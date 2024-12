Prisimenate blogiukus iš „Vienas namuose“? Nustebsite, kaip jie atrodo dabar

Nedaugelis aktorių tampa puikiai visiems žinomais vardais – Macaulay Culkinas tokiu tapo dar prieš sulaukdamas pilnametystės.

Nors žiūrovai galėjo prisiminti mėlynakį berniuką iš 1989 m. filmo „Dėdė Bukas“, tačiau tik kitais metais, kai kino teatruose pasirodė „Vienas namuose“, jis per vieną naktį tapo žvaigžde.

Kai 1990 m. šventiniame filme pirmą kartą susitikome su aštuonmečiu Kevinu McCallisteriu, jis išradingai stengėsi apsaugoti savo namus nuo vagių įsiveržimo, kai tėvai per klaidą paliko jį vieną namuose per Kalėdų atostogas, rašo people.com.

O jau šį sekmadienį nepraleiskite galimybės „Vienas namuose 3“ išvysti 15.52 val. per TV3!

Joe Pesci – Harry Lyme‘as

Aktoriui nusikaltėlio vaidmuo yra nesvetimas, nors jo vaidinamas sukčius filme „Dešimtojo dešimtmečio hitas“ buvo žaismingesnis nei įprastai. Jis taip pat pakartojo Harry vaidmenį filmo „Vienas namuose 2: Pasiklydęs Niujorke“ tęsinyje.

Aktorius jau seniai tapo pagrindiniu Martino Scorsese‘s kriminalinių šeimų sagų veikėju, kartu su Robertu De Niro vaidindamas tokiose kultinėse klasikinėse juostose kaip „Geri vyrukai“ (1990 m.), „Mano pusbrolis Vinis“ (1992), „Kazino“ (1995), „Išvykęs žvejoti“ (1997) ir „Airis“ (2019).

1991 m. J. Pesci pelnė „Oskarą“ už geriausią antro plano gangsterio Tommy DeVito vaidmenį filme „Geri vyrukai“ ir dar dvi nominacijas toje pačioje kategorijoje už filmus „Įsiutęs bulius“ ir „Airis“. J. Pesci yra ne tik aktorius – jis ir dainuoja. Jis yra išleidęs tris studijinius albumus, įskaitant 2019 m. „Pesci... Vis dar dainuoja“.

Laikraščio „Las Vegas Sun“ duomenimis, J. Pesci buvo vedęs tris kartus. Žymiausia jo santuoka buvo su aktore ir modeliu Klaudija Haro nuo 1988 iki 1992 metų. Pora 1992 m. susilaukė dukters Tiffany.

Danielis Sternas – Marvas Murchinsas

Danielio Sterno personažui gal ir nepavyko įgyvendinti savo sumanymo apvogti McCallistersų šeimą, tačiau pats aktorius užsitikrino vietą Holivude keliems dešimtmečiams po filmo premjeros.

Po Marvo vaidmens filmo tęsinyje D. Sternas buvo „balsas už kadro“ 80-ųjų hitų seriale „Stebuklingi metai“ iki pat jo finalo 1993 m.

Nuo to laiko aktorius nuolat dirbo kine ir televizijoje, pasirodė Aidy Bryant seriale „Shrill“ ir 2019 m. filme „James vs. His Future Self“. 2023 m. jis „Apple TV+“ kritikų pripažintoje mokslinės fantastikos dramoje „For All Mankind“ 4 sezone sukūrė Elio Hobsono vaidmenį.

1980 m. jis vedė aktorę Laurą Mattos ir susilaukė trijų vaikų – dukrų Ellos ir Sophie bei sūnaus Henry Sterno, kuris dabar yra Kalifornijos valstijos senatorius.