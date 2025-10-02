56-erių Jennifer Lopez parodė, kaip atrodo be makiažo: tai – realybė be pagražinimų

Trumpame įraše, paskelbtame spalio 1-ąją, popžvaigždė šoka pagal savo dainą „Birthday“ ir atlieka kasdienę odos priežiūros rutiną. Ji panaudoja kelis savo linijos „JLo Beauty“ produktus, tačiau svarbiausias akcentas – jos natūraliai švytinti, sudrėkinta oda, rašo PEOPLE.
Jennifer net perteklių nuo kremo užtepa ant pečių ir rankų, parodydama, kad rūpinimasis savimi – tai paprastas, bet veiksmingas ritualas.
Jennifer Lopez atsakė kritikams
Dar vasarą atlikėja sulaukė klausimų, ar ji tikrai kasdien naudoja savo kosmetiką, ar tik filmavimo metu. Tada ji pasidalijo vaizdo įrašu iš savo vonios kambario ir patikino: „Taip, aš naudoju šiuos produktus. Naudoju juos kiekvieną dieną.“
Kiti internautai pastebėjo, jog priemonės yra brangokos. Į tai J. Lopez atsakė: „Jei yra sritis, kur verta pasilepinti, tai tikrai – odos priežiūra.“
J. Lopez savo grožio liniją pristatė 2020 m. ir yra sakiusi, kad šiai svajonei prireikė net dviejų dešimtmečių.
„Kuo vyresnė tapau, tuo daugiau žmonių klausė apie mano odą. Supratau, kad turiu pasidalinti savo patirtimi,“ – yra pasakojusi ji.
