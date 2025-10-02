Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

56-erių Jennifer Lopez parodė, kaip atrodo be makiažo: tai – realybė be pagražinimų

2025-10-02 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 10:55

56-erių Jennifer Lopez dar kartą įrodė, kad tikroji jos grožio paslaptis – ne makiažas, o sveikai spindinti oda. Dainininkė socialiniuose tinkluose paviešino vaizdo įrašą, kuriame ruošiasi dienai visiškai be makiažo.

Jennifer Lopez (nuotr. SCANPIX)
5

56-erių Jennifer Lopez dar kartą įrodė, kad tikroji jos grožio paslaptis – ne makiažas, o sveikai spindinti oda. Dainininkė socialiniuose tinkluose paviešino vaizdo įrašą, kuriame ruošiasi dienai visiškai be makiažo.

REKLAMA
3

Trumpame įraše, paskelbtame spalio 1-ąją, popžvaigždė šoka pagal savo dainą „Birthday“ ir atlieka kasdienę odos priežiūros rutiną. Ji panaudoja kelis savo linijos „JLo Beauty“ produktus, tačiau svarbiausias akcentas – jos natūraliai švytinti, sudrėkinta oda, rašo PEOPLE

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jennifer net perteklių nuo kremo užtepa ant pečių ir rankų, parodydama, kad rūpinimasis savimi – tai paprastas, bet veiksmingas ritualas.

REKLAMA
REKLAMA

Jennifer Lopez
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez atsakė kritikams

Dar vasarą atlikėja sulaukė klausimų, ar ji tikrai kasdien naudoja savo kosmetiką, ar tik filmavimo metu. Tada ji pasidalijo vaizdo įrašu iš savo vonios kambario ir patikino: „Taip, aš naudoju šiuos produktus. Naudoju juos kiekvieną dieną.“

REKLAMA

Kiti internautai pastebėjo, jog priemonės yra brangokos. Į tai J. Lopez atsakė: „Jei yra sritis, kur verta pasilepinti, tai tikrai – odos priežiūra.“

J. Lopez savo grožio liniją pristatė 2020 m. ir yra sakiusi, kad šiai svajonei prireikė net dviejų dešimtmečių.

„Kuo vyresnė tapau, tuo daugiau žmonių klausė apie mano odą. Supratau, kad turiu pasidalinti savo patirtimi,“ – yra pasakojusi ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų