  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Vaidas Baumila prakalbo apie išgyvenimus: „Supratau, koks buvau netikras prieš save“

2025-11-13 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 21:10

Vilniuje įsikūrusiame bare „Dirigentai“ trečiadienio vakarą vėl skambėjo pokalbiai ir muzika. Čia vyko jau tradiciniu tapęs renginys „Perklausos“ – šįkart čia svečiavosi Vaidas Baumila. Renginio svečiai turėjo galimybę išgirsti dainas iš naujausio atlikėjo albumo „Vienodai žydi sodai“, o kartu sužinoti, kokios asmeninės patirtys įkvėpė kai kuriuos jo kūrinius.

Vaidas Baumila (nuotr. BNS, pranešimo spaudai)
39

Vilniuje įsikūrusiame bare „Dirigentai" trečiadienio vakarą vėl skambėjo pokalbiai ir muzika. Čia vyko jau tradiciniu tapęs renginys „Perklausos" – šįkart čia svečiavosi Vaidas Baumila. Renginio svečiai turėjo galimybę išgirsti dainas iš naujausio atlikėjo albumo „Vienodai žydi sodai", o kartu sužinoti, kokios asmeninės patirtys įkvėpė kai kuriuos jo kūrinius.

Dainos gimsta netikėčiausiose vietose

Vienas ryškiausių Lietuvos atlikėjų renginio vedėjui Rolandui Mackevičiui atskleidė ir įdomių detalių apie savo kūrybinį procesą – pasirodo, kad dainų žodžiai ar jų melodijos V. Baumilą aplanko ten, kur jis labiausiai atsipalaiduoja, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

„Geriausiai sekasi kurti tada, kai apie kūrybą negalvoji ir atsipalaiduoji. Ji tada tarsi pati ateina. Labiausiai atsipalaiduoju tualete arba duše – turbūt todėl geriausios idėjos man kyla būtent čia“, – šypsodamasis pasakojo jis.

Būtent vieną rytą prausiantis duše gimė ir viena populiariausių albumo „Vienodai žydi sodai“ dainų – „Gėlė“.

„Mes grįžome iš kūrybinės stovyklos ir turėjome vienos dainos melodiją, ritmą, beveik pilną demo versiją. Ryte nuėjau nusiprausti, pagalvojau apie tą dainą ir būtent duše gimė jos žodžiai. Vakare turėjome koncertą, atvykau į jį galvoje pasirašęs dainos žodžius. Atėjau prie kolegės ir sakau jai: „Žiūrėk, duše maudžiausi ir kilo idėja“. Ji manęs paprašė padainuoti. Ir aš uždainavau: „Tu gėlė… Tu birželį pražydusi vasara“. Taip ir gimė daina“, – prisiminė atlikėjas.

„Perklausos“ su Vaidu Baumila
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Perklausos“ su Vaidu Baumila

Kuriant albumą pasuko nauja kūrybine kryptimi

Turbūt visi, išgirdę atlikėjo albumą „Vienodai žydi sodai“ galėjo pastebėti, kad jis gerokai skiriasi nuo ankstesnio albumo „Apžavai“ – anot V. Baumilos, kurdamas naujas dainas jis ieškojo naujo skambesio, spalvų.

„Šiuo albumu tyčia ėjome kita kryptimi nei su albumu „Apžavai“. Tai buvo duoklė estradai, kurią mes taip mėgome 80-aisiais, 90-aisiais. Norėjome atiduoti padėką lietuviškai tų laikų muzikai, kurią kūrė „Hiperbolė“, „Rondo“ ir kitos grupės. Ir pats albumo pavadinimas byloja, kad tarsi mums „vienodai žydi sodai“ – nesvarbu, kokiu stiliumi dainuojame. Truputį vienu stiliumi, truputį kitu. Todėl girdisi kantri muzikos, truputį fanko, truputį klubinės. Galima išgirsti ir ironijos, nukreiptos į vartojimo kultūrą, muziką“, – dalijosi dainininkas.

Kaip sako pats, neprisirišdamas prie hitais tapusių dainų, tokių kaip „Kunigunda“ ar „Apžavai“, jis gali ne tik laisviau eksperimentuoti, bet ir atrasti save iš naujo.

