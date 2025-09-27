Blogiukus iš „Vienas namuose“ šiandien atpažintumėte sunkiai: štai kaip jie atrodo dabar

„Vienas namuose“ taip išpopuliarėjo, kad net buvęs JAV prezidentas Geraldas Fordas šį filmą įvardijo vienu mėgstamiausių, rašo ew.com.
Macaulay Culkino, įkūnijusio Keviną, žvaigždę iškėlęs vaidmuo yra vienas iš daugelio elementų, dėl kurių šis filmas populiarus iki šių dienų.
Ne ką mažiau siužete svarbūs ir kiti aktoriai, supę M. Culkiną. Prie filmo sėkmės daug prisidėjo aktoriai Joe Pesci ir Danielis Sternas, suvaidinę „Šlapiuosius banditus“ – pamatykite, kaip šie aktoriai atrodo dabar.
Blogiukas Haris – Joe Pesci
Į filmavimo aikštelę jau būdamas žvaigžde žengęs dabar jau 82-ejų J. Pesci filme „Vienas namuose“ įkūnijo plėšiką Harį Lime'ą. Likus keliems mėnesiams iki filmo pasirodymo, J. Pesci atliko kitą nusikaltėlio vaidmenį – gangsterio Tommy DeVito filme „Geri vyrukai“ (angl. Goodfellas), už kurį 1991 m. laimėjo „Oskarą“ už geriausią antraplanį vyro vaidmenį.
J. Pesci pasirodė ir antrojoje filmo „Vienas namuose 2: pasiklydęs Niujorke“ dalyje. Vėliau jo filmografiją papildė vaidmenys filmuose „Kazino“ (1995), „Į žvejybą“ (angl. Gone Fishin', 1997), „Mirtinas ginklas 4“ (angl. Lethal Weapon 4,1998), vis tik nuo 1999 m. aktorus Holivude nebebuvo matomas dažnai.
2010 m. jis trumpam sugrįžo į ekranus filme „Meilės ranča“ (angl. Love Ranch) kartu su Helen Mirren ir Bryanu Cranstonu.
Būtent „Gerų vyrukų“ režisierius Martinas Scorcese įtikino J. Pesci grįžti iš pensijos ir pasirodyti filme „Airis“ (angl. The Irishman, 2019), už kurį jis vėl gavo „Oskaro“ nominaciją.
2023 m. J. Pesci vaidino fiktyvią Pete'o Davidsono senelio versiją „Peacock“ komedijos seriale „Bupkis“.
Kalbant apie asmeninį gyvenimą, J. Pesci su buvusia žmona Claudia Haro turi dukrą.
Blogiukas Marvas – Danielis Sternas
D. Sternas, kuriam jau 68-eri, filme pasirodė kaip Hario bendražygis Marvas Murčinsas. Vieno iš „Šlapiųjų banditų“ vaidmenį D. Sternas gavo po dešimtmečio darbo industrijoje.
Anksčiau jis vaidino filmuose „Užkandinė“ (angl. Diner, 1982), „Hana ir seserys“ (angl. Hannah and Her Sisters, 1986) ir „D.O.A.“ (1988).
D. Sternas vėl susitiko su „Vienas namuose“ kolegomis 1992 m. tęsinio filmavimo aikštelėje, tuo pačiu metu atlikdamas ir kitą svarbų vaidmenį.
1988–1993 m. jis buvo serialo „Nuostabūs metai“ (angl. The Wonder Years) pasakotojas, įgarsino suaugusį Fredo Savage'o personažą Keviną Arnoldą.
Vėliau jis pasirodė filme „Riedėk“ (angl. Whip It, 2009), serialuose „Darboholikai“ (angl. Workaholics) ir „Žilė galvon, velnias uodegon“ (angl. Getting On), taip pat atliko nuolatinius vaidmenis „WGN“ seriale „Manhetenas“ (angl. Manhattan) ir „Hulu“ seriale „Shrill“.
Taip pat D. Sternas prisijungė ir prie „Apple TV+“ dramos „Visai žmonijai“ (angl. For All Mankind) komandos ketvirtajame sezone.
D. Sternas su žmona Laure Mattos susituokė 1980 m. Jie kartu augina tris vaikus, tarp jų ir Henry Sterną, Kalifornijos valstijos senatorių.
