Prisimenate „Vienas namuose 3“ blogiukus? Parodė, kaip jie atrodo dabar

Filme blogiukai ieško mikroprocesoriaus, paslėpto mažame žaisliniame automobilyje, kuris netyčia atsiduria pas berniuką Alexą. Blogiukų grupę sudaro keturi skirtingi nariai, kiekvienas turintis savitą charakterį ir užduotis.
Aleksanderis „Olekas“ Krupa
Aleksanderio „Oleko“ Krupos įkūnytas Petras Beaupre buvo grupės vadas, šaltakraujis ir profesionalus nusikaltėlis, atsakingas už operacijos strategiją.
Jis gimė 1947 m. kovo 18-ąją Lenkijoje, tačiau daugiausia vaidmenų sukūrė JAV. Dabar aktoriui 78-eri.
Jis dažnai pasirodė filmuose kaip antraplanis aktorius, neretai – piktadarių ar mafijos veikėjų amplua. Aktorius žinomas ne tik iš filmo „Vienas namuose 3“ – taip pat vaidino filmuose „Trintukas“ su Arnoldu Schwarzeneggeriu, „Vagis policininkas“ su Martinu Lawrence'u, „Itališkas apiplėšimas“, „Paslėpti skaičiai“. Jis taip pat filmavosi serialo „Įstatymas ir tvarka“ serijose.
Kalbant apie asmeninį gyvenimą, jis buvo vedęs muzikantę Noa Ain, su kuria susilaukė dukros. Žmona mirė 2019 m. O. Krupa toliau gyvena ir dirba JAV.
Rya Kihlstedt
Ryos Kihlstedt įkūnyta Alice Ribbons – vienintelė moteris komandoje, gudri, klastinga, gebanti apgauti savo aukas.
Aktorė R. Kihlstedt gimė 1970 m. liepos 23-ąją Pensilvanijoje, JAV. Dabar aktorei – 55-eri.
Po pasirodymo filme „Vienas namuose 3“, aktorė aktyviai pasirodo kine ir televizijoje. Ji vaidino mokslininkę filme „Gilus sukrėtimas“, taip pat pasirodė įvairiuose serialuose: „Deksteris“, „Našvilis“, „San Francisko raganos“.
Kalbant apie asmeninį gyvenimą, aktorė 1994 m. ištekėjo už aktoriaus Gilo Bellowso, žinomo iš serialo „Ally McBeal“.
Kartu jie susilaukė dviejų vaikų – dukters ir sūnaus, tačiau 2021 m. pora nusprendė sukti skirtingais keliais ir išsiskyrė.
Davidas Thorntonas
O štai Davido Thorntono suvaidintas Earlas Ungeris – kiek komiškas veikėjas, pasiduodantis panikai, bet taip pat vykdęs svarbias užduotis.
Aktorius gimė 1953 m. gegužės 4-ąją Pietų Karolinoje, JAV. Dabar aktoriui – 72-eji.
D. Thorntonas – patyręs aktorius, pasirodęs įvairiuose filmuose ir televizijos projektuose. Žinomas iš filmų „Džonas Q“ su Denzeliu Washingtonu, „Užrašų knygelė“, vaidino seriale „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“, „Miami Vice“. Dažniausiai atlieka antraplanius, bet ryškius vaidmenis.
Kalbant apie asmeninį gyvenimą, D. Thorntonas 1991 m. vedė žinomą dainininkę Cyndi Lauper, su kuria gyvena iki šiol. 1997 m. jiems gimė sūnus Declyn, kuris tapo reperiu.
Lenny von Dohlenas
Lenny von Dohlenas suvaidino Burtoną Jerniganą – jis buvo grupuotės „raumenys“, linkęs į fizinį veiksmą. Ne itin protingas, bet pavojingas.
L. von Dohlenas gimė 1958 m. gruodžio 22-ąją Džordžijoje, JAV. Tačiau jis yra vienintelis iš blogiukų kompanijos, kurio nebėra gyvųjų tarpe – jis mirė 2022 m. liepos 5 d., sulaukęs 63-ejų, po ilgos kovos su ligomis.
Jis buvo teatro, kino ir televizijos aktorius. Jis labiausiai išgarsėjo dėl Haroldo Smitho vaidmens kultiniame seriale „Tvin Pyksas“ ir filme „Tvin Pyksas: ugnie, sek paskui mane“.
Taip pat pasirodė tokiuose filmuose kaip „Electric Dreams“, „Jennifer 8“, „Bilis Galvinas“. Teatre suvaidino daug klasikinių vaidmenų, jo repertuaras buvo labai įvairus.
Kalbant apie asmeninį gyvenimą, aktorius turėjo partnerį dramaturgą Jamesą Stillą, su kuriuo gyveno ilgus metus. Iš ankstesnių santykių turėjo dukrą Hazel.