„Man labai svarbu ieškoti naujų spalvų muzikoje, vokale, pasirodymuose. Dėl to visada įdomu pajudinti naują žanrą ar subžanrą, kuriame galiu ieškoti, žaisti. Aš tikiu, kad kiekvienas kūrėjas mėgsta ieškoti ir ieškodamas susikurti tarsi žaidimų aikštelę, kurioje galės rasti įdomesnių garsų, sąskambių ar spalvų“, – teigia V. Baumila.

Naujose dainose – daugiau atlikėjo patirčių ir atvirumo

Tiesa, naujausiame albume galima išgirsti ne tik iki šiol V. Baumilos dainose negirdėto skambesio ar ritmų – šįkart klausydami kūrinių gerbėjai gali tarsi geriau pažinti patį atlikėją. R. Mackevičiui dainininkas paatviravo, kad jau kuris laikas drąsiai gilinasi į savo vidų, sprendžia vidines problemas, o tai esą atsispindi ir naujausioje jo kūryboje.

„Anksčiau man buvo svetima kalbėti apie tai, kaip aš jaučiuosi. Turėjau apsilankyti pas specialistą, kad jis man pasakytų: „Žiūrėk, mes čia kalbamės, bet tu vis dar plaukioji kažkur paviršiumi. Ar tu pyksti? Ar tu bijai?“. Tai man padėjo suprasti, kad liūdžiu, kada liūdžiu ir kodėl. Pavyzdžiui, supratau, kad sekmadieniai man yra pati liūdniausia diena. Tai yra diena po koncertų, dėmesio, džiaugsmo – viskas nukrenta, nieko nebelieka, nėra žmogaus šalia, draugai leidžia laiką su artimaisiais.

Tokie atradimai priduoda dar daugiau spalvų, o ir man pačiam gyventi tik lengviau. Supratau, koks buvau netikras prieš save. Būna, perskaitau komentarų, kad pagaliau jis pradėjo normaliai kalbėti, būti savimi, anksčiau buvo kažkoks netikras. O aš visada galvojau – kaip galiu kažkam būti netikras? Kaip man būti tikresniam? Bet tu tyčia bandydamas kažkuo būti, vis tiek nebūsi savimi, ypač jei meluosi sau“, – dalijosi atlikėjas.

Apie jo išgyvenimus, patirtis atlikėjo gerbėjai gali išgirsti ir naujausiame albume. Štai, pavyzdžiui, į dainą „Grįšiu rytoj“ V. Baumila sudėjo nesėkmingas santykių patirtis.

„Gilindamasis į save supratau, kad esu keisto prisirišimo būdo. Tai yra vengimas, todėl aš dažnai bėgu. Tad toje dainoje manęs yra daug – apie mano nemokėjimą išlikti santykyje, pastovų bėgimą, kažkokias melo formas“, – „Perklausose“ atviravo viena ryškiausių Lietuvos scenos žvaigždžių.

Koncerte laukia staigmenos

Šventiniu laikotarpiu – gruodžio 28-ąją – laukia jau trečiasis V. Baumilos koncertas Kauno Žalgirio arenoje. Anot atlikėjo, šis koncertas, kaip ir albumas, išsiskirs iš ankstesnių, mat ir čia ieškojo, kaip nustebinti savo gerbėjus.

„Norisi daryti geriau, kitaip. Pirmas koncertas buvo labai kupinas jaudulio, nes tai buvo pirmasis koncertas Žalgirio arenoje. Antrasis koncertas jau buvo su daugiau pasitikėjimo, bet jis buvo kitoks, šiek tiek tobulesnis nei pirmas. Į trečiąjį norisi įnešti teatrališkumo – galiu patikinti, kad būtent šį norą pavyks įgyvendinti“, – sakė jis.

Ir sutiko pasidalinti, kas lauks gerbėjų, kurie atvyks į jo šventinį koncertą Žalgirio arenoje.

„Išduosiu, kad koncertas išskirstytas į keletą segmentų, nes ir pati mano muzika yra įvairialypė. Yra ir tamsumos, ir šventės, ir šviesos. Pavyzdžiui, šventė – „Kunigunda“, tamsa – „Mergaitė“. Visos tos skirtingos keturios temos susiplaks į vieną šventę, pasirodymą ir padės mums papasakoti gražią istoriją nuo pradžios iki galo“, – šypsodamasis kalbėjo atlikėjas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

