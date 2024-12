Šių „Vienas namuose 3“ aktorių nebėra gyvųjų tarpe: gerbėjų širdyse išliks amžinai

Šių aktorių mirtys privertė ašaras nubraukti tūkstančius, o jų vaidmenys visuomet išliks gerbėjų atmintyje, o atminimas amžinai liks gyvas gerbėjų širdyse.

Lenny Von Dohlenas

2022 metų liepą žymaus aktoriaus Lenny Von Dohleno sesuo patvirtino, kad žymus „Vienas namuose 3“ ir „Tvin Pykso“ aktorius iškeliavo Anapilin būdamas 63-ejų, rašoma mirror.co.uk.

Mirties priežastis nebuvo paskelbta. Jo sesuo Catherine Von Dohlen apie mirtį pranešė savo „Facebook“ puslapyje. Ji rašė:

„Liepos 5 d. pasaulis neteko nuostabaus žmogaus. Mano brolis Lenny buvo aistringas viskame, ką darė. Jis visada ėmėsi iniciatyvos, nesvarbu, ar tai būtų pokalbis, ar meninė kūryba, ar kelionė į naujas vietas.

Jis mėgo humorą. Dabar jis tęsia savo kelionę, bet jau kitur. Šiuo metu stengiamės gyventi visavertį gyvenimą jo atminimui.“

Lenny geriausiai yra žinomas dėl agorafobiko Haroldo Smitho, atsisakiusio išeiti iš namų, vaidmens „Tvin Pykso“ priešistorės filme „Tvin Pyksas: ugnie, sek paskui mane“. Taip pat Lenny suvaidino vieną iš piktadarių filme „Vienas namuose 3“, jis atliko Burtono Jernigano vaidmenį. Paskutinį kartą jis pasirodė Setho MacFarlane'o seriale „The Orville“.

Savo aktoriaus karjerą televizijoje Lenny pradėjo 1981 m. „Emmy“ apdovanojimą pelniusiame seriale „Kent State“. Didžiuosiuose ekranuose jis debiutavo 1983 m. „Oskarą“ pelniusiame filme „Tender Mercies“. Jis vaidino įvairiuose televizijos serialuose, įskaitant „Miami Vice“, „The Equalizer“, „Texas Ranger“ ir „Red Dwarf“.

Pagerbiant Lenny atminimą „Red Dwarf“ prodiuseriai „Twitter“ parašė: „Daugelis prisimena Lenny von Dohlen, talentingą aktorių, kuris daugeliui įsiminė kaip atsiskyrėlis Haroldas Smithas iš „Tvin Pykso“ <...>. Mūsų mintys yra su jo šeima ir draugais. Ilsėkis ramybėje.“

Marian Seldes

Marian Seldes, aktorė ir „Tony‘s“ apdovanojimo už viso gyvenimo nuopelnus laureatė, prieš 10 metų mirė savo namuose po ilgos kovos su liga, rašoma variety.com.

Aktorės brolis Timothy Seldesas pranešė, kad mirė viena mėgstamiausių Brodvėjaus bendruomenės asmenybių. 1967 m. ji pelnė „Tony“ apdovanojimą už vaidmenį filme „A Delicate Balance“, buvo įtraukta į Gineso rekordų knygą.

Po darbo su dramaturgu Edwardu Albee spektaklyje „Delicate Balance“ ji tapo viena iš rašytojo pamiltų aktorių, kartu su juo dirbusi spektakliuose „The Play About The Baby“, „Tiny Alice“, „Counting the Ways“ ir „Three Tall Women“.

M. Seldes, kurios gyvybė užgeso sulaukus 86 metų, paskutinį kartą Brodvėjuje vaidino 2007 m. Terrence'o McNally pjesėje „Deuce“. Ji filmavosi filmuose „Trumanas“ ir „Vienas namuose 3“, taip pat vaidino tokiuose televizijos serialuose kaip „Murphy Brown“ ir „Sex And The City“.

M. Seldes gimė ir užaugo Manhatane rašytojo ir kritiko Gilberto Seldeso ir visuomenininkės Alice Wadhams Hall šeimoje.

Po pirmosios santuokos su Julianu Clamanu, kuri baigėsi skyrybomis, 1990 m. Seldes ištekėjo už rašytojo ir režisieriaus Garsono Kanino; jis mirė 1999 m.