TV3 naujienos > Žmonės

Jennifer Lopez nebuvo įleista į prabangią parduotuvę: po akibrokšto – netikėta reakcija

2025-08-11 07:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 07:30

Pasaulinė muzikos žvaigždė Jennifer Lopez (56) Turkijoje atsidūrė neįtikėtinoje situacijoje – Stambule jos neįleido į prabangią „Chanel" parduotuvę.

Jennifer Lopez (nuotr. SCANPIX)
7

Pasaulinė muzikos žvaigždė Jennifer Lopez (56) Turkijoje atsidūrė neįtikėtinoje situacijoje – Stambule jos neįleido į prabangią „Chanel“ parduotuvę.

1

Rugpjūčio 4-ąją, viešėdama didžiausiame Turkijos mieste, J. Lopez nusprendė užsukti į mados namų „Chanel“ parduotuvę, tačiau apsaugos darbuotojas jos neįleido.

Atlikėjos reakcija nustebino ne vieną

Kaip rašo „People“, to priežastis paprasta – parduotuvės viduje jau buvo maksimalus leistinas lankytojų skaičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak liudininkų, atlikėja sureagavo santūriai ir tik nusišypsojusi tarstelėjo: „Gerai, jokių problemų“, o po to apsisuko ir išėjo.

Jennifer Lopez
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jennifer Lopez

Nors parduotuvės darbuotojai vėliau ją kvietė sugrįžti, J. Lopez nusprendė užsukti į kitas aukštosios mados parduotuves – „Celine“ ir „Beymen“.

Į Stambulą atlikėja atvyko dėl rugpjūčio 5 d. surengto koncerto Yenikapi festivalio parke – tai viena paskutinių jos pasaulinio turo „Up All Night: Live in 2025“ stotelių. Šios gastrolės baigsis rugpjūčio 12 d. Sardinijoje, Italijoje.

Tai jau antrasis J. Lopez vizitas Turkijoje šio turo metu – liepos 23-ąją ji koncertavo „Regnum Carya Resort Hotel“ viešbutyje, o kitą dieną ten paminėjo ir savo gimtadienį. 

Po turo atlikėjos laukia pasiruošimas naujam kino projektui – miuziklui „Kiss of the Spider Woman“ („Moters-vorės bučinys“), kuris kino teatruose pasirodys spalio 10-ąją.

