Jennifer Lopez nebuvo įleista į prabangią parduotuvę: po akibrokšto – netikėta reakcija

Rugpjūčio 4-ąją, viešėdama didžiausiame Turkijos mieste, J. Lopez nusprendė užsukti į mados namų „Chanel“ parduotuvę, tačiau apsaugos darbuotojas jos neįleido.
Atlikėjos reakcija nustebino ne vieną
Kaip rašo „People“, to priežastis paprasta – parduotuvės viduje jau buvo maksimalus leistinas lankytojų skaičius.
Pasak liudininkų, atlikėja sureagavo santūriai ir tik nusišypsojusi tarstelėjo: „Gerai, jokių problemų“, o po to apsisuko ir išėjo.
Nors parduotuvės darbuotojai vėliau ją kvietė sugrįžti, J. Lopez nusprendė užsukti į kitas aukštosios mados parduotuves – „Celine“ ir „Beymen“.
Į Stambulą atlikėja atvyko dėl rugpjūčio 5 d. surengto koncerto Yenikapi festivalio parke – tai viena paskutinių jos pasaulinio turo „Up All Night: Live in 2025“ stotelių. Šios gastrolės baigsis rugpjūčio 12 d. Sardinijoje, Italijoje.
Tai jau antrasis J. Lopez vizitas Turkijoje šio turo metu – liepos 23-ąją ji koncertavo „Regnum Carya Resort Hotel“ viešbutyje, o kitą dieną ten paminėjo ir savo gimtadienį.
Po turo atlikėjos laukia pasiruošimas naujam kino projektui – miuziklui „Kiss of the Spider Woman“ („Moters-vorės bučinys“), kuris kino teatruose pasirodys spalio 10-ąją.
