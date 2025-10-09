Atlikėjas Vaidas Baumila peršasi: prasideda „Naujas gyvenimas“

Scenoje jau netrukus susitiks aktoriai Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė, Arnas Ašmonas ir ne tik aktorius, bet ir dainininkas, atlikėjas, hitų autorius Vaidas Baumila.
Naujas spektaklis
Kasdienė rutina subyra, kai į šeimos gyvenimą įsiveržia nauji žmonės ir netikėti jausmai. Kiek meilės telpa vienuose namuose ir kur prasideda chaosas? Režisieriaus Balio Latėno spektaklis „Naujas gyvenimas“ – teatro komedija apie netikėtus santykius ir drąsą peržengti įprastas ribas. Dinamiškas, jautrus ir labai juokingas spektaklis atskleis, kad kiekviena pradžia gali būti pabaiga, o pabaiga – naujas gyvenimas.
Aktorius ir dainininkas Vaidas Baumila į naują patirtį žengia užtikrintai. Tiek teatro, tiek muzikos scenoje daug laiko praleidžiantis kūrėjas tikina – šie du amatai vienas kitam tikrai nemaišo.
„Daug aktorinės meistrystės išnaudoju koncertuose. Stengiuosi būti nuoširdus, bet pasitaiko visko – esi pavargęs, sergi, o lipti į sceną ir dainuoti reikia. Tuomet padeda energija, pasiruošimas, techniniai dalykai, kuriuos išmoksti teatro scenoje. Lygiai taip pat dainininko ištvermė padeda vaidinant spektakliuose. Apskritai scenoje jaučiuosi labai gerai – čia mano namai“, – šypsodamasis pasakoja V. Baumila.
Vaidmuo, panašus į jį
Aktorius juokiasi, kad šįkart jo kuriamas vaidmuo nebus panašus į jį patį.
„Vaidmuo visiškai neturi panašumų su mano gyvenimu – ir ačiū dievui, nes vaidmenų apie save patį kurti nereikia. Tikiu, kad tokių žmonių, kokį vaidinsiu, tikrai pasitaiko gyvenime. Jie gyvena iliuzijoje arba bando tą iliuziją apie save susikurti plačiojoje visuomenėje“, – priduria jis.
Paklaustas, ar teatro scenoje ima jaudulys, atlikėjas atviras: jaudulys yra labai sveikas, o be jo ir džiaugsmo į sceną žengti tiesiog negali. „Žiūrovai tikrai jaučia atlikėjo energiją“, – šypsosi V. Baumila.
Anot aktorės M. Noreikaitės, kiekviena komedija reikalauja intelektualumo, emocionalumo ir didelės kaitos. Kaip pati sako, šįkart jos kuriamą personažą pateisinti bus nelengva.
„Ji – žmogus, kuris taip nori patirti kažką naujo, kad sugalvoja moraliai sunkiai priimtiną sprendimą. Pasirodyme reikės palaikymo iš publikos – bus svarbu, kad žiūrovai patikėtų mano kontroversišku pasiūlymu, kurį pasirodymo metu pateiksiu savo vyrui. Tai pjesė apie ribinius pasiūlymus, šeimos dinamiką, meilę, santykius ir apie tai, kaip juos reikia nuolat puoselėti.
Skoninga komedija
Manau, labai svarbu komediją pateikti skoningai. Šis žanras man labai patinka, nes gali žaisti skirtingomis emocijomis – nuo ašarų iki juoko. Juk komedija talpina daug tragedijos, užkabina esminius ir rimtus klausimus. Spektaklis labai dinamiškas, įdomus psichologiniais vingiais, jame gausu įvairiausių emocijų ir pamąstymų“, – įsitikinusi M. Noreikaitė.
Šiuo metu premjerai besiruošiantys aktoriai daug laiko skiria repeticijoms ir, kaip patys sako, pamažu tampa tikra teatrine šeima.
„Kuo vaidmenys įvairesni, tuo labiau gali užaugti kaip aktorius. Dar labiau tobulėji, kai tavo scenos partneriai irgi skaniai maudosi tame žanre ir leidžia pasisemti patirties. Džiaugiuosi, kad, nors esame labai užimti, turime papildomų darbų, o kartais repetuoti važiuojame ir į vieni kitų namus. Kartu daug juokaujam, esame panašaus humoro žmonės ir pamažu tampame faina, maža šeimynėle“, – pasakoja V. Baumila.
Artimiausi spektakliai:
Spalio 18 d. Vilnius, Smala
Spalio 29 d. Telšių kultūros centras
Lapkrčio 8 d. Klaipėda, kultūros centras Žvejų rūmai
Lapkričio 15 d. Druskininkai, Eglės sanatorija
Lapkričio 16 d. Kaunas, kultūros centro Girstučio padalinys
Lapkričio 27 d. Jurbarkas, kultūros centras
Gruodžio 14 d. Kaunas, kultūros centro Girstučio padalinys
Sausio 31 d. Utena, kultūros centras
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!