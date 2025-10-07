Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vos išsiskyrę Jennifer Lopez ir Benas Affleckas pozavo drauge: gerbėjai pasakė, ką apie tai mano

2025-10-07 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 10:55

Pirmadienį Jennifer Lopez (56) ir jos buvęs vyras Benas Affleckas (53) netikėtai kartu pasirodė savo naujo filmo „Kiss Of The Spider Woman“ premjeroje, kur atrodė itin artimi. Tai buvo pirmasis jų bendras pasirodymas ant raudonojo kilimo po to, kai jų skyrybos buvo oficialiai patvirtintos šių metų sausį – praėjus dvejiems santuokos metams.

Jennifer Lopez (Nuotr. SCANPIX)
6

Pirmadienį Jennifer Lopez (56) ir jos buvęs vyras Benas Affleckas (53) netikėtai kartu pasirodė savo naujo filmo „Kiss Of The Spider Woman“ premjeroje, kur atrodė itin artimi. Tai buvo pirmasis jų bendras pasirodymas ant raudonojo kilimo po to, kai jų skyrybos buvo oficialiai patvirtintos šių metų sausį – praėjus dvejiems santuokos metams.

REKLAMA
1

Aktorė ir prodiuseris šypsojosi žvelgdami vienas kitam į akis, o Lopez neseniai viešai pagyrė Afflecką už tai, kad būtent jis padėjo filmui išvysti dienos šviesą. Šis jaukus jų pasirodymas iš karto įžiebė gerbėjų kalbas apie galimą susitaikymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jennifer Lopez filmo pristatyme
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jennifer Lopez filmo pristatyme

Vienas komentatorius socialiniame tinkle rašė: „Viešpatie... jie vėl pradeda iš naujo.“

REKLAMA
REKLAMA

Kitas juokavo: „Jie tikrai grįžta namo kartu.“

Dar vienas palygino juos su Holivudo legendomis Elizabeth Taylor ir Richardu Burtonu – garsia pora, kuri tuokėsi du kartus:

REKLAMA

„Tai tarsi šiuolaikinė Taylor ir Burton istorija – dvi audringos asmenybės, kurios negali būti kartu, bet ir negali išsiskirti.“

Romantiškas elgesys ant raudonojo kilimo

Jennifer atrodė įspūdingai – vilkėjo dramatišką Harris Reed suknelę su ryškiu korsetu, pabrėžiančiu jos dailias kūno linijas. Tuo tarpu Benas vilkėjo tamsiai mėlyną kostiumą ir baltus marškinius, šalia buvusios žmonos šypsodamasis fotografams ir švelniai apglėbęs ją per liemenį.

REKLAMA
REKLAMA

Filme Lopez atlieka pagrindinį vaidmenį – paslaptingos moters Auroros, kurią įsivaizduoja įkalintas kirpėjas Luisas Molina, o Affleckas yra vienas iš projekto vykdomųjų prodiuserių per savo įmonę Artists Equity.

Kartu su jais ant raudonojo kilimo pozavo ir Lopez kolega Tonatiuh bei režisierius Bill Condon. Tarp svečių buvo ir Laverne Cox, sužibėjusi auksine korseto suknele, bei Whoopi Goldberg, pasirinkusi klasikinį juodą ansamblį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prieš seansą Lopez kreipėsi į žiūrovus, dėkodama savo buvusiam vyrui:

„Ačiū, Benai – šis filmas nebūtų sukurtas be tavęs ir Artist Equity. Esu už tai be galo dėkinga.“

Filmavosi laidoje ir pateikė užuominą

Kelios valandos prieš premjerą Lopez lankėsi The Today Show laidoje, kur pokalbis netikėtai pakrypo link jos asmeninio gyvenimo. Vedėjas Craigas Melvinas paklausė:

REKLAMA

„Filmuojant šį gražų miuziklą, jūsų skyrybos su Benu taip pat buvo užbaigtos...“

Lopez jį pertraukė su šypsena:

„Štai, žiūrėkite į šį vyrą!“ – sušuko ji, juokdamasi.

Ji vis dėlto atsakė diplomatiškai:

„Jei ne Benas, šis filmas nebūtų sukurtas. Visada dėkosiu jam už tai.“

Tą pačią dieną Lopez buvo pastebėta net su trimis skirtingais įvaizdžiais – nuo rudos odinės striukės ir pilkų plačių kelnių iki žalios pieštuko formos sijono su plačiabryle skrybėle. Vėliau ji nustebino drąsiu geltonu įvaizdžiu be palaidinės, kurį papildė korseto tipo švarkas ir atitinkamas sijonas.

REKLAMA

Praėjusį mėnesį žvaigždė prisipažino, kad skyrybos su Afflecku buvo „geriausias dalykas, kuris jai nutiko“. Ji sakė, jog išsiskyrimas „padėjo jai augti ir tapti sąmoningesnei“.

„Esu visai kitas žmogus nei buvau prieš pusantrų metų,“ – sakė Lopez, pridurdama, kad po skyrybų ji išgyveno „tikriausiai geriausią vasarą savo gyvenime“.

Lopez ir Affleckas buvo susituokę dvejus metus – nuo kuklių vestuvių 2022 m. liepą iki tol, kol 2024 m. rugpjūtį aktorė padavė skyrybų prašymą, nurodydama „nesuderinamus skirtumus“. Pora pirmą kartą susitikinėjo dar 2000-ųjų pradžioje, o po dvidešimtmečio atnaujino santykius ir vėl susituokė 2022-aisiais.

Filmas „Kiss Of The Spider Woman“ pasirodys spalio 10 dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų