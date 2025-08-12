Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pašiurpo išvydę, kas koncerto metu lipo ant Jennifer Lopez kaklo: atlikėjos reakcija verta milijono

2025-08-12 13:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 13:25

Jennifer Lopez pastarąjį sekmadienį Kazachstano mieste Almaaty scenoje susidūrė su netikėtu ir neįprastu iššūkiu – ant jos kaklo užlipo vabzdys. Nepaisant nemalonaus incidento, 56-erių dainininkė išlaikė ramybę ir toliau tęsė pasirodymą taip, lyg nieko nebūtų nutikę.

Jennifer Lopez Amerikos muzikos apdovanojimuose (nuotr. SCANPIX)
5

Jennifer Lopez pastarąjį sekmadienį Kazachstano mieste Almaaty scenoje susidūrė su netikėtu ir neįprastu iššūkiu – ant jos kaklo užlipo vabzdys. Nepaisant nemalonaus incidento, 56-erių dainininkė išlaikė ramybę ir toliau tęsė pasirodymą taip, lyg nieko nebūtų nutikę.

1

Praėjusį mėnesį J. Lopez pradėjo savo ilgai lauktą „Up All Night: Live in 2025“ turą – pirmą per pastaruosius šešerius metus. Pirmasis koncertas įvyko Ispanijoje, o po to J-Lo žada surengti net 21 pasirodymą visoje Europoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jennifer Lopez
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez reakcija nustebino visus

Tačiau sekmadienio vakare Almaaty scenoje įvyko įdomus incidentas – kol dainininkė stovėjo prie mikrofono, ant jos krūtinės ir kaklo užlipo žiogas. Vietoje to, kad nustotų dainuoti ar susinervintų, Jennifer tvirtai paėmė vabzdį ir be jokio sutrikimo numetė jį šalia scenos. Su šypsena žvelgdama į publiką ji net juokavo: „Jis mane kuteno“.

Jos požiūris į tokią netikėtą situaciją sulaukė gerbėjų pagyrų socialiniuose tinkluose. Vienas vartotojas X platformoje rašė: „Noriu spręsti problemas taip ramiai ir elegantiškai, kaip J-Lo nusviedžiant tą vabzdį vidury koncerto.“

@voici_mag 🦗✨ JLo, imperturbable… même face à un invité surprise ! 🎤 En plein concert au Central Stadium d’Almaty, Jennifer Lopez a eu droit à une apparition… pas vraiment prévue au programme : un criquet s’est invité sur scène et a grimpé le long de son cou, jusqu’à son top plongeant 😳. Avec son sang-froid légendaire, la star de 56 ans a continué à chanter, affichant un sourire un peu crispé, avant de l’envoyer valser. « Ça me chatouillait ! » a-t-elle lancé au public hilare, sous les applaudissements, comme le rapporte le Daily Mail. Une preuve de plus que rien – ni insectes, ni imprévus – ne peut arrêter JLo 💃. 📹 ardit.jlover TikTok #jlo #jenniferlopez #Concert #QueenOfTheStage #ShowMustGoOn ♬ son original - voici_mag

Šis incidentas nėra vienintelis, su kuriuo Jennifer susidūrė pastaruoju metu scenoje. Prieš kelias savaites, koncertuodama Varšuvoje, ji patyrė nemalonų nutikimą su apranga – jos blizgantis sijonas tiesiog nusviro nuo juosmens ir nukrito ant grindų. Tačiau ir šį kartą dainininkė nesutriko, šypsojosi ir žaismingai vaikščiojo po sceną.

„Dabar esu čia tik su apatiniais. Tai pasklis po visus žiniasklaidos puslapius,“ – juokavo ji, kol šokėjas padėjo užsidėti sijoną atgal.

Po koncerto Jennifer atskleidė: „Džiaugiuosi, kad šį kostiumą sustiprino. Ir džiaugiuosi, kad apsirengiau apatinius – paprastai jų nedėviu.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

