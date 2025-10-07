Vos išsiskyrę Jennifer Lopez ir Benas Affleckas pozavo drauge: gerbėjai pasakė, ką apie tai mano

Aktorė ir prodiuseris šypsojosi žvelgdami vienas kitam į akis, o Lopez neseniai viešai pagyrė Afflecką už tai, kad būtent jis padėjo filmui išvysti dienos šviesą. Šis jaukus jų pasirodymas iš karto įžiebė gerbėjų kalbas apie galimą susitaikymą.
Vienas komentatorius socialiniame tinkle rašė: „Viešpatie... jie vėl pradeda iš naujo.“
Kitas juokavo: „Jie tikrai grįžta namo kartu.“
Dar vienas palygino juos su Holivudo legendomis Elizabeth Taylor ir Richardu Burtonu – garsia pora, kuri tuokėsi du kartus:
„Tai tarsi šiuolaikinė Taylor ir Burton istorija – dvi audringos asmenybės, kurios negali būti kartu, bet ir negali išsiskirti.“
Romantiškas elgesys ant raudonojo kilimo
Jennifer atrodė įspūdingai – vilkėjo dramatišką Harris Reed suknelę su ryškiu korsetu, pabrėžiančiu jos dailias kūno linijas. Tuo tarpu Benas vilkėjo tamsiai mėlyną kostiumą ir baltus marškinius, šalia buvusios žmonos šypsodamasis fotografams ir švelniai apglėbęs ją per liemenį.
Filme Lopez atlieka pagrindinį vaidmenį – paslaptingos moters Auroros, kurią įsivaizduoja įkalintas kirpėjas Luisas Molina, o Affleckas yra vienas iš projekto vykdomųjų prodiuserių per savo įmonę Artists Equity.
Kartu su jais ant raudonojo kilimo pozavo ir Lopez kolega Tonatiuh bei režisierius Bill Condon. Tarp svečių buvo ir Laverne Cox, sužibėjusi auksine korseto suknele, bei Whoopi Goldberg, pasirinkusi klasikinį juodą ansamblį.
Prieš seansą Lopez kreipėsi į žiūrovus, dėkodama savo buvusiam vyrui:
„Ačiū, Benai – šis filmas nebūtų sukurtas be tavęs ir Artist Equity. Esu už tai be galo dėkinga.“
Filmavosi laidoje ir pateikė užuominą
Kelios valandos prieš premjerą Lopez lankėsi The Today Show laidoje, kur pokalbis netikėtai pakrypo link jos asmeninio gyvenimo. Vedėjas Craigas Melvinas paklausė:
„Filmuojant šį gražų miuziklą, jūsų skyrybos su Benu taip pat buvo užbaigtos...“
Lopez jį pertraukė su šypsena:
„Štai, žiūrėkite į šį vyrą!“ – sušuko ji, juokdamasi.
Ji vis dėlto atsakė diplomatiškai:
„Jei ne Benas, šis filmas nebūtų sukurtas. Visada dėkosiu jam už tai.“
Tą pačią dieną Lopez buvo pastebėta net su trimis skirtingais įvaizdžiais – nuo rudos odinės striukės ir pilkų plačių kelnių iki žalios pieštuko formos sijono su plačiabryle skrybėle. Vėliau ji nustebino drąsiu geltonu įvaizdžiu be palaidinės, kurį papildė korseto tipo švarkas ir atitinkamas sijonas.
Praėjusį mėnesį žvaigždė prisipažino, kad skyrybos su Afflecku buvo „geriausias dalykas, kuris jai nutiko“. Ji sakė, jog išsiskyrimas „padėjo jai augti ir tapti sąmoningesnei“.
„Esu visai kitas žmogus nei buvau prieš pusantrų metų,“ – sakė Lopez, pridurdama, kad po skyrybų ji išgyveno „tikriausiai geriausią vasarą savo gyvenime“.
Lopez ir Affleckas buvo susituokę dvejus metus – nuo kuklių vestuvių 2022 m. liepą iki tol, kol 2024 m. rugpjūtį aktorė padavė skyrybų prašymą, nurodydama „nesuderinamus skirtumus“. Pora pirmą kartą susitikinėjo dar 2000-ųjų pradžioje, o po dvidešimtmečio atnaujino santykius ir vėl susituokė 2022-aisiais.
Filmas „Kiss Of The Spider Woman“ pasirodys spalio 10 dieną.
