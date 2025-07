Prisimenate dvynukes iš filmo „Spąstai tėvams“? Nustebsite, kaip atrodo dabar

Nuo filmo „Spąstai tėvams“ premjeros jau praėjo 26 metai – jis pasirodė 1998-aisiais. Per šį laiką mažoji žvaigždė Lindsay gerokai pasikeitė – tiek išvaizda, tiek gyvenimo būdu. Todėl nenuostabu, kad daugelis gerbėjų vis dar domisi, kaip šiandien atrodo kadaise dvynukes Enę ir Helę įkūnijusi aktorė.

Ypač turint omenyje, kad jos gyvenimas ne kartą atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre – nuo audringos paauglystės iki sugrįžimo į ekranus ir motinystės.

Aktorė Lindsay Lohan (11 nuotr.) Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX) Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX) Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX) +7 Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX) Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX) Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX) Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX) Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX) Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX) Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX) Lindsay Lohan (nuotr. SCANPIX)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Aktorė Lindsay Lohan

Filme buvusias dvynes vaidino viena aktorė

Nors daugelis vaikystėje tikėjo, kad filme vaidino dvi skirtingos mergaitės, tiesa šiek tiek kitokia. Iš tiesų dvynukių niekada nebuvo – priešingai nei iki šiol sklandantys gandai, L. Lohan neturi sesers dvynės.

Filme „Spąstai tėvams“ ji suvaidino abi – Enę ir Helę – o kai kuriose sudėtingesnėse scenose buvo pasitelkta antrininkė bei pažangūs to meto montažo sprendimai.

Siekdama padėti žiūrovui atskirti dvynukes, ji vieną personažą – Enę – vaidino su ilgesniais plaukais ir britišku akcentu, o vėliau plaukus nusikirpo, kad įkūnytų Helę.

Tai buvo išties įspūdingas pasirodymas jaunos aktorės karjeros pradžioje – juk dvigubas vaidmuo reikalauja ne tik aktorinio meistriškumo, bet ir itin kruopštaus darbo su akcentais, laikysena bei emocijomis.

Dar įdomiau tai, kad visa tai buvo padaryta laikais, kai kompiuteriniai efektai dar nebuvo tokie pažangūs kaip šiandien, todėl kūrybinė komanda turėjo pasitelkti išmonę: naudoti antrininkes, kruopštų montažą ir tiksliai surežisuotas scenas.

Tolimesnė aktorės karjera

Po šio filmo L. Lohan tapo viena ryškiausių jaunosios kartos aktorių. Ji pasirodė keliuose kituose populiariuose „Disney“ filmuose, tokiuose kaip:

– „Įmink mįslę“ (angl. „Get a Clue“, 2002), kur atliko sumanios paauglės detektyvės Lexy vaidmenį;

– „Keistas penktadienis“ (angl. „Freaky Friday“, 2003), kur drauge su Jamie Lee Curtis įkūnijo motiną ir dukrą, netikėtai apsikeitusias kūnais – tai buvo vienas labiausiai įvertintų L. Lohan pasirodymų, pelnęs kritikų simpatijas;

– „Vis dėlto aš būsiu žvaigždė“ (angl. „Confessions of a Teenage Drama Queen“, 2004), kur Lindsay vaidino teatrališką paauglę, svajojančią apie didžiąją sceną.

Tačiau tikras jos karjeros lūžis įvyko su filmu „Naujokė“ (angl. „Mean Girls“), kuris iki šiol laikomas kultiniu ir tapo neatsiejama paauglių komedijų klasika. Šis filmas sustiprino jos pozicijas Holivude ir įtvirtino ją kaip paauglių kino žvaigždę.

Vėliau aktorė pasirodė ir kituose projektuose, įskaitant „Herbis. Lenktynių asas“ (angl. „Herbie: Fully Loaded“, 2005), „Tokia jau mano dalia“ (angl. „Just My Luck“, 2006), „Džordžijos taisyklės“ (angl. „Georgia Rule“, 2007) ir „Žinau, kas mane nužudė“ (angl. „I Know Who Killed Me“, 2007), nors kai kurie vėlesni filmai sulaukė nevienodo kritikų įvertinimo.

Nepaisant iššūkių, su kuriais jai teko susidurti asmeniniame gyvenime, L. Lohan pastaraisiais metais grįžo į kino industriją – 2022 m. ji sugrįžo su Kalėdine romantine komedija „Nepamirštamos Kalėdos“ (angl. „Falling for Christmas“), o 2024 m. pasirodė ir filme „Airiškas noras“ (angl. „Irish Wish“), taip tęsdama savo sugrįžimą į Holivudą, rašoma screenrant.com.

Kaip aktorė gyvena dabar?

Lindsay gyvenimo kelias ilgą laiką priminė amerikietiškuosius kalnelius – nuo ankstyvos šlovės ir sėkmingos karjeros iki viešai aptarinėjamų priklausomybių bei asmeninių sunkumų.

Tačiau nuo 2018-ųjų aktorės gyvenimas pamažu ėmė keistis – ji persikėlė gyventi į Dubajų, kur rado daugiau ramybės ir privatumo, nutolo nuo Holivudo šurmulio bei ėmėsi naujų verslų.

Pastaraisiais metais Lohan sėkmingai sugrįžo į ekranus: 2022 m. pasirodė „Netflix“ kalėdinėje komedijoje „Nepamirštamos Kalėdos“, o 2024-aisiais – filme „Airiškas noras“, taip pratęsdama bendradarbiavimą su „Netflix“.

Be to, 2023 m. liepos mėnesį aktorė susilaukė pirmagimio – berniuko, vardu Luai. Tėčiu tapo jos vyras, finansininkas Baderas Shammasas, su kuriuo ji susituokė 2022 m.

Šią informaciją apie kūdikio gimimą patvirtino ir portalas people.com, kuris citavo artimą šeimos atstovą:

„Lindsay ir Baderas be galo džiaugiasi tapę tėvais. Jie yra visiškai įsimylėję savo sūnų.“

Šiandien Lindsay atrodo laimingesnė nei bet kada – ji subalansavo asmeninį gyvenimą ir vėl sugrįžo prie to, kas ją išgarsino – kino pasaulio.