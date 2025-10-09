Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atlikėjas Vaidas Baumila peršasi: prasideda „Naujas gyvenimas“

2025-10-09 09:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 09:45

Netikėtas scenarijus, įprastą gyvenimą keičiantys jausmai ir gerai žinoma aktorių komanda – taip į teatro repertuarą šiemet įsilieja šmaikštus, provokuojantis ir šiek tiek pavojingas spektaklis „Naujas gyvenimas“.

Vaido Baumilos koncertas (Nuotr. BNS)
5

Netikėtas scenarijus, įprastą gyvenimą keičiantys jausmai ir gerai žinoma aktorių komanda – taip į teatro repertuarą šiemet įsilieja šmaikštus, provokuojantis ir šiek tiek pavojingas spektaklis „Naujas gyvenimas“.

REKLAMA
5

Scenoje jau netrukus susitiks aktoriai Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė, Arnas Ašmonas ir ne tik aktorius, bet ir dainininkas, atlikėjas, hitų autorius Vaidas Baumila.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atlikėjas Vaidas Baumila peršasi: prasideda „Naujas gyvenimas“
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atlikėjas Vaidas Baumila peršasi: prasideda „Naujas gyvenimas“

Naujas spektaklis

Kasdienė rutina subyra, kai į šeimos gyvenimą įsiveržia nauji žmonės ir netikėti jausmai. Kiek meilės telpa vienuose namuose ir kur prasideda chaosas? Režisieriaus Balio Latėno spektaklis „Naujas gyvenimas“ – teatro komedija apie netikėtus santykius ir drąsą peržengti įprastas ribas. Dinamiškas, jautrus ir labai juokingas spektaklis atskleis, kad kiekviena pradžia gali būti pabaiga, o pabaiga – naujas gyvenimas.

REKLAMA
REKLAMA

Aktorius ir dainininkas Vaidas Baumila į naują patirtį žengia užtikrintai. Tiek teatro, tiek muzikos scenoje daug laiko praleidžiantis kūrėjas tikina – šie du amatai vienas kitam tikrai nemaišo.

REKLAMA

„Daug aktorinės meistrystės išnaudoju koncertuose. Stengiuosi būti nuoširdus, bet pasitaiko visko – esi pavargęs, sergi, o lipti į sceną ir dainuoti reikia. Tuomet padeda energija, pasiruošimas, techniniai dalykai, kuriuos išmoksti teatro scenoje. Lygiai taip pat dainininko ištvermė padeda vaidinant spektakliuose. Apskritai scenoje jaučiuosi labai gerai – čia mano namai“, – šypsodamasis pasakoja V. Baumila.

REKLAMA
REKLAMA

Vaidmuo, panašus į jį

Aktorius juokiasi, kad šįkart jo kuriamas vaidmuo nebus panašus į jį patį.

„Vaidmuo visiškai neturi panašumų su mano gyvenimu – ir ačiū dievui, nes vaidmenų apie save patį kurti nereikia. Tikiu, kad tokių žmonių, kokį vaidinsiu, tikrai pasitaiko gyvenime. Jie gyvena iliuzijoje arba bando tą iliuziją apie save susikurti plačiojoje visuomenėje“, – priduria jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paklaustas, ar teatro scenoje ima jaudulys, atlikėjas atviras: jaudulys yra labai sveikas, o be jo ir džiaugsmo į sceną žengti tiesiog negali. „Žiūrovai tikrai jaučia atlikėjo energiją“, – šypsosi V. Baumila.

Anot aktorės M. Noreikaitės, kiekviena komedija reikalauja intelektualumo, emocionalumo ir didelės kaitos. Kaip pati sako, šįkart jos kuriamą personažą pateisinti bus nelengva.

REKLAMA

„Ji – žmogus, kuris taip nori patirti kažką naujo, kad sugalvoja moraliai sunkiai priimtiną sprendimą. Pasirodyme reikės palaikymo iš publikos – bus svarbu, kad žiūrovai patikėtų mano kontroversišku pasiūlymu, kurį pasirodymo metu pateiksiu savo vyrui. Tai pjesė apie ribinius pasiūlymus, šeimos dinamiką, meilę, santykius ir apie tai, kaip juos reikia nuolat puoselėti.

REKLAMA

Skoninga komedija

Manau, labai svarbu komediją pateikti skoningai. Šis žanras man labai patinka, nes gali žaisti skirtingomis emocijomis – nuo ašarų iki juoko. Juk komedija talpina daug tragedijos, užkabina esminius ir rimtus klausimus. Spektaklis labai dinamiškas, įdomus psichologiniais vingiais, jame gausu įvairiausių emocijų ir pamąstymų“, – įsitikinusi M. Noreikaitė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu premjerai besiruošiantys aktoriai daug laiko skiria repeticijoms ir, kaip patys sako, pamažu tampa tikra teatrine šeima.

„Kuo vaidmenys įvairesni, tuo labiau gali užaugti kaip aktorius. Dar labiau tobulėji, kai tavo scenos partneriai irgi skaniai maudosi tame žanre ir leidžia pasisemti patirties. Džiaugiuosi, kad, nors esame labai užimti, turime papildomų darbų, o kartais repetuoti važiuojame ir į vieni kitų namus. Kartu daug juokaujam, esame panašaus humoro žmonės ir pamažu tampame faina, maža šeimynėle“, – pasakoja V. Baumila.

REKLAMA

Artimiausi spektakliai:

Spalio 18 d. Vilnius, Smala

Spalio 29 d. Telšių kultūros centras

Lapkrčio 8 d. Klaipėda, kultūros centras Žvejų rūmai

Lapkričio 15 d. Druskininkai, Eglės sanatorija

Lapkričio 16 d. Kaunas, kultūros centro Girstučio padalinys

Lapkričio 27 d. Jurbarkas, kultūros centras

Gruodžio 14 d. Kaunas, kultūros centro Girstučio padalinys

Sausio 31 d. Utena, kultūros centras

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų