisieriui – tam, kad visi personažai skambėtų natūraliai, gyvai, o ne literatūriškai. Nepaisant visko, komanda su šiuo iššūkiu susitvarkė puikiai.
Antrosios filmo dalies garsinimą V. Tamošaitis laiko lengvesniu nei pirmosios, nes jau buvo susidirbta su jį garsinusiais žmonėmis. Režisierius pabrėžia savo darbo filosofiją: „Esu labai priekabus dubliažo režisierius, stengiuosi iš garsintojų „ištraukti“ visas emocijas iki pačių smulkiausių detalių. Tik tuomet filmas bus paveikus, įtraukiantis, emocionalus“.
Lietuvos žvaigždės apie personažus ir iššūkius
Lietuviškam įgarsinimui suburta stulbinanti atlikėjų ir aktorių komanda. Glindos personažą įgarsino Paulina Paukštaitytė, Elfabą – Monika Marija Paulauskaitė, Fijero – Vaidas Baumila, Ponią Moriblę – Ilona Balsytė. Filme taip pat skambėjo Dariaus Meškausko, Jessicos Shy, Vaidoto Martinaičio, Vilius Popendikio, Algirdo Dainavičiaus, Gyčio Ivanausko balsai.
Paulina Paukštaitytė, įgarsinusi gerąją raganą Glindą, turėjo išskirtinę galimybę sudalyvauti filmo premjeroje Paryžiuje, kur pavyko ne tik pamatyti visas filmo žvaigždes ir įsiamžinti ir su dainininke Ariana Grande, ir režisieriumi Jon M. Chu. „Džiaugiuosi už galimybę būti labai maža dalimi šio įspūdingo filmo ir įgarsinti Glindą lietuviškai. Su Ariana užaugau, jos muzika mane lydi ir įkvepia iki šiol, dėl to, šią galimybę priėmiau su didžiule atsakomybe“, - džiaugėsi Paulina.
Elbafą lietuviškai įgarsinusi Monika Marija Paulauskaitė teigia, kad antroji filmo dalis jai pasirodė sudėtingesnė, ypač dėl to, kad jos personažas čia – emocionalesnis, piktesnis. Kaip sunkiausią kūrinį ji įvardija dainą „No Good Deed“. „Mėgstu iššūkius savo balsui, bet dėl šitos dainos reikėjo pereiti tikrą vokalinę sporto salę ir pratinti balsą prie jos kelias dienas iš eilės“, – sako atlikėja.
„Man asmeniškai filmų garsinimas – sudėtingiau už dainavimą scenoje, savo kūrinių atlikimą koncerto metu. Pirmiausia todėl, kad tu esi nebe tu, o visiškai tampi personažu, kurio lūpas, akis, emocijas turi akylai sekti ekrane
ir kuo natūraliau pritaikyti jam tekstą. O kai atsiranda ir muzikinė informacija, tai prisideda dar viena komplikuota dimensija“, – sako atlikėja. – „Man Elfabos personažas gražus tuo, kad nėra tiesmukas, paviršutiniškas. Ne veltui šitas miuziklas ir istorija nepavaldūs laikui. Ir dabar pasitaiko, kad draugų ieškoma pagal populiarumą ir išvaizdą, o ne vertybes; ir dabar kartais talentas nublanksta prieš pigius triukus, o valdžioje karaliauja apsimetėliai stebukladariai. Bet manau, kad gražiausia man šio filmo mintis – nepamesti autentiško, tikro, nuoširdaus savęs.“
Fijero įgarsinusį ir filmo dainas kūrusį atlikėją Vaidą Baumilą labiausiai įkvėpė filmo idėja apie draugystę ir tai, kad kiekvieno mūsų skirtumai – duotybė ir dovana, galinti stiprinti tarpusavio ryšį.
Kalbėdamas apie įgarsinimo patirtį, atlikėjas prisipažįsta: „Kartais sunku, kai įrašai pareikalauja daug balso forsavimo, emocinės energijos, riksmų. Tačiau man tai pats smagiausias darbas, kur visiškai galiu išnaudoti savo aktorines, ne tik muzikines galimybes“.
Aktorei Ilonai Balsytei, įgarsinusiai ponią Moriblę, teko įdomi užduotis – atkurti jos kažkada jau suvaidintą filmo veikėją. „Labai daug sąsajų šioje kino juostoje su Smaragdo miesto burtininko istorija, kur spektaklyje vaidinau Doroti, o filme „Geltonų plytų kelias“ – gerąją Mėlynosios šalies fėją ir piktąją Gingemą. Su šia literatūrine medžiaga susipažinau dar vaikystėje, o jau antrame kurse sukūrėme pagal ją spektaklio eskizą. Tai buvo įdomu pamatyti šios istorijos naujas interpretacijas“, – sako aktorė.
„Tai buvo labai įdomus procesas: tarsi turi atkurti jau suvaidintą filmo veikėją, tačiau skirtinga kalbos prigimtis atveria kūrybines galimybes suteikti naujų spalvų personažui“, – dalinasi I. Balsytė. – „Miuziklo žanras ypatingas tuo, kad daina turi natūraliai įsilieti į personažo tekstą, žiūrovui neturi kilti klausimų, kodėl staiga veikėjas pradeda dainuoti. Ir tai nėra paprasta, juk mes to nedarome gyvenime. Įgarsinant miuziklą, aktoriui ar vokalistui natūraliai atsiranda iššūkių, nes reikia valdyti ir vaidybos meną, ir dainuoti.“
Net ir trumpą vaidmenį atlikęs aktorius Gytis Ivanauskas džiaugėsi įgarsinimo procesu: „Į savo personažą įsikūnyti ir jį įgarsinti buvo vienas džiaugsmas ir malonumas. Kaip ir visas garsinimo procesas. Ir didžiausia laimė, kai draugų vaikai, kino salėje atpažinę mano balsą, ima klykti... Labai juokinga!“
Muzikinis fantastinis filmas „Piktoji: Antra dalis“ – kino teatruose nuo lapkričio 21 d.
Apie filmą: Elfaba dabar vadinama Piktąja ragana. Slapta ji toliau kovoja už Ozo žemės gyvūnų laisvę ir bando atskleisti tiesą apie Burtininką. Glinda tapo spindinčiu gerumo simboliu ir mėgaujasi šlove. Nors ji ir ruošiasi vestuvėms su princu Fijero, tačiau širdį slegia išsiskyrimas su Elfaba. Kai minia sukyla prieš Piktąją raganą, Glindai ir Elfabai tenka susivienyti – jų draugystė tampa ateities pagrindu, o didžiausius išbandymus keičiant save ir Ozo žemę įveikti padeda sąžiningumas ir empatija.
Režisierius: Jon M. Chu
Vaidina: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang, Bronwyn James ir kt.
Lietuviškai įgarsina: Paulina Paukštaitytė, Monika Marija Paulauskaitė, Vaidotas Baumila, Ilona Balsytė, Jessica Shy, Darius Meškauskas, Vilius Popendikis, Vaidotas Martinaitis, Algirdas Dainavičius, Gytis Ivanauskas ir kt..
Dubliažo režisierius: Vilius Tamošaitis.
Miuziklo dainų tekstų autorius: Vaidas Baumila.
Studija: „Garso architektūra“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!